Les propriétaires traumatisés devraient avoir accès à un soutien en santé mentale pour faire face au stress après les inondations, selon un nouveau rapport.

Certains résidents inondés disent souffrir de traumatismes et d’anxiété et doivent faire face à la fin de l’aide immédiate, ont entendu les députés du comité spécial de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales.

Des objectifs plus clairs de résilience aux inondations sont nécessaires pour aider à protéger plus de 5,2 millions de foyers et d’entreprises en Angleterre qui sont actuellement menacés, indique le rapport.

Un budget à long terme est également nécessaire pour maintenir les défenses existantes et futures contre les inondations afin de faire face au stress supplémentaire que le changement climatique leur impose.

Neil Parish, le président du comité Efra, a appelé à plus de travail avec les autorités locales pour fournir des ressources adéquates aux services de santé mentale, déclarant: « Les communautés touchées nous ont parlé du vide de soutien qu’elles ont ressenti après les inondations. impacts économiques et physiques des dommages causés par les inondations.

« Il est grand temps que le gouvernement le reconnaisse et travaille avec les autorités locales pour fournir des ressources adéquates aux services de santé mentale pour le moment où les lumières bleues s’éteignent. »

Les dommages causés par les inondations peuvent forcer de nombreuses personnes à quitter leurs maisons pendant environ neuf mois et les perturbations provoquées par Covid-19 ont « exacerbé » la situation, selon les militants.

Les inondations peuvent augmenter de 50% le risque de faire face à des problèmes de santé mentale tels que le stress et la dépression, et un quart des personnes qui ont été inondées vivent toujours avec ces problèmes au moins deux ans plus tard, selon une étude de l’Agence pour l’environnement et du public. Santé Angleterre.

De fortes pluies et les coups des tempêtes Ciara et Dennis ont causé des inondations dans plus de 4600 propriétés à travers l’Angleterre au cours de l’hiver 2019-20.

L’Association des assureurs britanniques a déclaré que les assureurs s’attendaient à payer plus de 543 millions de livres sterling à la suite des tempêtes Ciara, Dennis et Jorge, dont 305 millions de livres sterling liés aux réclamations immobilières inondées. Des événements comme Storm Christoph, qui ont frappé de larges pans du Royaume-Uni le mois dernier, étaient « la règle, pas l’exception » et la protection des maisons et des entreprises contre les inondations était désormais « un long jeu », selon M. Parish.

Un porte-parole de Defra a déclaré que 5,2 milliards de livres sterling étaient investis dans 2000 nouvelles défenses contre les inondations et les côtes entre 2021-2027, afin de mieux protéger 336000 propriétés et de s’appuyer sur les réponses au changement climatique.

« Nous avons un plan global à long terme pour investir dans de nouveaux actifs de défense, maintenir nos actifs existants et doubler le nombre de nos projets qui exploitent la puissance de la nature pour réduire les risques d’inondation », a-t-il déclaré.