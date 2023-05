Les victimes d’un accident mortel sur l’autoroute de l’Oregon étaient des ouvriers agricoles, selon le syndicat

ALBANY, Oregon (AP) – Les victimes de l’un des accidents de la route les plus meurtriers de l’Oregon étaient des ouvriers agricoles voyageant dans une camionnette à une heure où les ouvriers agricoles se rendent généralement chez eux après avoir travaillé dur dans la récolte, a déclaré le syndicat des ouvriers agricoles de l’État.

Les autorités n’ont pas encore publié les noms des sept personnes décédées ou des quatre blessées lorsqu’un semi-remorque a quitté l’Interstate 5 jeudi et a percuté la camionnette alors qu’elle était garée sur le bord de la route près d’Albany, dans une zone agricole de la vallée de Willamette. .

Mais le syndicat, le PCUN basé à Woodburn, a déclaré vendredi dans un communiqué que les 11 personnes à bord du véhicule étaient des ouvriers agricoles et qu’il a été en contact avec certaines de leurs familles pour les soutenir. Il a également présenté ses condoléances aux personnes touchées par la tragédie.

« En ce moment, les familles demandent des routes plus sûres pour les travailleurs qui font la navette après une dure journée de travail », a déclaré Reyna Lopez, directrice exécutive du syndicat.

Le conducteur du camion, Lincoln Clayton Smith, 52 ans, de North Highlands, en Californie, a été arrêté vendredi pour suspicion d’homicide involontaire, conduite sous l’influence de substances intoxicantes, conduite imprudente et voies de fait, a annoncé la police. Il était détenu sans caution dans la prison du comté de Marion.

Il n’était pas clair si le cas de Smith avait été confié au bureau du défenseur public de l’État ou à un avocat spécifique. Le bureau n’a pas immédiatement répondu à un message demandant à ce sujet, et une avocate dont le nom apparaît dans les documents judiciaires a déclaré qu’elle n’avait pas été officiellement chargée de l’affaire et ne pouvait pas commenter.

Lors de la mise en accusation de Smith, un procureur de district a déclaré qu’il avait refusé un test de sobriété sur le terrain et qu’il était incapable de se concentrer et de répondre aux questions de base, a rapporté le Salem Statesman Journal. Le procureur a également déclaré que Smith avait reconnu avoir pris du « speed » la veille de l’accident et était en possession de méthamphétamine, selon le journal.

Le DA a déclaré que des témoins avaient rapporté que le camion s’était faufilé sur et hors de la route alors qu’il circulait dans les voies en direction du nord jeudi après-midi avant de s’enfoncer dans la camionnette sans freiner au préalable, selon le Statesman Journal.

La camionnette a ensuite été poussée à l’arrière d’un autre camion garé devant, a déclaré la police de l’État de l’Oregon.

Toutes les victimes étaient des passagers du fourgon. Six sont morts sur les lieux et un autre est décédé après avoir été transporté par avion à l’hôpital, selon la police de l’État de l’Oregon. Les informations sur l’état des quatre blessés n’ont pas été rendues publiques.

Des corps ont été vus recouverts de plastique dans un champ voisin après l’accident, a rapporté le Albany Democrat-Herald.

L’accident est l’un des plus meurtriers de l’Oregon ces dernières années.

Une collision frontale sur une route isolée du comté de Harney, dans l’est de l’Oregon, en août 2018, a tué une famille de sept personnes, dont cinq jeunes enfants. Huit personnes sont décédées au total.

En décembre 2012, neuf personnes sont mortes après qu’un bus de tournée ait roulé sur une Interstate 84 glacée et s’est écrasé à travers un garde-corps, plongeant plusieurs centaines de pieds sur un talus escarpé. Le bus transportait environ 40 personnes lorsque l’accident s’est produit dans une zone près de Pendleton appelée Deadman Pass.

Un autre accident en 1988, également près d’Albany sur la I-5, a tué 7 personnes et en a blessé 37 autres. Deux nourrissons figuraient parmi les personnes tuées dans le carambolage enflammé de 23 véhicules.

Albany se situe entre Salem et Eugene et se trouve à environ 113 kilomètres au sud de Portland. La I-5 est la principale autoroute nord-sud de la côte ouest.

The Associated Press