Les victimes du Maroc et de la Libye pleurent les vies perdues – et plus encore

Loay Elmagri a commencé à paniquer lorsqu’il n’a pas eu de nouvelles de ses proches à Derna, en Libye. L’architecte libyen de 36 ans de Washington, DC, savait que les inondations avaient détruit un quart de la ville au début de la semaine dernière.

Sa tante maternelle était à la maison lorsque les tempêtes ont commencé tôt dimanche matin et que les eaux de crue ont envahi sa chambre. Les niveaux d’eau ont commencé à monter rapidement, à un moment donné, sa tête a heurté le plafond, avant qu’elle ne soit tirée par une fenêtre.

Femme âgée d’environ 80 ans, elle a déclaré à Elmagri qu’une fois sauvée de la maison, elle n’avait d’autre choix que de marcher. Elle a parcouru des kilomètres, pieds nus dans la boue, à la recherche d’un abri. Des gens au hasard dans la rue lui ont donné des serviettes pour se réchauffer.

Même si la famille d’Elmagri a survécu, dit-il, elle fait partie des plus chanceux.

« Lorsque les gens se rencontrent, ils se présentent avec leurs condoléances », a déclaré Elmagri. « La première question qu’ils ont posée n’est pas qui est mort, mais qui a survécu. »

Au cours du mois dernier, deux catastrophes naturelles ont frappé la Libye et le Maroc, tuant des milliers de personnes.

En Libye, près de 20 000 personnes On craint qu’ils soient morts après que des torrents d’eau ont déferlé sur l’est du pays la semaine dernière. Les fortes pluies provoquées par la tempête tropicale Daniel ont dépassé deux barrages, les faisant s’effondrer, envoyant d’énormes vagues d’eau et emportant des quartiers entiers dans la mer Méditerranée.

Des gens inspectent les dégâts causés par le tremblement de terre dans le village de Tafeghaghte, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023.

Au Maroc voisin, plus de 2 900 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers d’autres sont sans abri après un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le pays le 8 septembre, anéantissant les villes rurales du sud-ouest.

Les deux pays d’Afrique du Nord sont sous le choc des catastrophes naturelles, plaidant pour une aide internationale et des équipes de recherche et de sauvetage alors que le nombre de morts continue d’augmenter. Aux États-Unis, partout dans le monde, des familles tentent frénétiquement de rejoindre leurs proches et leurs proches dans l’espoir qu’ils survivent.

Jowhar Ali, un journaliste libyen de Derna actuellement basé à Istanbul, a déclaré au HuffPost que des dizaines de corps étaient retrouvés quotidiennement.

« Notre ville est la ville de la culture. La ville des poètes. La ville du théâtre. La ville des arts. C’est ce que l’on sait de la ville. C’est l’image que je veux transmettre au monde », a déclaré Ali. « Imaginez que dans 10 ans, chaque fois que vous chercherez le nom de notre ville sur Google, vous verrez des inondations. Vous verrez des cadavres.

Le frère d’Ali et ses fils, âgés de 9 et 10 ans, se sont aventurés dans la ville pour constater les dégâts et se sont retrouvés à recouvrir les cadavres de tous les draps qu’ils ont pu trouver.

Une voiture inclinée repose au-dessus de débris dans la ville de Derna, dans l’est de la Libye, le 18 septembre, à la suite d’inondations soudaines meurtrières. MAHMUD TURKIA via Getty Images

« Imaginez que vous vivez dans une ville comme New York et que, en quelques heures seulement, la ville a disparu. Des quartiers entiers ont disparu et vous ne pouvez plus relier les deux parties de la ville », a déclaré Ali. « Imaginez qu’on vous répète après la catastrophe que la ville ne peut plus être habitée. Imaginez que la maison dans laquelle vous avez vécu toute votre vie ne sera pas habitable.

Le président Joe Biden a adressé mardi ses « plus sincères condoléances » dans un communiqué, soulignant que les États-Unis envoyaient des secours d’urgence au pays.

« Nous nous joignons au peuple libyen pour pleurer la perte de trop de vies écourtées et transmettons notre espoir à tous ces proches portés disparus », a déclaré Biden.

Ciaran Donnelly, vice-président senior chargé de la réponse à la crise et du développement au sein de l’International Rescue Committee, a déclaré au HuffPost que les défis des efforts de secours sont aggravés par la médiocrité des infrastructures, l’instabilité politique et le changement climatique rapide de la Libye.

« Il est vraiment important de regarder au-delà des chiffres. Pensez aux personnes derrière les chiffres et aux personnes derrière les histoires », a déclaré Donnelly.

« Chacune des personnes touchées derrière ces chiffres d’au moins 34 000 personnes déplacées et 5 000 personnes tuées. Ce sont des membres de la famille qui sont en deuil. Ce sont des parents, ce sont des enfants et ce sont des gens qui font de leur mieux au quotidien pour survivre, subvenir à leurs besoins et prendre soin les uns des autres et qui ont maintenant cruellement besoin de soutien », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, au Maroc, des dizaines de pays ont proposé leur aide – y compris les États-Unis – mais le gouvernement marocain a mis du temps à autoriser l’aide internationale à entrer dans le pays. Les citoyens marocains sont frustrés par la réponse du gouvernement, les autochtones à l’intérieur et à l’extérieur du pays coordonnant leurs propres efforts pour aider les personnes touchées par le séisme.

Le Conseil récréatif et organisationnel marocain américain (MAROC), une organisation culturelle basée dans le New Jersey qui fournit des services sociaux et des événements communautaires aux Marocains américains, s’est associé à des mosquées locales et à des organisations caritatives pour collecter des fonds pour les personnes touchées par le tremblement de terre.

Le président du MAROC, Yassine Elkaryani, qui est né et a grandi au Maroc, a déclaré que sa famille à Sale a ressenti le tremblement de terre à près de 300 milles de l’épicentre. Terrifiés, ses parents, sa sœur et sa fille ont couru hors de la maison, craignant qu’elle ne s’effondre. À leur retour, ils ne parvenaient pas à dormir, inquiets d’un deuxième tremblement de terre.

« Le traumatisme est là, mais ce traumatisme a donné à chacun l’énergie nécessaire pour faire preuve de solidarité et faire ce que tout le monde peut faire pour aider les victimes », a-t-il déclaré. « Ce qui rend le Maroc et les Marocains uniques, ce sont ses gens. Les individus, même s’ils n’ont pas d’argent et pas beaucoup, sont exceptionnellement généreux envers les autres.»

Nashwa Lina Khan, doctorante maroco-américaine. étudiante à l’Université York au Canada qui se concentre sur la justice sociale en matière de santé reproductive pour les femmes marocaines, affirme que le tremblement de terre a accru les risques de traite et d’exploitation pour les filles et les groupes vulnérables.

« Ils ont toujours été négligés, et cette situation aggrave les facteurs de risque dans leur vie, ainsi que la marginalisation, la pauvreté et le désespoir », a déclaré Khan.

Les montagnes de l’Atlas, principalement habitées par la population indigène amazighe du Maroc, ont été parmi les zones les plus durement touchées, anéantissant des villages et des communautés entières. Khan a déclaré que les femmes et les filles de ces régions sont confrontées à des défis uniques pour accéder aux ressources, chercher un abri et se réinstaller en toute sécurité en dehors des régions montagneuses.

Alors que des tentes distribuées par le gouvernement et des hôpitaux de fortune ont vu le jour à une époque plus grande, les Amazighs vivant dans des zones reculées dépendent des dons laissés sur le bord de la route, aggravant les problèmes de santé. l’isolement et la négligence.