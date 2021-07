Les victimes de l’effondrement d’un condo en Floride recevront au moins 150 millions de dollars, selon un juge

Un juge de Floride a déclaré mercredi que les victimes et les familles de l’effondrement d’un condo en Floride le 24 juin qui a tué près de 100 personnes recevraient 150 millions de dollars pour commencer.

Le juge du circuit de Miami-Dade, Michael Hanzman, a déclaré lors d’une audience que le montant comprendrait 50 millions de dollars d’assurance et au moins 100 millions de dollars provenant de la vente du site de Champlain Towers South, qui a été ordonnée plus tôt ce mois-ci.

« La préoccupation du tribunal a toujours été les victimes ici », a déclaré Hanzman. « Leurs droits seront protégés. »

Hanzman a noté que les victimes de l’effondrement comprennent les locataires et les visiteurs de la propriété, pas seulement les propriétaires de condominiums.

L’effondrement du bâtiment, qui a fait au moins 97 morts et d’autres disparus, a déclenché plusieurs poursuites judiciaires de la part des victimes et des familles. Hanzman avait précédemment autorisé l’expédition de ces poursuites et ordonné que les paiements soient accélérés.

Mercredi, le juge a déclaré que les poursuites seraient regroupées en un recours collectif et que les 150 millions de dollars d’indemnisation ne seraient pas tirés de ces poursuites.

« Il y a des gens dans les décombres qui crient » :Les appels au 911 révèlent la panique et l’angoisse à Surfside, en Floride, l’effondrement d’un condo

Avis de décès :Se souvenir de ceux qui sont morts dans l’effondrement du condo Champlain Towers à Surfside, en Floride

La décision est intervenue alors que le site de l’effondrement du bâtiment a été presque complètement nettoyé des décombres mercredi. Les débris sont entreposés dans un entrepôt et des terrains vagues, pour être conservés en vue de poursuites judiciaires et pour une enquête plus approfondie.

Bien que les autorités n’aient pas déterminé la cause de l’effondrement du bâtiment, des inquiétudes ont été signalées concernant d’éventuels dommages structurels à l’immeuble en copropriété de 40 ans dans le passé. Hanzman a également entendu des arguments sur ce que devrait être l’avenir du site.

Alors que certains propriétaires d’unités ont plaidé pour un site commémoratif, d’autres souhaitent que le site soit reconstruit, et d’autres préfèrent encore un hybride des deux options. Si un site commémoratif est choisi, Hanzman a déclaré que les résidents et les propriétaires ne seront pas tenus de faire don du terrain pour le mémorial ; ils devraient plutôt être rémunérés à leur juste valeur marchande.

La principale préoccupation du juge était une indemnisation rapide, ajoutant: « Ce n’est pas un cas où nous avons le temps de laisser l’herbe pousser en dessous. »

Contribuer : The Associated Press.