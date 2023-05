Les victimes de la fusillade dans le centre commercial Allen comprennent un garçon de 3 ans après que le tireur texan Mauricio Garcia a ouvert le feu dans un centre commercial

Un garçon de TROIS ans et ses parents faisaient partie des huit victimes tuées sans raison dans une fusillade dans un centre commercial au cours du week-end.

Mauricio Garcia, 33 ans, de Dallas, au Texas, a été abattu par la police après avoir ouvert le feu sur les Allen Premium Outlets samedi après-midi.

Kyu Song Cho, 37 ans et Cindy Cho, 35 ans, et leur fils de 3 ans, James, ont également été abattus lors de l’attaque tragique Crédit : Facebook

Christian LaCour, agent de sécurité du centre commercial, a perdu la vie samedi après-midi Crédit : Facebook

Aishwarya Thatikonda, qui fait partie des personnes décédées, était chef de projet à Dallas

Ils ont été rejoints par deux sœurs d’âge scolaire, un agent de sécurité et un ingénieur titulaire d’une maîtrise, rapporte NBC News.

Les sœurs Sofia Mendoza, huit ans, et Daniela Mendoza, 11 ans, ont été décrites par leur directeur d’école comme des « rayons de soleil ».

« Nos pensées et nos prières vont à la famille Mendoza, aux familles des victimes et à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie insensée », a écrit le surintendant du district scolaire, David Vinson.

Pendant ce temps, Aishwarya Thatikonda, à peine 26 ans, était chef de projet à la société de sous-traitance Perfect General Contractors de Dallas, ainsi qu’un représentant de l’Association Telugu d’Amérique du Nord.

« C’est un chagrin que je n’ai jamais connu. Je prie pour que cette situation n’arrive à personne », a déclaré son patron, Srinivas Chaluvadi.

Christian LaCour, un agent de sécurité du centre commercial, a également perdu la vie dans l’horrible fusillade.

Écrivant sur Facebook, la grand-mère de 23 ans a décrit LaCour comme « une si belle âme », qui avait « des objectifs pour son avenir ».

Les responsables de la police ont également révélé qu’Elio Cumana-Rivas, 32 ans, avait également été abattu et tué.

La scène horrifiante a éclaté vers 15h30 samedi après-midi.

Des images de Dashcam qui ont capturé l’événement déchirant ont vu Garcia sortir de ce que l’on pense être une Dodge Charger grise avant d’ouvrir le feu sur les piétons.

Les fonctionnaires ont finalement évacué le centre commercial et ont fait sortir les acheteurs et les employés les mains en l’air.

Un policier qui répondait à un appel sans rapport avec lui a abattu le tireur, mettant fin au meurtre insondable.

À l’heure actuelle, l’affaire est considérée comme un acte potentiel d’extrémisme violent à motivation raciale ou éthique, selon un rapport de NBC News.

Au moment de la fusillade, Garcia portait un écusson sur la poitrine qui disait : RWDS, ont déclaré au Washington Post des sources proches de l’enquête.

Il s’agirait d’un acronyme pour Right Wing Death Squad, qui est populaire parmi les extrémistes de droite, les néonazis et les suprématistes blancs.

Gracia aurait utilisé un fusil de type AR-15 lors de la fusillade et plusieurs autres armes à feu ont été trouvées sur les lieux, ont déclaré des sources policières au Wall Street Journal.

Plus de 100 cartouches tirées ont également été trouvées, a déclaré un responsable au point de vente.

Garcia aurait été un ancien vétéran de l’armée et aurait travaillé comme agent de sécurité. Il n’avait pas d’antécédents criminels importants.

Un GoFundMe a été créé pour aider à soutenir la famille de Kyu et Cindy Cho et leur seul enfant survivant de six ans.

Les acheteurs partent les mains levées après que la police est intervenue sur les lieux samedi Crédit : Reuters

Des gens vus se rassembler autour d’un mémorial de fortune juste à l’extérieur du centre commercial où l’horrible fusillade a eu lieu Crédit : AP

Des policiers montent la garde devant Allen Premium Outlets après le saccage meurtrier Crédit : Getty

Des fleurs ont été laissées sur la scène tragique qui a tué neuf personnes, dont le tireur Crédit : AP