Les victimes d’un accident d’hélicoptère en Virginie-Occidentale identifiées

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Des médecins légistes de Virginie-Occidentale ont publié les noms de six personnes tuées dans l’accident d’un hélicoptère de l’ère vietnamienne qui effectuait des tours.

L’avion s’est écrasé mercredi lors de son dernier vol prévu lors d’une réunion annuelle pour les passionnés d’hélicoptères dans le comté de Logan. Les six personnes à bord ont été tuées.

Le médecin légiste en chef de l’État a publié samedi les noms des victimes. Ce sont : John Nagle, 53 ans, d’Austin, Texas ; Donald Sandhoff, 69 ans, de Durham, Caroline du Nord ; Kevin Warren, 51 ans, de Franklin, Tennessee ; Carolyn O’Connor, 73 ans, de Winter Garden, en Floride ; et Marvin Bledsoe, 64 ans, et Jack Collins, 65 ans, tous deux de Chapmanville, Virginie-Occidentale.

Des promenades sur l’hélicoptère Bell UH-1B “Huey” de l’ère vietnamienne ont été proposées par l’organisateur de la réunion, MARPAT Aviation, selon le National Transportation Safety Board.

Le vol s’est écrasé à environ 6 kilomètres au nord-est de l’aéroport du comté de Logan. Une grande partie de l’épave a été consumée dans un incendie qui a suivi l’accident, a indiqué l’agence.

Lors de la réunion, les visiteurs pouvaient s’inscrire pour monter ou piloter l’hélicoptère historique, décrit par les organisateurs comme l’un des derniers du genre encore en vol.

L’hélicoptère a été piloté par la 114th Assault Helicopter Company, “The Knights of the Sky”, à Vinh Long, au Vietnam, pendant une grande partie des années 1960, selon MARPAT. Après le retour du Huey aux États-Unis, il a été présenté dans des films comme “Die Hard”, “The Rock” et “Under Siege: Dark Territory”.

The Associated Press