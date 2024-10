Les victimes de la tornade à Vero Beach Highlands parlent de la tempête et du rétablissement

COMTÉ D’INDIAN RIVER — Le faible bourdonnement des générateurs alimentés au gaz. Le meulage des tronçonneuses démarre. Le bruissement des branches traînées à travers les jardins et jetées sur des tas de débris déjà hauts.

Ces bruits révélateurs de reprise après sinistre ont rempli l’air au sud de Vero Beach dimanche matin, quatre jours après que des tornades ont ravagé la zone avant l’ouragan Milton.

Alors que le National Weather Service continue de confirmer le nombre de tornades qui ont frappé la Treasure Coast ce soir-là et cette nuit-là, l’une des tornades suspectées a arraché les toits des maisons, abattu des arbres et coupé l’électricité dans le quartier de Vero Beach Highlands.

Diane Steele et son mari vivent dans leur maison du quartier des Highlands depuis 2016. Steele nettoyait sa cour dimanche. Sa maison, comme beaucoup d’autres dans le quartier, avait une bâche bleue recouvrant le toit. Une branche d’arbre est tombée à travers mercredi et a atterri dans leur salon, a-t-elle déclaré.

« Tout comme un train de marchandises traversant le toit, c’était si bruyant, et c’était comme si des bombes tombaient tout autour de nous », a déclaré Steele. « Il a traversé le toit là-bas. Nous avons un très gros trou béant dans notre salon. »

À côté, Denise D’Alessio était blottie dans le couloir avec sa fille.

« J’étais assis dans mon garage et, bien sûr, la porte était fermée parce que nous avions eu de fortes pluies, et j’ai commencé à entendre ce ‘pop. pop. pop.’ contre la porte du garage, et c’est devenu de plus en plus fort au point que la porte du garage tremblait. Je n’arrivais pas à entrer assez vite dans la maison. Ma fille arrivait dans le couloir et m’a dit : « Maman, j’ai peur ». « , a déclaré D’Alessio. « Nous sommes arrivés dans le couloir, nous avons commencé à nous serrer dans les bras – je suis désolé, je suis ému et j’ai des flashbacks – c’était le moment le plus effrayant. Le sentiment le plus impuissant, de savoir que si quelque chose arrivait, je ne pourrais pas aider ma fille. « .

Steele et D’Alessio ont tous deux décrit la peur qu’ils ont ressentie pendant environ sept minutes, alors que la tempête passait.

« C’était terrifiant », a déclaré Steele.

« Ça me donne la chair de poule rien que d’en parler. C’était tellement effrayant », a déclaré D’Alessio.

Le quartier est toujours sans électricité et Steele a déclaré qu’on lui avait dit qu’il pourrait s’écouler encore quelques jours avant que cela ne change.

« Nous n’avons pas d’électricité. Tout a disparu. Nous n’avons pas de satellite. Nous n’avons rien », a déclaré Steele.

Certaines maisons ont été plus endommagées que d’autres, mais tous les habitants du quartier des Highlands ont participé au nettoyage, a déclaré Steele.

« Le quartier s’est mis à contribution. Des gens que nous ne connaissons même pas sont venus nous aider », a déclaré Steele.

« Heureusement, nous avons d’excellents voisins », a déclaré D’Alessio.

Un groupe de bénévoles, dirigé par Caitlin Kennedy, son mari et son fils, distribue des repas aux victimes de la tornade à Vero Beach Highlands le dimanche 13 octobre 2024.

L’aide est également venue de l’extérieur du quartier. Caitlin Kennedy, de Vero Lake Estates, a posté sur Facebook après les tornades disant qu’elle, son mari et son fils voulaient aider à apporter de la nourriture dans certains des quartiers les plus touchés. Dimanche, elle a été rejointe par une dizaine de bénévoles sur le parking du club-house du quartier, servant des dons de nourriture à ceux qui en avaient besoin.

« Je ne connais que quelques-unes de ces personnes. C’étaient toutes des personnes qui se sont portées volontaires sur Facebook. Elles voulaient juste aider », a déclaré Kennedy.

Certaines des personnes à qui Kennedy a parlé ont tout perdu dans la tempête, a-t-elle déclaré.

« Nous avons eu de la chance de ne pas avoir été touchés. Notre maison est toujours debout et certaines de ces personnes sont confrontées aux plus grandes dévastations de leur vie. Nous voulions simplement nous rassembler en tant que communauté et essayer d’aider partout où nous le pouvions », a déclaré Kennedy. dit. « Je sais que ce n’est pas grand-chose, mais j’espère que cela aidera quelqu’un. »

Dans les prochains jours, Kennedy prévoit de faire de même dans d’autres zones fortement touchées, a-t-elle déclaré.

Wicker Perlis est le journaliste de surveillance de TCPalm pour le comté de St. Lucie. Vous pouvez le joindre à [email protected].

Cet article a été initialement publié dans les journaux Treasure Coast : La récupération est en cours sur la Treasure Coast quelques jours après que les tornades de Milton ont frappé la région