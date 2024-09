Les victimes du Maine et l’Église catholique attendent plus d’un an la décision de la Cour suprême sur les cas d’abus sur mineurs

8 septembre — L’automne dernier, plus d’une douzaine de personnes qui affirment avoir été abusées sexuellement lorsqu’elles étaient enfants par des membres de l’Église catholique du Maine se sont rassemblées dans un couloir à l’extérieur d’un tribunal de Bangor.

Leurs avocats venaient de comparaître devant la plus haute cour du Maine pour débattre de la constitutionnalité de leurs poursuites contre l’évêque catholique romain de Portland. Ils ont commencé à intenter des poursuites après que l’État du Maine a supprimé tous les délais de recours pour les plaintes civiles pour abus sexuels.

Le groupe s’attend à devoir attendre entre quelques semaines et six mois avant de prendre une décision.

Plus de 10 mois plus tard, ils attendent toujours.

« Cela fait aujourd’hui 301 jours que nous sommes devant le tribunal du Maine pour défendre la constitutionnalité de la loi qui offre aux survivants d’abus sexuels dans l’enfance un accès à la justice – à leurs conditions, quand ils sont prêts, et quel que soit le temps écoulé », a déclaré leur avocat Michael Bigos dans une déclaration écrite jeudi.

Bigos a déclaré qu’il entendait régulièrement parler de ses clients inquiets à propos de la décision. Il les encourage à rester patients et à demander de l’aide auprès d’organismes de soutien en santé mentale pour les victimes d’abus sexuels.

« Certains ont plus de 80 ans, plusieurs souffrent de graves problèmes de santé qui accentuent leur sentiment d’urgence de progresser, et l’un d’entre eux est décédé », a-t-il écrit. Il a refusé de nommer ou de donner plus de détails sur le client décédé. « Nous conseillons néanmoins de faire preuve de patience dans le processus constitutionnel. »

L’avocat du diocèse, Gerald Petruccelli, a refusé de commenter la décision en cours. L’évêque James Ruggieri, qui a remplacé l’évêque Robert Deeley en mai dernier, lorsqu’il a pris sa retraite, a également refusé de s’exprimer par l’intermédiaire d’un porte-parole du diocèse.

Lors d’audiences et de dossiers judiciaires précédents, Petruccelli a fait valoir que l’Église avait également beaucoup en jeu : des millions de dollars de dommages potentiels dont elle n’était pas responsable jusqu’à ce que la loi change en 2021.

C’est vrai pour de nombreuses organisations qui ont travaillé avec des enfants, a fait valoir Petruccelli dans des documents juridiques, et une décision défavorable au diocèse les mettrait également en danger.

LES ATTENTES PLUS LONGUES SONT PLUS COURANTES

Le temps d’attente moyen pour les avis de la Haute Cour a presque doublé depuis 2019, selon une analyse du Portland Press Herald/Maine Sunday Telegram des avis publiés sur le site Web de la Cour suprême judiciaire du Maine.

En 2019, le tribunal a publié 179 avis avec un délai d’attente moyen d’environ 2 mois et demi — cela n’inclut pas les cas de droits parentaux et les décisions prises par le tribunal sans émettre d’avis formel.

Jusqu’à présent cette année, la Cour a publié 70 avis, avec un délai d’attente moyen de cinq mois, et s’est prononcée sur 88 autres questions.

Barbara Cardone, porte-parole du pouvoir judiciaire, a déclaré que le juge en chef ne voulait pas discuter du temps consacré à l’examen des avis et des raisons pour lesquelles ces derniers pourraient prendre plus de temps à traiter. Cardone n’a pas été en mesure de fournir des chiffres vendredi sur le nombre d’affaires que la Cour suprême de l’État examine chaque année.

La Cour suprême examine les recours en matière pénale lorsque les accusés contestent leur condamnation, leur peine et les questions qui en découlent. Elle examine également les affaires familiales, y compris les décisions des tribunaux inférieurs de mettre fin aux droits des parents et celles portant sur le divorce et les modalités de garde des enfants.

Mais il y a cinq ans déjà, il y avait des exceptions. Une décision controversée concernant le zonage intertidal et la récolte du fucus, publiée en mars 2019, n’a été rendue publique que plus d’un an après que le tribunal a entendu les arguments à la fin de 2017.

Cette année, la Cour a rendu une décision importante sur les saisies immobilières, dont les arguments avaient été entendus pour la première fois un an et demi plus tôt. Elle a récemment publié une décision sur la station de ski de Big Moose Mountain, plus d’un an et trois mois après les débats.

AFFAIRE DE LA LOUISIANE

Alors que les victimes et le diocèse attendent une décision, les avocats des deux parties continuent de déposer des documents pour étayer leurs arguments.

En mars, Petruccelli a informé le tribunal du Maine d’une décision de la Louisiane qui déclarait une loi similaire inconstitutionnelle.

En 2021, les législateurs de Louisiane ont décidé de créer une période de « rétrospection » pour les victimes d’abus sexuels dans l’enfance. De juin 2021 à juin 2024, les victimes d’abus sexuels pourront déposer plainte pour abus, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Mais la Cour suprême de cet État a estimé que la loi ouvrait les accusés à des réclamations inattendues, violant ainsi leurs droits à une procédure régulière, et était inconstitutionnelle.

« Les opinions des juges de la Cour suprême de Louisiane ont une certaine influence sur une grande partie de ce qui a été avancé dans les mémoires et oralement dans les affaires en cours », a écrit Petruccelli dans un mémoire qu’il a déposé le 25 mars.

Mais des mois plus tard, à la demande du procureur général de Louisiane, le tribunal a reconsidéré sa décision et changé d’avis.

« Étant donné l’intérêt légitime de la Louisiane à protéger ses citoyens qui ont été abusés sexuellement lorsqu’ils étaient mineurs et à leur donner la possibilité de demander réparation devant les tribunaux, et la nature étroitement adaptée de la réparation fournie – la législation rétablit, pendant une courte période, pour une catégorie restreinte de victimes de délits, des actions autrement prescrites – il est clair que les défendeurs n’ont pas réussi à s’acquitter de la « lourde charge » de prouver l’inconstitutionnalité de la disposition de rétablissement », a écrit la Haute Cour de Louisiane dans son deuxième avis.

Les juges ont contesté l’idée que la fenêtre de rétrospection « ouvrirait les vannes d’une action législative sans retenue », soulignant que chaque procès doit toujours passer par les mêmes processus juridiques préalables au procès et être décidé par un juge ou un jury.

Bigos, qui représente des dizaines de personnes poursuivant le diocèse et encore plus qui n’ont pas encore déposé de plainte, a déclaré que si le Maine déclarait la loi inconstitutionnelle, l’État serait une île parmi d’autres en Nouvelle-Angleterre qui ont supprimé les barrières temporelles pour les plaintes pour abus sexuels sur mineurs.

Selon un rapport de 2023 de la Conférence nationale des législatures des États, le Vermont et le New Hampshire n’ont pas de limite de temps pour les plaintes pour abus sexuels sur mineurs.

Dans le Massachusetts, le délai est très long : toute personne qui affirme avoir été victime d’abus dispose de 35 ans après l’acte, ou dans les sept ans suivant sa découverte, pour déposer plainte. Ce délai est suspendu jusqu’à ce que la personne atteigne 18 ans.

INCERTITUDE

Les défenseurs des victimes d’abus sexuels dans l’enfance affirment que ces lois constituent une bonne pratique, car la plupart des victimes n’acceptent pleinement ce qui leur est arrivé que plus tard dans leur vie.

« Nous savons que des changements comme celui-ci sont compliqués et que la Cour suprême du Maine doit prendre le temps et le soin de s’assurer que les survivants qui cherchent cette voie soient pleinement protégés par la loi », a écrit Melissa Martin, directrice des politiques publiques de la Maine Coalition Against Sexual Assault, dans un courriel. « Nous comprenons également combien de temps les survivants attendent de véritables moyens d’obtenir justice et de rendre des comptes de la part des personnes et des institutions qui leur ont fait du mal et nous partageons leur frustration de devoir continuer à attendre et à s’interroger. Les survivants ont toujours mérité de meilleurs choix, et celui-ci vaut la peine de continuer à se battre pour lui. »

L’incertitude quant à ce qui va se passer ensuite pèse sur plusieurs plaignants, en particulier sur ceux qui se demandaient s’ils devaient déposer une plainte au départ, affirment les défenseurs.

Ce ne sont pas seulement les 30 plaignants qui poursuivent le diocèse qui sont concernés : d’innombrables affaires contre le YMCA de Bangor, le Camp Kieve, les Special Olympics et un certain nombre de défendeurs individuels ont également été suspendues en attendant la décision de la Haute Cour.

Des centaines de personnes n’ont pas encore déposé de plainte, attendant de voir quelles sont leurs chances, disent Bigos et l’avocat Timothy Kenlan, qui travaille pour le même cabinet. En avril, un homme dont le dossier était au point mort a décidé de régler à l’amiable et d’abandonner ses poursuites contre le diocèse.

« Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui attendent dans l’incertitude de pouvoir demander justice par le biais de ces actions civiles contre le diocèse et d’autres auteurs d’abus », avait déclaré Kenlan à l’époque.

