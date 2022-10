Les victimes de la tempête aux Philippines craignaient le tsunami et couraient vers un glissement de terrain

MANILLE, Philippines (AP) – Les victimes d’un énorme glissement de terrain déclenché par une tempête dans un village côtier des Philippines qui avait autrefois été dévasté par un tsunami meurtrier pensaient à tort qu’un raz de marée arrivait et a couru vers un terrain plus élevé vers une montagne et ont été enterrés vivants , a déclaré dimanche un responsable.

Au moins 18 corps ont été déterrés par les sauveteurs dans le vaste monticule boueux qui couvre désormais une grande partie du village de Kusiong dans le sud de la province de Maguindanao, parmi les plus durement touchés par la tempête tropicale Nalgae, qui a soufflé du nord-ouest des Philippines tôt dimanche.

Les autorités craignent que 80 à 100 personnes supplémentaires, dont des familles entières, n’aient été ensevelies par le déluge ou emportées par des crues soudaines à Kusiong entre jeudi soir et tôt vendredi, selon Naguib Sinarimbo, ministre de l’Intérieur d’une région autonome musulmane dirigée par d’anciens guérilleros séparatistes.

Nalgae, qui avait une vaste bande de pluie, a fait plus de 50 morts dans une large bande de l’archipel des Philippines, y compris à Kusiong, et une traînée de destruction dans l’un des pays les plus sujets aux catastrophes au monde.

La catastrophe de Kusiong, peuplée principalement par le groupe ethnique minoritaire Teduray, a été tragique car ses plus de 2 000 villageois ont effectué des exercices de préparation aux catastrophes chaque année pendant des décennies pour se préparer à un tsunami en raison d’une histoire meurtrière. Mais ils n’étaient pas aussi préparés aux dangers qui pourraient provenir du mont Minandar, où leur village se trouve au pied des collines, a déclaré Sinarimbo.

“Quand les gens ont entendu les cloches d’avertissement, ils ont couru et se sont rassemblés dans une église sur un terrain élevé”, a déclaré Sinarimbo à l’Associated Press, citant des témoignages de villageois de Kusiong.

“Le problème, c’est que ce n’est pas un tsunami qui les a inondés, mais un gros volume d’eau et de boue qui est descendu de la montagne”, a-t-il déclaré.

En août 1976, un tremblement de terre de magnitude 8,1 et un tsunami dans le golfe de Moro qui a frappé vers minuit ont fait des milliers de morts et dévasté les provinces côtières dans l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire des Philippines.

Situé entre le golfe de Moro et le mont Minandar, Kusiong a été parmi les plus durement touchés par la catastrophe de 1976 et le village n’a jamais oublié la tragédie. Des villageois âgés, qui ont survécu au tsunami et au puissant tremblement de terre, ont transmis l’histoire cauchemardesque à leurs enfants, les avertissant de se préparer.

« Chaque année, ils organisent des exercices pour se préparer à un tsunami. Quelqu’un a été chargé de sonner l’alarme et ils ont désigné des terrains élevés où les gens devraient courir », a déclaré Sinarimbo. “Les villageois ont même appris le son d’une grosse vague qui s’approche en se basant sur le souvenir des survivants du tsunami.”

“Mais il n’y avait pas autant d’attention sur les géorisques à flanc de montagne”, a-t-il déclaré.

Des bulldozers, des rétrocaveuses et des chargeuses ont été amenés à Kusiong samedi avec plus de 100 sauveteurs de l’armée, de la police et des bénévoles d’autres provinces, mais ils n’ont pas pu creuser à un endroit où les survivants ont déclaré que l’église se trouvait en dessous parce que le monticule boueux était encore dangereusement doux, ont déclaré les responsables.

L’agence nationale d’intervention en cas de catastrophe a signalé 22 disparus de l’assaut de la tempête dans plusieurs provinces. Sinarimbo a déclaré que de nombreux disparus à Kusiong n’étaient pas inclus dans le décompte officiel du gouvernement car des familles entières avaient peut-être été enterrées et aucun membre n’avait été laissé pour fournir des noms et des détails aux autorités.

Le lieutenant-colonel de l’armée Dennis Almorato, qui s’est rendu samedi dans la communauté touchée par la coulée de boue, a déclaré que le déluge de boue avait enseveli environ 60 maisons rurales sur environ 5 hectares (12 acres) de la communauté. Il n’a donné aucune estimation du nombre de villageois qui auraient pu être enterrés, mais a décrit l’étendue de la coulée de boue comme “écrasante” et a déclaré que la catastrophe nocturne s’était peut-être déroulée rapidement.

Un commandant de l’armée régionale, le général de division Roy Galido, a reçu l’ordre de diriger un centre de commandement d’urgence pour diriger les travaux de recherche et de récupération à Kusiong, ont indiqué des responsables.

Le temps orageux dans une grande partie du pays a incité les garde-côtes à interdire les voyages en mer dans des mers dangereusement agitées alors que des millions de Philippins prévoyaient de voyager pendant un long week-end pour visiter les tombes de parents et pour des réunions de famille le jour de la Toussaint dans le nation majoritairement catholique romaine.

Plus de 100 vols intérieurs et internationaux ont été annulés, l’aéroport international de Manille a été brièvement fermé par temps orageux et les voyages en mer dans des mers agitées ont été interdits par les garde-côtes, bloquant des milliers de passagers.

Les eaux de crue ont inondé de nombreuses provinces et villes, piégeant certaines personnes sur leurs toits, et plus de 700 maisons ont été endommagées. Plus de 168 000 personnes ont fui vers des camps d’évacuation. Le président Ferdinand Marcos Jr. a exprimé sa déception face au nombre élevé de victimes lors d’une réunion télévisée avec des responsables de l’atténuation des catastrophes samedi.

“Nous aurions dû faire mieux”, a déclaré Marcos Jr. “Nous n’étions pas en mesure d’anticiper que le volume d’eau serait si important, nous n’avons donc pas été en mesure d’avertir les gens, puis de les évacuer à l’écart des crues soudaines.”

Environ 20 typhons et tempêtes frappent l’archipel des Philippines chaque année. Il est situé sur la “ceinture de feu” du Pacifique, une région le long de la majeure partie du pourtour de l’océan Pacifique où de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre se produisent, faisant de la nation l’une des plus sujettes aux catastrophes au monde.

Jim Gomez, Associated Press