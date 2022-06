Les victimes de l’accident de Three Hills, Macy Boyce et Ethan Halford, sont considérées comme de « beaux jeunes »

Famille d’un jeune couple tué dans un accident de voiture près de Three Hills, en Alberta. la semaine dernière se souviennent de la paire comme étant pleine de vie et d’espoir.

Macy Boyce, 20 ans, et Ethan Halford, 21 ans, sont morts dans une collision sur la route 21, juste au nord de Trochu, le 17 juin.

La GRC a déclaré qu’elle se dirigeait vers le nord dans son véhicule lorsqu’il a été heurté par l’arrière, ce qui l’a fait traverser la ligne médiane où il a été heurté par un semi-remorque venant en sens inverse.

Boyce et Halford ont été déclarés morts sur les lieux.

Mercredi, leurs familles ont publié une déclaration conjointe par l’intermédiaire du service de police de Calgary, décrivant les victimes comme un « jeune couple avec la promesse d’un avenir radieux ».

Selon les familles, le couple était en voyage pour rendre visite à des amis et à la famille lorsque l’accident s’est produit.

« Ils sont repartis pleins d’excitation et d’anticipation de ce que le week-end apporterait », lit-on dans le communiqué.

Boyce a été membre pendant deux ans des cadets du service de police de Calgary.

La famille dit qu’elle était une jeune femme intelligente impatiente de commencer sa quatrième année à l’Université de Calgary, poursuivant un baccalauréat ès arts en relations internationales.

Macy Boyce, 20 ans, est décédé dans une collision sur l’autoroute 21, juste au nord de Trochu, le vendredi 17 juin 2022. (Fourni par la famille)« La maturité et le sens de la responsabilité personnelle de Macy étaient dus en partie à sa participation aux cadets de la police ; elle a quitté le programme en 2019 avec le grade de sergent.

« Une voyageuse passionnée, elle cherchait de nouveaux endroits et cultures, et prévoyait d’aller à l’étranger pour pratiquer son bilinguisme français. Défenseur des droits des femmes, du bien-être des animaux et de la justice sociale, Macy était connue pour défendre des causes auxquelles elle croyait. . Macy aimait farouchement sa famille et ses amis et a toujours offert son aide à ceux qui en avaient besoin. Nous chérirons toujours sa générosité, son courage et son bel esprit audacieux.

Halford est décrit comme un jeune homme exceptionnel et une source d’inspiration.

Il étudiait sa troisième année de génie civil à l’Université de la Saskatchewan et a travaillé dans le domaine de la construction civile au cours des trois derniers étés.

Ethan Halford, 21 ans, est décédé dans une collision sur l’autoroute 21, juste au nord de Trochu, le vendredi 17 juin 2022. (Fourni par la famille)« Il avait une personnalité bienveillante, un comportement calme et un athlétisme inspirant », indique le communiqué.

« Il a concouru au plus haut niveau pour le wake-surf amateur et a noué de nombreuses amitiés dans le monde entier.

« Il avait un sourire qui égayait toute la pièce (ou le bateau). Son séjour ici a laissé une impression sur ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. »

Le conducteur qui aurait percuté leur véhicule par l’arrière, Richard Douglas Bell, 42 ans, d’Elnora, en Alberta. est accusé des infractions suivantes :

Opération dangereuse causant la mort ;

Opération avec facultés affaiblies causant la mort ;

Conduite avec facultés affaiblies d’un véhicule à moteur ; et

Refus de fournir un échantillon.

« Nous ne savons pas et ne pouvons pas savoir ce qui a conduit l’accusé à décider de conduire comme il l’a fait cette nuit-là. Nous ne subissons que les retombées des décisions », lit-on dans le communiqué de la famille.

« Les conséquences des choix faits ont irrévocablement affecté notre famille, nos amis et tous ceux dont la vie a été touchée par ces deux beaux jeunes. »

La famille dit qu’elle est rassuré de savoir que Boyce et Halford « n’ont pas souffert » et « étaient ensemble à la fin de leur vie trop brève ».

« Nous demandons au public de se souvenir de leurs noms et de réfléchir aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies. Aucune famille ne devrait avoir à vivre cette douleur, à pleurer tout ce qui nous a été refusé dans les heures, les jours et les années à venir. »