Les victimes de l’accident de Barrie identifiées par leurs amis et leur famille

Six jeunes adultes tués dans une collision à un seul véhicule à Barrie, au nord de Toronto, ont été identifiés par leur famille et leurs amis.

La police de Barrie a déclaré avoir découvert la scène de l’accident dimanche à 2 heures du matin près de McKay Road et de Veteran’s Drive, qui se situe entre la route de comté 27 et l’autoroute 400. Ce tronçon de route est actuellement un chantier de construction actif et l’intersection en question est fermée depuis le printemps. , a confirmé la ville.

Un mémorial a commencé à se former près de la scène de la collision alors que les membres de la communauté en deuil déposent des fleurs et d’autres souvenirs.

Les victimes – quatre hommes et deux femmes – sont toutes au début de la vingtaine, a déclaré Jennett Mays, coordonnatrice des communications des services de police de Barrie, à CTV News. On pense qu’il s’agit du même groupe de personnes qui s’étaient rendues ensemble dans un casino voisin vendredi soir et qui ont été portées disparues le lendemain après que des amis ont perdu le contact avec elles.

Bien que la police de Barrie n’ait pas publié les noms des personnes décédées, des détails sur leur identité commencent à émerger.

Selon l’entraîneur de crosse et annonceur sportif de longue date Jim Lowe, l’un des jeunes tués est un joueur local devenu entraîneur, Luke West.

L’accident s’est produit sur un chantier de construction actif à Barrie, a confirmé la ville. (CTV Nouvelles Toronto)

Lowe se souvenait du jeune homme de 22 ans, qu’il connaissait depuis l’âge de huit ans, comme d’un homme incroyable et “d’un sacré joueur de crosse”.

Il a dit que West était quelqu’un qui a redonné au jeu qu’il aimait en faisant du bénévolat dans des cliniques de crosse, puis en montrant aux autres “comment devenir de meilleurs joueurs de crosse”. Cet été, West était l’entraîneur adjoint de l’équipe U17-2 des Barrie Bombers.

« Il l’a simplement fait parce qu’il voulait redonner, et il est devenu un modèle pour ces jeunes hommes », a déclaré Lowe, ajoutant que l’un de ses moments préférés a été d’appeler le premier but de crosse junior de West.

West a participé à six finales de championnats provinciaux, remportant deux d’entre eux – un en tant que joueur et l’autre en tant qu’entraîneur où il a reçu une médaille d’argent.

“Le jeu l’a aidé tout au long de sa vie et l’a emmené dans des endroits et lui a donné des souvenirs. … Malheureusement, cette histoire s’est terminée beaucoup trop tôt », a déclaré Lowe.

La Barrie Minor Lacrosse Association a publié un hommage à West sur sa page Facebook, se souvenant de lui comme un favori des vestiaires en raison de sa ténacité, de sa ténacité et de son incroyable QI de crosse.

Haley Marin et Luke West ont été tués dans l’accident, disent des amis et la famille. (Fourni)

“Westy – l’impact que vous avez eu sur vos coéquipiers, vos entraîneurs et les jeunes hommes que vous avez entraînés est incommensurable. Rares sont ceux qui ont travaillé plus dur dans Bomber Blue, peu peuvent prétendre nous avoir portés si haut. Nous vous aimons, vous nous manquez et nous sommes reconnaissants du temps que nous avons passé avec vous”, ont-ils écrit.

Une autre victime, Haley Marin, est pleurée sur les réseaux sociaux par sa meilleure amie Karen Ross, qui a déclaré que Marin était la seule amie avec qui elle pouvait partager tout et n’importe quoi. Ross l’a qualifiée de “belle âme, personne et amie”.

Curtis King, 22 ans, a également été tué dans cet accident, a déclaré lundi son père à CTV News Toronto.

“Curtis était plein de vie et toujours prêt à aider n’importe qui”, a déclaré Jason Wright après avoir déposé des fleurs près de la scène de la collision.

Jersey Mitchell, 20 ans, est également décédée dans l’accident, ont confirmé lundi sa mère et son frère à CTV News Toronto.

Curtis King et Jersey Mitchell sont vus sur cette photo. (Fourni)

Des amis ont également confirmé que River Wells, 23 ans, et Jason O’Connor, 22 ans, avaient été tués dans l’accident.

Pendant ce temps, le maire de Barrie, Jeff Lehman, s’est adressé à Twitter pour présenter ses condoléances.

“Je pense aux amis et aux familles de ces jeunes et je sais qu’il y en aura beaucoup dans notre communauté qui auront besoin de soutien dans les jours et les semaines à venir”, a-t-il écrit dans un post dimanche après-midi.

Appelant la tragédie son «pire cauchemar» en tant que parent, Lehman a exhorté les gens à «se souvenir de montrer la force de la compassion de Barrie en ce moment et de donner du respect et de l’espace aux familles en ce jour horrible, et dans les jours à venir alors que notre communauté pleure .

La voiture impliquée dans la collision est enlevée par la police. (CTV Nouvelles Toronto)

S’adressant à CP24, Lehman a déclaré que cette tragédie avait frappé “notre communauté très, très durement” alors que six familles locales “venaient de voir leur vie déchirée en un instant”.

Les circonstances exactes de l’accident font toujours l’objet d’une enquête.

Toute personne ayant de plus amples informations est priée de contacter le service de police de Barrie.

Avec des fichiers de Bryann Aguilar et Andrew Brennan de CTV News Toronto