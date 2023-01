Les victimes d’un accident d’avion au Népal comprennent un chanteur folk, un danseur et un alpiniste

Commentez cette histoire Commenter

KATMANDOU, Népal – Lorsque le vol 691 de Yeti Airlines s’est écrasé dimanche au Népal, il a écourté la vie de dizaines de passagers et d’équipage à bord – dont un chanteur folk népalais, un danseur britannique et un alpiniste argentin. Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucun survivant de l’accident près du nouvel aéroport de Pokhara au Népal, et que les sauveteurs avaient récupéré 71 corps mardi – laissant un corps toujours porté disparu. La cause de l’accident reste incertaine.

A bord du vol se trouvaient quatre membres d’équipage, 53 ressortissants népalais et 15 étrangers de pays aussi éloignés que l’Australie et la France. Une victime venait de fêter ses 34 ans. Voici quelques-unes de leurs histoires.

Un pilote dont le mari est mort dans un autre accident d’avion 16 ans plus tôt

Le capitaine Anju Khatiwada était le copilote du vol de dimanche. Elle avait perdu son mari – qui était également pilote – dans un autre accident d’avion de Yeti Airlines il y a plus de 16 ans. Elle avait 44 ans, a rapporté Reuters.

Khatiwada s’est entraîné pour voler aux États-Unis. Elle voulait suivre le chemin de son mari, décédé en juin 2006, lorsque le petit avion de ligne qu’il copilotait s’est écrasé peu avant l’atterrissage, a indiqué mardi un porte-parole de la compagnie aérienne.

“Depuis lors, Anju a décidé de poursuivre une carrière dans l’aviation”, a déclaré Sudarshan Bartaula au Washington Post.

Il a déclaré que Khatiwada s’était rendu à Toulouse, en France, en 2021 pour une formation sur l’ATR 72 – l’avion impliqué dans le vol de dimanche – et avait près de 6 400 heures d’expérience de vol.

Un passionné de plein air qui a enseigné près de Sydney

Myron Love était un fan du plein air qui enseignait à la Bronte Public School dans la banlieue de Sydney. Il avait 29 ans, a rapporté l’Australian Broadcasting Corporation. Sa famille et la famille de sa partenaire, Annabelle Bailey, ont confirmé que Love faisait partie des personnes tuées. Dans un communiqué, ils ont déclaré que Love “a été un rocher pour nos deux familles pendant de nombreuses années et qu’il a toujours vécu pleinement sa vie”.

“Il a tellement investi dans sa courte vie que la plupart d’entre nous ne pouvaient pas s’adapter à notre vie”, ont-ils ajouté.

Love était “un cycliste et un surfeur extrêmement passionné”, a écrit sa députée locale, Allegra Spender, sur Facebook. Il était membre du Easts Cycling Club, qui a annulé une course prévue en son honneur, selon l’Australian Broadcasting Corporation.

L’association Old Andreans, un groupe d’anciens élèves de la St Andrew’s Cathedral School de Sydney, où Love était étudiant, se souvenait de lui comme quelqu’un avec un “bon cœur” et une “énergie contagieuse”.

Un chanteur folk népalais se rendant à un festival local

Nira Chhantyal, qui vivait à Katmandou, avait des dizaines de milliers d’abonnés sur TikTok, où elle publiait souvent des vidéos d’elle-même dansant et articulant les paroles de chansons locales populaires.

Le 14 janvier, dans l’un de ses derniers messages sur Facebook, Chhantyal a publié des photos d’un événement communautaire dans la capitale du Népal et a écrit qu’elle se rendait à « Pokhara demain ».

Les médias locaux ont rapporté qu’elle se rendait à Pokhara pour se produire lors d’un événement organisé pour Maghi, un festival célébré par la communauté Tharu au Népal. Dans son dernier message sur Facebook, Chhantyal a marqué les vacances en envoyant ses meilleurs vœux à “tous les pères, mères, frères et sœurs” à l’intérieur et à l’extérieur du Népal.

Un alpiniste argentin qui tenait un hôtel

Jannet Palavecino, qui dirigeait un hôtel appartenant à sa famille à Neuquen, en Argentine, était également dans l’avion lors d’un voyage au Népal. Sur Facebook, elle a écrit sur sa passion pour l’alpinisme et le cyclisme.

Seule Argentine dans l’avion, Palavecino était une mère de famille de 57 ans, selon les médias argentins. Des hommages sur les réseaux sociaux, notamment d’une organisation touristique locale et d’un club de football, l’ont décrite comme un membre bien-aimé de la communauté. “Tu vas nous manquer et tu resteras toujours dans notre mémoire”, Omar Gutierrez, gouverneur de la province de Neuquén, écrit sur Twitter.

Une amie qui a déclaré avoir voyagé au Népal avec Palavecino a partagé des photos de leurs randonnées à travers l’Himalaya. “Le plus grand respect et admiration pour une femme puissante qui a vécu et est morte en réalisant ses rêves”, a-t-elle écrit.

Un danseur britannique qui vient de fêter son anniversaire

Ruan Calum Crighton était un danseur de ballet et étudiant en physiothérapie d’Angleterre qui avait fêté son 34e anniversaire un jour avant d’embarquer sur le vol à Katmandou. Sa mort a été confirmée par la Central School of Dance and Drama de Brentwood, Essex, où il a étudié dès l’âge de 10 ans. La directrice de l’école, Hazel Smith, a décrit Crighton dans un e-mail comme un “jeune homme merveilleux et attentionné”.

Selon Smith, Crighton a d’abord rejoint l’école pour “améliorer sa formation en gymnastique”, mais s’est rapidement “dédié” au ballet et à la danse théâtrale moderne, “obtenant des résultats d’examen exceptionnels”. Même après avoir quitté l’école, a déclaré Smith, Crighton “est resté en contact, soutenant Central, donnant souvent de son temps pour assister et se produire lors de notre remise de prix annuelle”.

À l’âge de 16 ans, Crighton intègre la Central School of Ballet, où il complète sa formation professionnelle. Il rejoint ensuite le Ballet national slovaque et, plus tard, le Ballet national finlandais à Helsinki.

Après avoir eu 30 ans, “Ruan a décidé de changer de carrière en s’inscrivant à l’École européenne de physiothérapie”, a déclaré Smith. Il travaillait au Népal pendant ses études de physiothérapie, a déclaré Smith.