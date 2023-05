Les victimes du centre commercial du Texas comprennent plusieurs membres de deux familles

DALLAS (AP) – Les personnes tuées dans une fusillade dans un centre commercial près de Dallas comprennent deux sœurs d’âge scolaire, un couple et leur fils de 3 ans, un jeune ingénieur et un agent de sécurité. Les victimes représentent un échantillon multiculturel des banlieues de plus en plus diversifiées de la région.

Les élèves de l’école primaire de Cox, Daniela et Sofia Mendoza, de quatrième et deuxième années, figuraient parmi les personnes tuées samedi à Allen Premium Outlets, selon des responsables du district scolaire indépendant de Wylie. On se souvenait d’eux comme « les étudiants les plus gentils et les plus attentionnés avec des sourires qui pourraient illuminer n’importe quelle pièce », a déclaré la directrice Krista Wilson dans une lettre aux parents.

Trois membres d’une famille américano-coréenne ont également été tués dans le centre commercial en plein air : un couple et un de leurs fils, âgé de 3 ans. Un autre fils a été blessé, a déclaré Myoung-Joon Kim, chef de mission au consulat de la République de Corée. à Dallas. Les parents ont été identifiés par le ministère de la Sécurité publique du Texas comme étant Kyu Song Cho, 37 ans, et Cindy Cho, 35 ans.

Porter Legal Group a déclaré mardi dans un message sur Facebook qu’ils avaient été choqués et écrasés d’apprendre que Kyu Cho, un avocat général, faisait partie des victimes.

« Bien que Kyu ne travaille dans notre cabinet que depuis un an, il est immédiatement apparu qu’il était l’une des personnes les plus réfléchies, attentionnées et prévenantes que nous ayons eu le plaisir de connaître et de travailler avec nous. Il était ainsi en tant que leader, mentor et ami de notre organisation également. Il était aimé et respecté par son équipe et toute notre équipe », a déclaré le message.

Andria Gaither, directrice adjointe du magasin Tommy Hilfiger du centre commercial, a déclaré qu’elle était dévastée d’apprendre que l’un des morts était Christian LaCour, un agent de sécurité de 20 ans qui travaillait auparavant dans le magasin de vêtements et s’arrêtait souvent pour discuter. Gaither elle-même avait couru pour sauver sa vie lorsque des coups de feu ont retenti.

Quelques nuits plus tôt, elle avait appelé LaCour lorsqu’un client voulait entrer après les heures d’ouverture. Il est venu et a demandé à l’homme de partir, puis a offert une escorte de sécurité à elle et à deux employés adolescents.

« Il voulait que nous nous sentions en sécurité », a déclaré Gaither.

« Je suis juste sous le choc », a-t-elle ajouté. « Il était très jeune, très gentil, venait tout le temps nous rendre visite. »

Aishwarya Thatikonda, 26 ans, originaire d’Inde, a également été tuée. Elle était titulaire d’un diplôme d’études supérieures en gestion de la construction et travaillait comme ingénieur civil dans la société Perfect General Contractors de la région de Dallas.

Elle était « toujours prête à donner le meilleur d’elle-même », a déclaré le fondateur de la société, Srinivas Chaluvadi, dans un e-mail.

Il a dit que ses parents vivaient à Hyderabad, en Inde, où son père est juge.

« Elle est venue aux États-Unis avec le rêve de faire carrière, de fonder une famille, de posséder une maison et de vivre pour toujours à Dallas », a déclaré Chaluvadi.

Chaluvadi a déclaré que Thatikonda aurait eu 27 ans la semaine prochaine et qu’elle était devenue comme une famille: « Elle a assisté à des fêtes d’anniversaire chez moi, nous avons célébré des festivals ensemble et nous avons eu des dîners de famille. »

Une tante des sœurs Mendoza a déclaré que leur mère était toujours hospitalisée et a demandé des prières.

« S’il vous plaît, priez pour notre famille maintenant brisée. Les filles ont laissé un vide que rien au monde ne pourrait jamais combler. Veuillez prier pour leur mère, ma sœur et son cœur brisé », a écrit Anabel Del Angel dans un message de collecte de fonds vérifié par GoFundMe. Elle a également demandé des prières pour le père des filles.

Jena Blue, qui vit en bas de la rue de la famille Mendoza, est allée à leurs vide-greniers et a vu Ilda Mendoza emmener ses deux filles à l’école.

« Elle ressemblait juste à une maman, tout comme moi », a déclaré Blue.

Pour Halloween, elle a déclaré que les Mendoza auraient un écran diffusant des films tandis qu’un autre voisin servirait des collations et des boissons.

«Chaque fois que vous tourniez le coin juste à côté de leur maison, vous receviez comme un hot-dog, une friandise et des frites. Et regardez un film », a déclaré Blue.

Elio Cumana-Rivas, 32 ans, a également été tué, ont indiqué les autorités. Son frère, Gregory Smith Cumana, a déclaré que Cumana-Rivas, qui venait du Venezuela, avait déménagé aux États-Unis « à la recherche du rêve américain », a rapporté ABC News.

Les autorités enquêtent sur le mobile de Garcia pour l’attaque, qui s’est terminée lorsque le tireur présumé – Mauricio Garcia, 33 ans – a été tué par balle par la police.

Une étude de l’Associated Press sur son activité en ligne montre qu’il était fasciné par la suprématie blanche et les fusillades de masse, ainsi que par les grands tatouages ​​nazis.

Les responsables ont averti que l’enquête est en cours et à ses débuts.

