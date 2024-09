Les victimes des feux de forêt à Hawaï ont réussi à se déplacer à quelques pâtés de maisons avant d’être piégées par les flammes, selon un rapport

HONOLULU — Le vent a poussé les flammes d’une maison à l’autre alors qu’un groupe de voisins tentait de fuir leur lotissement en flammes, abandonnant leurs voitures sur une route bloquée et se précipitant vers une dépendance industrielle pour se mettre en sécurité. Tous les six ont péri à quelques pâtés de maisons de leurs maisons.

Le groupe, comprenant un enfant de 11 ans et ses parents, faisait partie des victimes dont les tentatives désespérées pour s’échapper de l’ Incendie de forêt à Lahaina ont été détaillés pour la première fois dans un rapport publié vendrediL’enquête menée par l’Institut de recherche sur la sécurité incendie du bureau du procureur général d’Hawaï s’est penchée sur les conditions qui ont alimenté l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle et sur les tentatives visant à arrêter sa propagation et à évacuer les habitants de la ville.

Elle n’a trouvé « aucune preuve » Les responsables d’Hawaï se préparent à l’incendie, malgré des jours d’avertissements annonçant que des conditions météorologiques critiques propices aux incendies arrivaient et que le manque de planification entravait les efforts pour évacuer Lahaina avant qu’elle ne brûle.

Au moins 102 personnes sont mortes dans l’incendie de forêt du 8 août 2023, alimenté par des conditions de sécheresse extrême et des vents violents provenant d’un ouragan passant au sud de Maui.

Joseph Lara, 86 ans, a été retrouvé à l’extérieur de sa camionnette Ford Ranger violette de 2003 sur le parking d’un centre commercial et « aurait pu essayer d’aller vers le nord sur Front Street avant d’être coincé dans la circulation », selon le rapport.

Sa fille a déclaré à l’Associated Press vendredi qu’elle essayait de ne pas penser à la façon dont il aurait pu être encore en vie s’il avait pris une autre direction pour s’échapper.

« Il était seul. Il n’avait personne pour lui dire qu’il devait aller ici, ici, ici », a déclaré Misty Lara. « Je n’arrive pas à comprendre quelles étaient ses dernières pensées. »

Le rapport rappelle le traumatisme vécu par les quelque 17 000 personnes qui ont survécu en traversant le feu et la fumée aveuglante, en courant plus loin que les flammes à pied ou à vélo ou en se blottissant dans l’océan derrière une digue pendant des heures tandis que les réservoirs de propane et les batteries de voiture explosaient autour d’eux.

« J’ai grandi à Lahaina et, comme beaucoup de gens de cette communauté, j’ai perdu des membres de ma famille le 8 août », a déclaré la procureure générale adjointe Ciara Kahahane. « En participant à cette enquête, j’ai humblement essayé de servir de porte-parole pour vous, les habitants de Lahaina. »

Plus de 60 % des victimes ont tenté de fuir, nombre d’entre elles ayant été retrouvées à l’intérieur ou à l’extérieur de leur véhicule ou recroquevillées contre la digue. Près de 80 % des victimes ont péri dans le centre de Lahaina, où l’incendie s’est rapidement propagé dans l’après-midi, laissant peu de temps pour évacuer les habitants.

De nombreux automobilistes se sont retrouvés coincés dans des embouteillages causés par des poteaux électriques tombés, des accidents, des feux de circulation qui ne fonctionnaient pas et une visibilité réduite. Certaines routes secondaires qui auraient pu offrir une issue de secours ont été bloquées par des barrières verrouillées.

Pour ceux qui étaient en cours d’évacuation, la distance entre leur domicile et les lieux où ils ont été récupérés était en moyenne de 800 pieds (244 mètres), selon le rapport.

Un couple a été retrouvé dans sa voiture après avoir tourné dans une rue sans issue, alors que les flammes les encerclaient. Un homme retrouvé recroquevillé dans l’entrée d’une maison avait abandonné sa voiture, probablement pour se protéger de la chaleur et de la fumée. D’autres se sont réfugiés seuls dans des fast-foods ou des magasins de meubles.

Les infrastructures déjà dégradées de Lahaina ont compliqué les efforts d’évacuation, selon le rapport. Les familles nombreuses vivaient dans des conditions de vie qui faisaient que les ménages disposaient de plusieurs véhicules, garés dans des rues étroites et bondées, ce qui créait des goulots d’étranglement pendant les évacuations et bloquait les bouches d’incendie.

Une rue, la rue Kuhua, a enregistré le plus grand nombre de décès : plus de deux douzaines de victimes ont été retrouvées sur ou à proximité de ce tronçon étroit de route qui était le seul chemin vers la sécurité pour de nombreuses personnes dans ce quartier densément peuplé.

C’est dans cette même rue que le rapport signale qu’un camion de pompiers a été pris dans les flammes et qu’une compagnie de pompiers a failli perdre la vie. Et c’est dans cette même rue qu’un accident de voiture a piégé 10 personnes dont les corps ont été retrouvés dans ou autour des voitures.

Joseph Schilling, 67 ans, a été retrouvé près d’une clôture sur la rue Kuhua, à moins de 800 mètres du complexe de retraite où il vivait. Les services d’urgence avaient déjà tenté d’aider plusieurs personnes qui avaient appelé le 911 pour signaler que la route devenait impraticable.

Six autres résidents de la résidence pour personnes âgées autonomes qui n’ont pas évacué sont décédés dans leurs appartements. Leur âge moyen était de 86 ans.

Certaines personnes âgées ont tenté d’évacuer, même sans moyen de transport fiable.

Claudette Heermance, 68 ans, a appelé le 911 pour demander quoi faire et les répartiteurs lui ont dit d’évacuer. Elle a quitté son complexe de résidences pour personnes âgées sur un scooter motorisé, mais celui-ci s’est retrouvé à court d’énergie à mesure que les flammes avançaient, selon un rapport d’autopsie publié après sa mort.

Gravement brûlée, elle est restée sept mois en hospice jusqu’à son décès en mars.

Elle était la 102e — et dernière — victime à identifier.

Lauer a fait son reportage depuis Philadelphie.