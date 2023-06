Les victimes de l’horreur de l’incident ferroviaire de Sligo nommées comme conducteur de train ont désespérément tenté d’avertir les femmes avant qu’elles ne soient heurtées

Un conducteur de TRAIN a désespérément tenté d’avertir deux femmes avant qu’elles ne soient heurtées alors qu’elles marchaient le long des voies hier.

Jessica McLoughlin, dans la quarantaine, a été tuée et sa nièce Rebecca, 25 ans, a été transportée par avion à l’hôpital avec des blessures graves.

Un conducteur de train a désespérément tenté d’avertir deux femmes avant qu’elles ne soient heurtées alors qu’elles marchaient le long des voies hier Crédit : James Connolly – The Sun Dublin

Ils ont été touchés au parc Knox, à Ballysadare, à environ 7 km de la ville de Sligo, vers 15h30.

Elle se battait hier soir pour sa vie à l’hôpital universitaire de Sligo.

Le couple a été frappé par le service InterCity Sligo de 15 h 05 vers la gare Connolly de Dublin.

Ils ont été touchés à Knox Park, à Ballysadare, à environ 7 km de la ville de Sligo, vers 15h30.

Les deux femmes seraient originaires de la région.

Le conseiller de Sligo Fine Gael, Thomas Walsh, a déclaré à The Irish Sun: «Mes pensées vont à toutes les personnes impliquées, à la fois les familles, la communauté locale, les services d’urgence, les premiers intervenants en particulier et le conducteur du train – qui, je crois, a fait autant que possible. pour alerter les dames qui semblent avoir été en ligne.

Sligo TD Marc MacSharry a ajouté : « C’est une horrible tragédie pour les femmes et toute la communauté.

« Nos pensées et nos prières les accompagnent ainsi que le personnel et les passagers d’Irish Rail qui doivent être terriblement choqués. »

Le service ferroviaire irlandais transportait environ 100 passagers.

Il a été immédiatement suspendu et les enquêteurs de Garda ont fermé la route entre Ballysadare et Collooney après le fracas.

Un hélicoptère des Forces de défense était sur place jusqu’à peu après 17 heures.

Les passagers ont débarqué peu avant 18 heures avant d’être conduits à la gare de Boyle en bus pour poursuivre leur voyage.

Jane Cregan d’Irish Rail a déclaré hier soir: «Heureusement, personne à bord du train n’a été blessé.

« Mais évidemment, cela a été très pénible pour tous ceux qui ont été à bord de ce train. »

Gardai a déclaré que le coroner local avait été informé de l’accident.

UNITÉ DE RENSEIGNEMENTS

En plus d’une enquête de la Gardai sur la tragédie, elle fera également l’objet d’une enquête de la Railway Accident Investigation Unit.

L’organisation est chargée d’enquêter sur les décès ou les blessés graves sur le réseau ferroviaire et de faire des recommandations afin d’éviter des incidents similaires à l’avenir.

Et le Sinn Fein TD Martin Kenny a déclaré hier soir qu’il pensait à la femme blessée alors qu’elle se battait à l’hôpital.

Il a déclaré: «D’abord et avant tout, mes pensées vont aux personnes touchées par ce terrible incident.

«Je tiens à exprimer mes condoléances à la famille, aux amis et à la communauté de la dame qui a tragiquement perdu la vie à Sligo.

« Je suis sûr que les habitants du nord-ouest se joindront à moi pour étendre nos pensées à la jeune femme qui a également été grièvement blessée dans cette collision, car elle est soignée pour des blessures graves à l’hôpital universitaire de Sligo.

« Je tiens à saluer l’action rapide de nos services d’urgence en se rendant sur les lieux si rapidement. »

RÉPONSE RAPIDE

Cllr Walsh a soutenu ces sentiments, ajoutant: « Je veux juste souligner à nouveau à quel point nous sommes reconnaissants envers la communauté locale et les services d’urgence locaux qui ont réagi rapidement. »

Hier soir, les flics ont déclaré: «Gardai et les services d’urgence sont actuellement sur les lieux d’un incident survenu sur la ligne de train à Knocks Park, Ballisadare, Co Sligo cet après-midi, mercredi 14 juin 2023.

« Une piétonne âgée d’une quarantaine d’années a été mortellement blessée et son corps reste sur les lieux.

« Une deuxième femme, âgée d’une vingtaine d’années, a été évacuée des lieux vers l’hôpital universitaire de Sligo avec des blessures graves.

«Le coroner a été avisé. Les enquêteurs judiciaires sur les collisions sont en route.

Le couple a été frappé par le service InterCity Sligo de 15 h 05 à la gare Connolly de Dublin Crédit : James Connolly – The Sun Dublin

Le service ferroviaire irlandais transportait environ 100 passagers Crédit : James Connolly – The Sun Dublin