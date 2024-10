Les victimes de la fusillade la plus meurtrière du Maine commencent à poursuivre l’armée en justice

LEWISTON, Maine– Avocats représentant 100 survivants et membres des familles des victimes du fusillade la plus meurtrière de l’histoire du Maine ont entamé le processus formel visant à poursuivre l’armée et un hôpital militaire pour n’avoir pas agi pour arrêter le réserviste responsable de la tragédie, ont annoncé mardi les avocats.

Les avis de réclamation individuels indiquent que l’armée était au courant du déclin de la santé mentale cela l’a laissé paranoïaque, délirant et exprimant des idées meurtrières, produisant une « liste noire » de ceux qu’il voulait attaquer.

« Il est difficile de concevoir un cas dans lequel le personnel de l’armée pourrait avoir plus de signes d’avertissement et d’opportunités d’intervenir pour empêcher un militaire de commettre une fusillade de masse que ce qui s’est passé dans le cas du réserviste de l’armée Robert Card », ont écrit les avocats dans leurs avis. envoyé vendredi.

Les avis de réclamation de quatre cabinets d’avocats constituent une étape obligatoire pour poursuivre le gouvernement fédéral. L’armée aura six mois pour déterminer si elle doit répondre, après quoi une action en justice pourra être intentée.

Dix-huit personnes étaient tué lorsque Card, 40 ans, a ouvert le feu sur deux endroits qu’il avait fréquentés – une piste de bowling et une ligue de cornhole organisée par un bar-grill – le 25 octobre 2023. 13 autres personnes ont été blessées. Card a été retrouvé mort deux jours plus tard des suites d’une blessure par balle auto-infligée.

Un commission indépendante nommé par le gouverneur du Maine a conclu qu’il existait de nombreuses possibilités d’intervention de la part des forces de l’ordre civiles et de l’armée. Pour l’instant, les avocats des victimes, des familles et des amis qui ont subi des pertes se concentrent sur l’armée, et non sur un hôpital privé qui a soigné Card ou sur les forces de l’ordre civiles.

Le ministère de la Défense, l’armée américaine et l’hôpital militaire Keller « n’ont pas tenu leurs promesses, n’ont pas agi de manière raisonnable, ont violé leurs propres politiques et procédures et n’ont pas respecté les directives et les ordres », indique la plainte.

En septembre 2023, lorsque Card a menacé de « tirer » sur une armurerie et que son ami a mis en garde contre « une fusillade de masse », l’armée n’a pas fourni d’informations critiques sur deux médecins recommandant à Card de ne pas avoir accès aux armes lorsqu’elle a demandé aux forces de l’ordre locales. Les officiers vérifient son bien-être. Le commandant de Card a même minimisé la menace en sapant la crédibilité du soldat qui a émis l’avertissement et en refusant de partager toutes les informations à sa disposition, selon les allégations.

Cynthia Young, dont le mari William et son fils Aaron, âgé de 14 ans, ont été tués au bowling, a déclaré dans un communiqué que la douleur et le traumatisme ne disparaissent jamais. « Aussi terrible que soit la fusillade, il est encore plus tragique qu’il y ait eu de nombreuses occasions d’empêcher cela et qu’elles n’aient pas été saisies », a-t-elle ajouté.

Les documents indiquent qu’il fut peut-être un temps où les fusillades de masse étaient si rares qu’on ne pouvait pas les prévoir, mais « cela n’a pas été vrai en Amérique depuis des décennies ».

« Les fusillades de masse, comme ce qui s’est produit à Lewiston, sont une épidémie en Amérique. Par conséquent, ceux qui occupent des postes de responsabilité et d’autorité sont tenus d’apprécier les signes avant-coureurs et les comportements qui signalent un risque de violence de masse, de les prendre au sérieux et d’agir pour empêcher qu’ils ne se produisent », indiquent les allégations.