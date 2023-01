Les victimes du vol PS752 demandent toujours justice, trois ans plus tard

Ottawa –

Des parents en deuil marqueront trois ans depuis que l’armée iranienne a abattu le vol PS752 dimanche en organisant des rassemblements à travers le pays et en poussant Ottawa à adopter une position plus ferme contre l’Iran.

“Ce fut un long voyage pour les familles, mais nous avons encore de l’espoir”, a déclaré Hamed Esmaeilion, responsable de l’Association des familles des victimes du vol PS752.

L’épouse et la fille d’Esmaeilion faisaient partie des 176 personnes tuées lorsque des responsables iraniens ont abattu un avion de ligne d’Ukraine International Airlines en janvier 2020 peu après son décollage de Téhéran.

La plupart des passagers étaient à destination du Canada via l’Ukraine, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

Dans une entrevue, Esmaeilion a remercié les Canadiens pour leur soutien au cours des trois dernières années, alors que les familles se battent pour la responsabilité et l’indemnisation.

“C’était très réconfortant pour chacun d’entre nous, de voir que les gens se soucient de nous.”

Le 28 décembre, le Canada s’est joint à des pays pairs pour lancer le processus visant à renvoyer l’affaire du vol PS752 à la Cour internationale de justice et tenter de forcer l’Iran à indemniser les familles des victimes.

Ottawa avait précédemment attendu, arguant que laisser suffisamment de temps pour les négociations avec l’Iran sur les réparations renforcerait l’affaire si elle devait être entendue par un tribunal.

Mais les négociations étant au point mort, le Canada a aidé à publier le mois dernier une mise en demeure demandant à l’Iran de se soumettre à un arbitrage exécutoire dans cette affaire. Cette décision donne le coup d’envoi d’une période de six mois après laquelle l’un des pays plaignants peut traduire l’Iran devant la Cour internationale de Justice.

Le régime iranien a eu des réponses changeantes à l’incident, décrivant à un moment donné qu’il s’agissait d’un accident, puis affirmant plus tard que l’avion se déplaçait de manière suspecte, ce qui contredit les conclusions d’une enquête de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Bien qu’il ne soit pas clair si le tribunal réussirait à obliger l’Iran à fournir une indemnisation, l’affaire déclencherait probablement une enquête plus approfondie et mettrait en lumière de nouvelles informations sur ce qui s’est passé.

“Cette étape était attendue depuis longtemps. Mais cela dit, c’est une bonne étape à franchir”, a déclaré Esmaeilion, qui s’est dit enthousiasmé par une décision d’un tribunal ontarien en 2021 selon laquelle l’attentat était un acte de terrorisme intentionnel – pas un accident.

“Ce crime insensé et impitoyable qu’ils ont commis nous les a tous enlevés.”

Il a félicité Ottawa d’avoir imposé des sanctions économiques à 62 individus et 25 entités iraniens l’automne dernier. Pourtant, il dit qu’environ un tiers des 30 personnes que son groupe a identifiées comme étant impliquées dans la destruction du vol PS752 n’ont pas été sanctionnées.

Il a ajouté que les Irano-Canadiens sont conscients que les anciens responsables du régime et leurs familles se déplacent toujours librement dans le pays, de Vancouver à Halifax.

Ottawa a promis de mettre en place un nouveau bureau des sanctions, allouant 76 millions de dollars pour mieux suivre les personnes interdites de transactions au Canada. Mais on ne sait pas quand le nouveau personnel sera embauché et formé.

Esmaeilion a déclaré qu’il était frustré par les bureaucrates qui suggèrent que les sanctions sont moins un moyen de punir des individus spécifiques et plus un moyen d’inciter les régimes à mieux se comporter. Il a soutenu que l’Iran n’améliorera pas la façon dont il traite les gens à moins qu’il ne fasse face à un recul clair, et a noté que le régime était responsable de la mort de Canadiens dans d’autres cas.

Les responsables iraniens “n’ont pas leur place dans un pays libre comme le Canada”, a-t-il déclaré.

À l’automne, le premier ministre Justin Trudeau a fait face à des pressions soutenues de la part de la diaspora iranienne et des conservateurs de l’opposition pour inscrire le Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes.

La force, qui fait partie de l’armée iranienne, a abattu le vol PS752 et est responsable d’une grande partie de l’ingérence violente du régime à l’étranger.

Il a également pris part à la répression en cours contre les militants des droits humains à la suite du décès en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue, après son arrestation par la police des mœurs pour avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée.

En octobre, le gouvernement Trudeau a interdit à plus de 10 000 anciens membres du CGRI d’entrer au Canada, mais il est resté hésitant à répertorier l’ensemble du corps comme une organisation terroriste, car cela pourrait punir les personnes enrôlées dans la force pour des rôles non combattants.

Les avocats de l’immigration ont déclaré que certains Canadiens nés en Iran ont déjà du mal à embarquer dans un avion et à entrer aux États-Unis en raison de leur appartenance passée au CGRI.

Des députés conservateurs et des militants comme Esmaeilion ont fait valoir que le Canada pourrait trouver un moyen législatif d’éviter de punir ceux qui ont été rédigés contre leur volonté.

Ils soulignent également des informations des médias britanniques ce mois-ci qui suggèrent que Londres se prépare à classer la force comme un groupe terroriste, citant des sources gouvernementales anonymes. Le rapport n’a pas présenté de calendrier ni de détails sur les dispositions relatives aux conscrits.

Kaveh Shahrooz, chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier, a déclaré qu’Ottawa semble traîner les pieds.

“Au cours des trois dernières années, je pense que le mouvement a été très lent”, a déclaré Shahrooz, qui avait l’habitude de conseiller Affaires mondiales Canada sur les traités relatifs aux droits de l’homme.

Il a déclaré qu’il en était de même pour les efforts visant à obtenir justice dans l’affaire PS752 alors que les négociations avec Téhéran étaient en cours.

“Il n’y a pas eu d’enquête criminelle de la GRC”, a déclaré Shahrooz. “Il n’y a aucune raison pour que ces choses ne puissent pas se déplacer sur des voies parallèles.”

Vendredi, Trudeau a rencontré des membres de la famille des victimes du vol PS752, aux côtés de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, du ministre des Transports Omar Alghabra et du haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, qui a aidé à coordonner la réponse du gouvernement.

“Quand j’ai parlé avec les familles des victimes aujourd’hui, je leur ai promis que nous continuerions à être implacables dans notre combat pour la vérité, la justice et la responsabilité”, a déclaré Trudeau sur Twitter.

Certains députés libéraux ont également commencé à parrainer symboliquement des dissidents iraniens, suivant une tendance similaire chez les parlementaires européens.

Les députés s’engagent à soulever les cas de dissidents spécifiques incarcérés en Iran pour faire pression sur Téhéran pour qu’il ne les exécute pas et, comme le dit une lettre signée par des députés, “rappeler au régime iranien que nous surveillons, que le monde surveille”.

Shahrooz a critiqué les libéraux pour ce qu’il considère comme donnant la priorité aux gestes symboliques par rapport aux changements de politique. Mais il a dit que cette initiative peut avoir un impact tangible pour les personnes en danger de mort.

“Au fil des ans, en parlant avec d’anciens prisonniers politiques, ils m’ont toujours dit que (…) lorsque des responsables étrangers parlent d’eux, la situation a tendance à s’améliorer remarquablement”, a-t-il déclaré.

“Les interrogateurs reculent; souvent, la torture s’arrête et le régime se souvient que ces prisonniers ont des défenseurs à l’extérieur.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 janvier 2023.