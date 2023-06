Les victimes de l’attaque contre une école en Ouganda sont enterrées alors que la chasse aux rebelles se poursuit

Au moins 37 étudiants sont morts et six ont été enlevés lors du raid à Mpondwe, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. gouvernement ougandais a dit que l’attaque a été menée par cinq membres des Forces démocratiques alliées (ADF), une milice basée au Congo, ayant des liens avec l’État islamique. Les autorités ont trouvé l’école en train de couver et pillée, avec des corps éparpillés, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Felix Kulayigye, dans la foulée.