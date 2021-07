Les FAMILLES de victimes de l’IRA ont qualifié hier soir d’« obscène » une amnistie pour les tueurs républicains.

Les proches de ceux qui ont été tués lors des attentats à la bombe contre des pubs à Birmingham en 1974 ont critiqué leur intention de mettre un terme aux poursuites liées aux troubles.

Les troupes et les espions britanniques – et les terroristes de l’IRA – bénéficieront de la clémence dans le but de mettre fin à la chasse aux sorcières contre les vétérans.

Mais Julie Hambleton, dont la sœur Maxine faisait partie des 21 personnes tuées dans les explosions de Birmingham et représente leurs familles, a déclaré : parce que leur visage avait été si gravement brûlé par l’explosion, seriez-vous si prompt à accepter la mise en œuvre d’une législation aussi obscène ? »

S’exprimant au nom du groupe de campagne Justice 4 The 21, elle a ajouté: « Vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver les meurtriers et les traduire en justice – c’est exactement ce pour quoi nous faisons campagne chaque jour. »

Et l’Ulster Human Rights Watch a qualifié ces propositions de « trahison envers les victimes et les anciens vétérans de la police et de l’armée ».

Le porte-parole Axel Schmidt a qualifié la position du gouvernement de « désolé gâchis » et d’« un affront aux hommes et aux femmes qui portaient un uniforme pour contrer les gangs d’assassins terroristes ».

Mais le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déclaré que c’était « le meilleur et le seul moyen d’aider l’Irlande du Nord à avancer sur la voie de la réconciliation ».

Boris Johnson a ajouté que c’était un moyen pour la Province de « tirer un trait sur les Troubles »

