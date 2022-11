Les victimes de la fusillade de Walmart s’étaient liées pendant le quart de nuit

Jeudi, deux autres personnes restaient hospitalisées pour des blessures, ont indiqué des responsables. Le tireur, selon les autorités, est également décédé d’un coup de feu auto-infligé avec un pistolet. La police n’a pas encore suggéré de motif pour la fusillade et dit que son enquête se poursuivra.

Certains employés et leurs familles se sont rendus jeudi dans un hôtel non loin du magasin pour des conseils et un soutien ; certains sanglotaient alors qu’ils étaient escortés. “Mon cœur me fait mal pour nos associés et la communauté de Chesapeake qui ont perdu ou blessé des êtres chers”, a déclaré Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart, dans un communiqué mercredi.

La police a identifié le tireur comme étant Andre Bing, 31 ans, un superviseur de nuit qui travaillait chez Walmart depuis 2010. Au début de son quart de travail, il rassemblait son équipe pour une réunion, distribuant des devoirs et des notes des quarts de travail précédents, selon Nathan Sinclair, qui avait travaillé comme manager lors d’un quart de travail précédent.