Les victimes de l’accident de Peterborough appartenaient à la même famille

Une mère, un père et un fils figuraient parmi les quatre victimes de l’accident frontal de mardi à l’est de Peterborough, en Ontario, qui a également envoyé leur fille à l’hôpital dans un état critique.

La famille a déclaré à CTV News Toronto que trois des personnes tuées dans l’accident étaient Stefphanie MacHart, Jon MacHart et leur fils de 18 ans, Riddick MacHart.

Leur fille de 14 ans, Rowghan MacHart, a été grièvement blessée dans l’accident et a été transportée par avion à l’hôpital pour enfants malades de Toronto dans un état critique, selon la famille.

L’identité de la quatrième victime décédée n’a pas été confirmée.

Selon la Police provinciale de l’Ontario, l’accident s’est produit sur l’autoroute 7 près de Drummond Line vers 17 h 15 lorsqu’un VUS et une camionnette sont entrés en collision.

Une lettre envoyée mercredi aux parents par la directrice de l’école secondaire Thomas A. Stewart, Debbie Callahan, a déclaré que c’est “avec une profonde tristesse” qu’ils annoncent le décès d’un élève et d’un membre du personnel de la famille MacHart.

Stefphanie MacHart, Rowghan MacHart Jon MacHart et Riddick MacHart sont vus sur cette photo non datée. (GoFundMe)

“Vous avez peut-être entendu parler d’une grave collision de véhicules juste à l’est de Peterborough”, a écrit Callahan dans la lettre. “Nous avons appris qu’une famille entière, la famille MacHart (Hart & MacDonnell), a été profondément touchée par ce terrible accident, y compris la mort d’un élève de notre école et de ses deux parents, dont l’un est également un personnel de Thomas A Stewart. Un autre membre de la famille a été impliqué, également un élève de notre école, et ils ont été transportés par avion à l’hôpital.

CTV News Toronto a appris que Stefphanie MacHart était assistante pédagogique à l’école.

La #PtboOPP sont sur les lieux d’une collision automobile mortelle sur l’autoroute 7 près de la ligne Drummond. L’autoroute 7 sera fermée entre Keene Rd et Heritage Line pendant plusieurs heures. Plus d’informations à suivre. pic.twitter.com/kfHm0ZQtkQ — Région centrale de la Police provinciale de l’Ontario (@OPP_CR) 23 novembre 2022

“Notre communauté scolaire est choquée et en deuil alors que nous luttons pour traiter cette nouvelle difficile, et nous comprenons que cela aura un impact immédiat et significatif sur nos élèves, notre personnel et nos familles”, a déclaré Callahan dans la lettre.

Callahan a déclaré que les conseillers resteront à l’école pour les élèves “aussi longtemps que nécessaire”.

Un tronçon d’autoroute près de Peterborough, en Ontario. où quatre personnes ont été tuées dans une collision frontale est vue ici le 23 novembre 2022. (CTV News Toronto/Harrison Perkins)

“C’est avec le cœur le plus lourd que nous écrivons ceci”, a écrit Tanya Hart, dont le mari est le cousin germain de Stefphanie, sur une page GoFundMe pour la famille. “Nous sommes absolument dévastés par la mort soudaine et tragique de Stefphanie, Jon et Riddick le soir du 22 novembre.”

Hart a déclaré à CTV News Toronto que l’argent collecté sur la page GoFundMe serait utilisé pour soutenir Rowghan pendant son rétablissement.

L’autoroute 7 a été fermée pendant plusieurs heures mardi soir alors que la police documentait et reconstituait la scène de l’accident.

La police n’a pas donné d’autres détails sur les victimes ni précisé les causes de l’accident.