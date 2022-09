Les victimes de l’accident d’hydravion dans l’État de Washington comprenaient un activiste et un vigneron – Kelowna Capital News

Un militant des droits civiques, un propriétaire d’entreprise, un avocat, un ingénieur et le fondateur d’un domaine viticole et sa famille étaient à bord de l’hydravion qui s’est écrasé dans les eaux de Puget Sound, dans l’État de Washington, tuant 10 personnes.

Les garde-côtes américains ont dévoilé mardi les noms des victimes. Le corps de l’un des morts a été retrouvé après l’accident de dimanche après-midi, mais les neuf autres sont toujours portés disparus malgré des recherches approfondies.

Le vol Northwest Seaplanes était en route de Friday Harbor, une destination touristique populaire des îles San Juan, vers une banlieue de Seattle lorsqu’il s’est écrasé sans envoyer d’appel de détresse. La cause de l’accident n’était pas connue dans l’immédiat, mais la Federal Aviation Administration a publié plus tôt cette année une directive de sécurité pour le type d’avion impliqué.

Une équipe du National Transportation Safety Board enquête sur l’écrasement du DHC-3 Otter. Lors d’une conférence de presse mardi soir, Tom Chapman du NTSB a déclaré que les enquêteurs sur place ne spéculeraient pas sur la cause de l’accident et que les équipages recueillaient des informations sur le vol d’environ 35 minutes.

Chapman a déclaré que l’agence dirigeait la recherche de l’épave et que l’équipement de sonar était utilisé.

Les morts incluent le pilote Jason Winters, l’activiste Sandy Williams, le vigneron Ross Andrew Mickel, sa femme enceinte Lauren Hilty et leur enfant Remy Mickel. Les passagers Joanne Mera, Patricia Hicks, Luke Ludwig, Rebecca Ludwig et Gabrielle Hanna ont également été tués. La Garde côtière n’a pas fourni de villes natales.

Williams, de Spokane, Washington, était conférencier, cinéaste, fondateur du Carl Maxey Center et rédacteur en chef de The Black Lens, un journal afro-américain.

“Sandy était une voix pour les sans-voix, une défenseure infatigable des personnes marginalisées à Spokane, une journaliste qui n’avait pas peur de dire la vérité au pouvoir, une bâtisseuse d’espoir dans sa vision du Carl Maxey Center et une amie bien-aimée pour d’innombrables membres de notre communauté. », a déclaré le groupe de travail sur les droits de l’homme du comté de Spokane sur Facebook.

Thayne McCulloh, présidente de l’Université Gonzaga, a déclaré que la communauté avait perdu un leader, un enseignant, un militant et une voix puissante.

Également de Spokane, Hicks était un enseignant à la retraite.

Mickel était le fondateur de la Ross Andrew Winery à Woodinville, Washington.

“Nous sommes profondément attristés et au-delà dévastés par la perte de notre bien-aimé Ross Mickel, Lauren Hilty, Remy et de leur petit garçon à naître, Luca”, ont déclaré les familles Mickel et Hilty dans un communiqué. « Notre chagrin collectif est inimaginable. Ils étaient une lumière brillante et brillante dans la vie de tous ceux qui les connaissaient.

La Washington State Wine Commission a déclaré dans un e-mail que Ross avait “un impact incroyable sur la communauté viticole de Washington” et qu’il nous manquera beaucoup.

Mera était propriétaire d’une entreprise de San Diego, a rapporté le Seattle Times. Sa nièce, Sami Sullivan, a déclaré qu’elle rendait visite à sa famille à Seattle. Elle laisse derrière elle trois enfants et un mari de plus de 30 ans, a déclaré Sullivan.

“Joanne Mera était quelqu’un vers qui tout le monde gravitait”, a déclaré Sullivan dans un communiqué. “Elle était la vie de n’importe quelle fête et l’âme de notre famille.”

Les Ludwig, un couple du Minnesota, ont également péri dans l’accident. Luke Ludwig était un chef de file en ingénierie chez HomeLight Home Loans, basé en Arizona.

“Toute l’équipe HomeLight présente ses plus sincères condoléances aux familles, amis et proches de Luke et Becca”, a déclaré la société dans un e-mail. “Luke était un père, un mari, un amateur de plein air et un entraîneur profondément dévoué pour les équipes sportives de ses enfants, connu pour sa gentillesse remarquable et son esprit généreux.”

L’avocat de Seattle, Gabby Hanna, revenait du mariage d’un ami lorsque l’avion s’est écrasé, a rapporté le Seattle Times.

“C’était une jeune femme féroce et féroce, de la meilleure des manières”, a déclaré son père, Dave von Beck. “Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur.”

La Garde côtière a mis fin à la recherche de survivants lundi après-midi. L’avion s’est écrasé à Mutiny Bay au large de Whidbey Island, à mi-chemin entre Friday Harbor et sa destination à Renton.

Le propriétaire de la compagnie d’hydravions était à bord de l’un des deux vols qui ont décollé dimanche, a déclaré Scott Giard, directeur de la recherche et du sauvetage des garde-côtes américains pour le nord-ouest du Pacifique, lors d’une conférence de presse.

Le propriétaire a déclaré aux autorités qu’il avait vu l’autre avion dévier légèrement de sa trajectoire et qu’il avait essayé d’établir un contact radio mais qu’il n’avait pas pu.

“Peu de temps après, il a remarqué sur son suivi de vol que le vol avait cessé de suivre et avait informé les autorités”, a déclaré Giard.

Les responsables ont reçu des informations selon lesquelles “l’avion est tombé soudainement à une bonne vitesse et a heurté l’eau”, a déclaré Giard.

Il n’y a pas eu d’appel de détresse ou de balise de détresse de l’avion qui s’est écrasé, a-t-il dit. L’avion a un émetteur de localisation électronique à bord, mais il n’a reçu aucune transmission.

Steven Wallace, ancien directeur des enquêtes sur les accidents du bureau de la FAA, a déclaré que le NTSB examinera tous les autres accidents avec ce type d’avion, toutes les directives de sécurité et les dossiers de maintenance de l’entreprise alors qu’il essaie de savoir pourquoi l’avion a heurté l’eau.

“Au début de l’enquête, toutes les possibilités sont sur la table”, a déclaré Wallace.

Un accident qui sera intéressant est le crash en 2019 du même modèle d’hydravion au Manitoba, au Canada, a-t-il déclaré. Un DHC-3 Otter avec un pilote et deux passagers se dirigeait vers Family Lake lorsque l’aile droite de l’avion s’est détachée. L’avion a piqué du nez dans le lac, tuant tout le monde à bord, selon le rapport d’accident.

Suivant l’exemple des autorités canadiennes, la FAA a émis une consigne de navigabilité pour ces avions en mars qui exigeait des inspections des pattes, des boulons et des plaques pour s’assurer que le mât d’aile est sécurisé, selon l’ordre de l’agence.

“La défaillance d’un mât d’aile pourrait entraîner une rupture catastrophique de l’aile en vol”, indique le rapport.

Les chercheurs de la Garde côtière ont trouvé “un minimum de débris”, a déclaré Giard.

Sans une image claire de l’accident réel, et sans savoir s’il a explosé à l’impact ou s’il a immédiatement coulé au fond de la mer, 150 à 200 pieds (45 à 60 mètres) plus bas, il est difficile de savoir ce qui est arrivé à l’avion, a-t-il dit.

Martha Bellisle et Manuel Valdes, The Associated Press

État de WashingtonÉtats-Unis