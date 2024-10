Les victimes de la fusillade de Lewiston envisagent de poursuivre le département américain de la Défense et l’armée pour négligence

Un autel en l’honneur des victimes de la fusillade de Lewiston a été érigé pour une veillée le 29 octobre à la basilique Saints Pierre et Paul de Lewiston. (Emma Davis/Étoile du matin du Maine)

Victimes du Tir à Lewiston ont annoncé mardi qu’ils prévoyaient de poursuivre en justice le ministère de la Défense, l’armée américaine et un hôpital militaire pour négligence en ne répondant pas aux panneaux d’avertissement et à une menace explicite de commettre une fusillade de masse.

Quatre cabinets d’avocats représentant conjointement 100 clients, survivants et membres de la famille des 18 tués en octobre dernier ont envoyé une notification juridique détaillant cette intention au gouvernement fédéral, mais aucune poursuite n’a été intentée jusqu’à présent.

Le gouvernement fédéral dispose de six mois pour évaluer les allégations contenues dans cet avis, connu sous le nom de formulaire standard 95. Si les États-Unis refusent ou ne donnent pas suite aux réclamations dans ce délai, les demandeurs peuvent intenter des poursuites devant un tribunal fédéral.

« Les États-Unis devraient disposer de suffisamment d’informations grâce à l’enquête interne de l’armée pour

évaluer nos réclamations rapidement. Cependant, si les États-Unis choisissent de perdre du temps en statuant sur nos réclamations sans agir, nous déposerons notre action dans six mois et un jour à compter d’aujourd’hui », a déclaré Benjamin Gideon, l’un des avocats représentant les victimes..

Les affirmations contenues dans l’avis réitèrent bon nombre des conclusions de État et armée enquêtes à ce jour, qui ont conclu à des échecs multi-agences liés à la gestion de la détérioration de la santé mentale de Robert Card II dans les mois précédant le meurtre de 18 personnes et la blessure de 13 autres personnes à Lewiston le 25 octobre 2023.

« Il y a de la douleur, des traumatismes et des regrets qui ne disparaîtront jamais », a déclaré Cynthia Young, dont le mari William et son fils Aaron, âgé de quatorze ans, sont décédés. « Aussi terrible que soit la fusillade, il est encore plus tragique qu’il y ait eu de nombreuses possibilités d’empêcher cela et qu’elles n’aient pas été saisies. »

L’avis comprend des allégations selon lesquelles l’armée n’a pas agi lorsqu’elle a pris conscience de la détérioration de la santé mentale et du comportement erratique de Card. Il allègue également que, bien qu’il ait été déterminé que la santé mentale de Card représentait une menace sérieuse pour autrui, l’hôpital communautaire de l’armée Keller à West Point, dans l’État de New York, a relâché Card sans plan de traitement. Bien que Card ait été libéré à condition qu’il ne puisse pas avoir accès aux armes à feu, l’avis affirme également que l’hôpital et l’armée n’ont pas retiré les armes à feu de Card, y compris le fusil d’assaut AR-10 qu’il a utilisé pour effectuer la fusillade de masse.

L’avis se concentre sur les accusations portées contre les agences fédérales, mais explique également comment ces agences ont laissé aux forces de l’ordre locales des informations incomplètes.

Après la sortie de Card de l’hôpital et son retour dans le Maine, l’armée et l’hôpital n’ont pas réussi à

informer les forces de l’ordre locales du Maine pour les informer des antécédents de Card ou du fait que ses médecins avaient ordonné la confiscation de ses armes, selon l’avis. Les demandeurs allèguent également que l’armée a minimisé une menace formulée par Card en septembre 2023 de commettre une fusillade de masse et a découragé les forces de l’ordre locales de prendre des mesures décisives.

« Aujourd’hui marque la première étape vers la garantie des responsabilités et de la justice pour les familles et les victimes de la pire fusillade de masse de l’histoire du Maine », a déclaré Gideon..

En plus de deux entreprises basées dans le Maine — Gédéon Asen et Berman & Simmons – les victimes de la fusillade de Lewiston sont soutenues par deux sociétés étrangères qui ont conclu des accords pour les victimes d’autres fusillades de masse.

Koskoff, une société basée dans le Connecticut, représentait auparavant les victimes des shuées à l’école primaire Sandy Hook en 2012. L’entreprise sécurisé 73 millions de dollars après avoir poursuivi Remington, le fabricant du fusil AR-15 utilisé par le tireur.

National Trial Law, un cabinet basé au Texas, a représenté survivants d’une fusillade en 2017 dans une église de Sutherland Springs et atteint un règlement de 230 millions de dollars avec l’US Air Force pour ne pas avoir signalé les antécédents de violence du tireur dans la base de données du FBI.

« Au cours de l’année qui a suivi la fusillade de masse, plusieurs enquêtes ont été menées et de nombreux faits ont été révélés qui montrent que l’armée aurait pu – et aurait dû – agir. » a déclaré Travis Brennan, un avocat de Berman et Simmons. « Même si nous espérons en apprendre davantage grâce à l’affaire civile, il est désormais tout à fait clair qu’il existait de nombreuses possibilités d’intervention qui auraient permis d’éviter les événements tragiques du 25 octobre. »

L’avis envoyé au gouvernement fédéral ne contient pas d’allégations sur les manquements des forces de l’ordre locales. De tels échecs ont été détaillé par la commission d’État qui a enquêté sur la fusillade, notamment que le bureau du shérif du comté de Sagadahoc avait des raisons suffisamment probables pour placer Card en détention préventive sous Loi du drapeau jaune du Maine et lancer une pétition pour confisquer ses armes à feu.

