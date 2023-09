Les victimes de la fusillade mortelle lors d’un mariage n’étaient pas des cibles prévues, selon la police

La police d’Ottawa dit qu’elle ne croit pas que les deux hommes tués lors de la fusillade à la réception de mariage de samedi aient été la cible de la cinquantaine de cartouches d’armes de poing tirées sur un centre de congrès.

Deux Torontois, Said Mohamed Ali, 26 ans, et Abdishakur Abdi-Dahir, 29 ans, ont été tués et six autres blessés par balle le 2 septembre au Centre des congrès Infinity, près de l’aéroport international d’Ottawa.

La chef adjointe de la police d’Ottawa, Patricia Ferguson, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi après-midi qu’il y avait deux mariages « très fréquentés » sur les lieux à ce moment-là, et que le ou les tireurs ont fui dans le chaos après que les balles ont volé.

« [The shooting] était axée sur des personnes soupçonnées d’assister à l’un des mariages », a-t-elle déclaré.

« Nous ne pensons cependant pas qu’aucune des victimes de cette attaque effrontée et imprudente n’ait été la cible prévue. »

Ferguson a déclaré aux journalistes qu’Ali venait d’arriver au Canada il y a quatre mois en provenance d’un pays non précisé, alors qu’Abdi-Dahir travaillait comme ingénieur.

Des policiers d’Ottawa examinent l’avant d’une berline le 3 septembre 2023 alors qu’ils recueillent des preuves après une fusillade qui a fait deux morts. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Toujours aucune arrestation

L’une des six personnes blessées est toujours hospitalisée, a indiqué Ferguson. Certaines des personnes qui ont été abattues et qui sont sorties de l’hôpital venaient de l’Ohio, a-t-elle ajouté.

Aucune arrestation ni suspect n’a été annoncé.

Le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs, a déclaré qu’il avait demandé aux personnes présentes au mariage de parler à la police et – ainsi qu’aux résidents et aux entreprises à proximité – de partager toute vidéo qui pourrait être utile.

Stubbs a déclaré mardi que la police pensait qu’il s’agissait d’une fusillade ciblée et que rien n’indiquait qu’elle était motivée par la haine.

Le surintendant de la police d’Ottawa. Jamie Dunlop a refusé de partager davantage sur ce qu’ils savaient sur les motivations ou les armes impliquées.

Les enquêteurs ont travaillé avec la police de Toronto et la police provinciale pour identifier les victimes, a déclaré Dunlop. Mais étant donné que les deux morts n’étaient pas les cibles visées, il a déclaré que l’enquête se concentrait pour l’instant sur ce qui s’est passé à Ottawa.

« Ce serait une erreur de penser qu’il s’agit d’un problème de Toronto », a-t-il déclaré. « Ottawa a malheureusement son propre problème en ce qui concerne les armes de poing illégales, en termes de fusillades [and] gangs. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une fusillade de masse, Dunlop a répondu qu’il n’y avait aucune preuve que le tireur voulait blesser huit personnes.