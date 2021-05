Les victimes d’implants mammaires PIP frauduleux sujettes à la rupture méritent d’être indemnisées, selon le tribunal français

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris marque un pas en avant significatif pour les victimes de la société française aujourd’hui disparue Poly Implant Prothese (PIP), qui fabriquait les implants. Le cas particulier a été soulevé par 2 700 femmes, une petite fraction des quelque 400 000 receveurs d’implants défectueux, la plupart en Amérique latine et en Europe.

Les prothèses fabriquées par PIP avaient utilisé un gel de silicone de qualité industrielle moins cher au lieu d’un produit de remplissage de qualité médicale. Bien que techniquement non toxiques, les implants étaient deux à six fois plus sujets à la rupture que leurs homologues correctement fabriqués.

Une fuite de gel peut entraîner de nombreux symptômes désagréables tels que des sensations de brûlure et des seins déformés. Il existe également un risque de tension mentale grave pour les femmes touchées, qui peuvent s’inquiéter d’avoir les implants dans leur corps et qui peuvent ne pas se permettre leur remplacement.

L’affaire entendue jeudi à Paris a été initiée en 2011 et vise TUV Rheinland, filiale d’un grand réseau allemand de services d’essais, sur son rôle de certificateur des implants. La cour d’appel française a confirmé la responsabilité de l’entreprise et a déclaré que les victimes de la fraude méritaient une indemnisation complète. Un jugement sur le montant des dommages est attendu en septembre, a déclaré un groupe de défense.

«Après 10 ans d’attente et de combats acharnés, le certificateur allemand devra indemniser intégralement les victimes», a déclaré l’avocat Olivier Aumaitre de l’association mondiale des victimes des implants PIP (PIPA).

Le producteur français d’implants PIP a été fermé en 2010 après être resté en activité pendant près d’une décennie et liquidé. Son fondateur, Jean-Claude Mas, a ensuite été condamné à quatre ans de prison et à une amende pour fraude aggravée.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!