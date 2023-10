La fusillade de masse dans le Maine a laissé 18 personnes mort dans les attaques d’un homme armé dans un restaurant et un bowling à Lewiston mercredi soir.

Parmi les victimes figurent un joueur de quilles passionné, le personnel de l’allée et du restaurant – dont l’un a couru vers le tireur avec un couteau pour tenter de l’arrêter – des parents, un groupe de la communauté sourde locale réuni pour une soirée de jeux et un père. et fils. L’âge des personnes décédées jusqu’à présent varie de 14 à 76 ans, tandis que de nombreux autres ont été blessés.

Jusqu’à présent cette année, les États-Unis ont connu le deuxième plus grand nombre de massacres jamais enregistré en une seule année. Seule l’année 2019 a connu davantage de massacres. Il s’agit du pire massacre de ce type dans l’histoire du Maine et de la pire fusillade de masse jusqu’à présent en 2023 aux États-Unis, où ce problème se produit de manière unique à ce type d’échelle.

Des détails émergent sur les personnes tuées.

Bob et Luceille Violette

Bob Violette, 76 ans, était l’une des personnes tuées mercredi soir à Lewiston, comme l’a identifié pour la première fois jeudi le Portland Press Herald du Maine. Son épouse Luceille Violette, 73 ans, a été désignée victime vendredi. Tous deux étaient de fervents quilleurs, dévoués à leurs trois fils et six petits-enfants, a rapporté le Press Herald.

Bob s’est consacré à son travail bénévole en entraînant la ligue de quilles des jeunes qui s’entraînait ce soir-là, a déclaré Patrick Poulin, dont le fils adolescent est membre depuis trois ans.

“Il a appris à jouer aux quilles à tellement de gens au fil des années et il n’était pas payé”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes vraiment efforcés de maintenir le sport en vie, et Bob en faisait vraiment partie intégrante.”

« Il ne vous laisserait pas franchir la porte sans lui faire un câlin et un baiser sur la joue. Il était là pour tout », a déclaré sa belle-fille Cassandra Violette. Elle a dit qu’il était un mari dévoué qui réglait des minuteries sur son téléphone pour s’assurer que Lucy ne manquait jamais ses médicaments.

«Sa première pensée chaque jour, c’était elle», a déclaré Cassandra.

Selon les hommages publiés sur les réseaux sociaux, Lucy était une femme qui tenait fermement aux choses qu’elle aimait et apportait une présence chaleureuse et calme partout où elle allait. Sur Facebook, un ami a écrit que Lucy était « l’une des femmes les plus attentionnées que j’aie jamais connues ».

Tricia Asselin

Tricia Asselin a été confirmée comme l’une des victimes décédées au bowling Just-in-Time Recreation, a confirmé son frère, qui a demandé à ne pas être nommé, à ABC News. Elle y était employée à temps partiel.

Asselin a été la seule femme tuée sur le terrain de quilles. «C’est très émouvant, mais Tricia est le genre de personne qui aurait fait n’importe quoi pour les enfants et n’importe qui», a déclaré sa mère, Alicia Lachance. a dit à Rolling Stone. Lachance a déclaré que sa fille est décédée en courant pour appeler le 911 pour alerter les premiers intervenants.

Bill Brackett

Bill Brackett a été confirmé comme l’une des victimes par son père, William Brackett. Son père a dit Actualités ABC que Bill faisait partie d’un rassemblement de personnes sourdes jouant au cornhole – un jeu populaire sur la pelouse, la grange ou le bar qui consiste à lancer des poufs en tissu dans un trou d’une planche inclinée pour marquer des points – au Schemengees Bar & Grille.

Steven Vozzella

Steven Vozzella a été confirmé comme l’une des victimes par son frère Nick Vozzella à Actualités ABC. Lui aussi était présent au rassemblement des membres de la communauté sourde locale.

Joseph Walker

Joseph Walker, 56 ans, a été confirmé comme l’une des victimes par son père, Leroy Walker Sr. Joseph était le gérant du restaurant.

Son père a dit Actualités ABC que son fils avait tenté de s’en prendre au tireur avec un couteau, mais qu’il avait reçu deux balles dans le ventre. Leroy a déclaré que tout le monde appelait Joseph « Cueball » à cause de son crâne rasé.

Bryan MacFarlane

Bryan MacFarlane, 40 ans, a été tué au Schemengees Bar & Grille alors qu’il jouait au cornhole, a déclaré sa sœur Keri à CNN. Elle a déclaré qu’il faisait partie de la communauté sourde locale « soudée » qui s’y réunissait le mercredi pour jouer au match.

MacFarlane, qui aimait aussi sa moto et son chien, a été l’une des premières personnes sourdes du Vermont à obtenir un permis de conduire pour camion commercial. « De nombreux États ne laissent pas les sourds [people] conduire des camions, donc je suis très fier de lui pour avoir atteint cet objectif. Il a travaillé comme chauffeur de camion pendant plusieurs années », a déclaré Brooks.

Tommy Conrad

Tommy Conrad, 34 ans, travaillait comme directeur du bowling et a été confirmé comme l’une des victimes par sa famille à l’affilié de CNN, WMTW.

Il laisse dans le deuil sa fille de neuf ans.

Sceau de Josué

Joshua Seal, 36 ans, décrit comme un défenseur infatigable de la communauté des sourds, a été confirmé comme l’une des victimes par son épouse, Elizabeth, dans une publication sur Facebook.

Seal a été tué au restaurant, qui accueillait l’événement cornhole.

« Il aimait sa famille et leur donnait toujours la priorité. C’est pour cela qu’on se souviendra toujours de lui », a écrit Elizabeth.

Seal était mari, père de quatre enfants et interprète en langue des signes américaine (ASL) bien connu dans la communauté et dans l’État du Maine.

Pendant la pandémie de Covid-19, Seal a interprété les briefings de Nirav Shah, qui était à l’époque directeur du centre de contrôle et de prévention des maladies du Maine.

Au moment de son décès, Seal travaillait comme directeur des services d’interprétation pour la Pine Tree Society, une organisation de services et de soutien aux personnes handicapées, qui l’a félicité sur Facebook en tant que défenseur infatigable.

Arthur Strout

Arthur Strout, 42 ans, a été tué au restaurant, son père confirmé à l’affilié ABC WCVB.

Arthur Barnard, le père de Strout, a déclaré au WCVB : « Je suis parti 10 minutes avant que cela n’arrive. Il était censé partir avec moi et il a décidé qu’il voulait rester encore quelques matchs.

Strout était père de cinq enfants. « Les gens l’adoraient. Ils l’adoraient tout simplement », a déclaré Barnard au WCVB.

Michel Deslauriers II

Michael Deslauriers II a été tué au bowling, son père confirmé à CBS News.

Le père de Deslauriers, qui porte le même nom que son fils, a déclaré à CBS que Michael et un ami avaient attaqué le tireur après s’être assurés que leurs femmes et leurs enfants étaient en sécurité, mais que les deux hommes avaient été tués.

Peyton Brewer-Ross

Peyton Brewer-Ross, 40 ans, a été identifié comme l’une des victimes de la fusillade de mercredi.

Brewer-Ross travaillait comme tuyauteur chez Bath Iron Works à Bath, dans le Maine.

Il a également été membre pendant cinq ans de la section locale S6 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, le syndicat dit dans un rapport.

«Son amour du cornhole, de la lutte et des héros de bandes dessinées a fait de lui un personnage haut en couleur. On l’entendait souvent citer Macho Man Randy Savage, l’un de ses lutteurs préférés », a déclaré le syndicat.

Brewer-Ross laisse dans le deuil son partenaire et sa jeune fille, a confirmé le syndicat.

Max Hathaway

Maxx Hathaway a été confirmé comme l’une des victimes par sa sœur dans une publication sur Facebook.

« J’ai perdu mon grand frère dans la tragique fusillade d’hier soir. Je ressens beaucoup de choses en ce moment, mais j’ai surtout le cœur brisé qu’il soit parti”, a écrit Courtney Hathaway.

Maxx laisse dans le deuil sa femme, Brenda, et leurs deux enfants.

Il devait devenir père à un troisième enfant dans environ un mois.

Bill et Aaron Young

Bill Young et son fils de 14 ans, Aaron, ont été tués par balle au bowling, où ils passaient une soirée avec leur ligue de bowling, a déclaré à Reuters le frère cadet de Bill, Rob Young.

Avant d’apprendre leur décès, Rob s’était envolé de Baltimore à Lewiston jeudi pour aider sa belle-sœur dans sa recherche effrénée d’informations après que les deux hommes étaient sans nouvelles depuis mercredi, lorsqu’ils étaient partis pour la soirée bowling.

Ron Morin

Les proches de Ron Morin ont parlé de lui comme d’un « gars grégaire et optimiste » Nouvelles quotidiennes de Bangorl’un des principaux journaux et sites d’information du Maine.

“Il était toujours souriant et heureux”, a déclaré Cécile Martin, membre de la famille, au média. “Juste une de ces personnes qui, si vous passez une mauvaise journée, rendront votre journée meilleure rien que par sa présence.”

Reuters et l’Associated Press a contribué au reportage