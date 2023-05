Les victimes de la fusillade au Nouveau-Mexique pleurées par leurs enfants et 64 petits-enfants

SANTA FE, NM (AP) – Gwendolyn Dean Schofield espérait vivre jusqu’à 100 ans, et elle y était presque.

Mais le 15 mai, dans ce qui semblait être un dernier acte de gentillesse, Schofield et sa fille se sont arrêtées dans une rue résidentielle de la ville de Farmington, dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, pour aider une femme qui a été abattue au hasard. touché par des coups de feu et est mort.

« Je vous garantis qu’ils se seraient arrêtés dans cette situation 10 fois sur 10 », a déclaré Dallin Dean, le petit-fils de Schofield.

Schofield, qui a grandi pendant la Grande Dépression et est devenue enseignante pendant la Seconde Guerre mondiale, était à un mois de son 98e anniversaire. Sa fille Melodie Ivie, qui dirigeait une école maternelle au nom accrocheur « Ivie League », avait 73 ans. La femme qu’ils ont arrêtée pour aider, Shirley Voita, était une infirmière scolaire à la retraite de 79 ans et régulière à la messe du matin qui s’est portée volontaire pour aider les gens déposer leurs impôts.

Chacune des femmes a mené une vie professionnelle et civique active, centrée sur sa famille et sa foi, laissant des traces indélébiles dans une ville de 50 000 habitants située près du point de rencontre du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, du Colorado et de l’Utah.

Au total, ils ont eu 64 petits-enfants.

Ils ont été inhumés cette semaine pendant deux jours de services commémoratifs dans une communauté encore en deuil des conséquences d’un saccage par un jeune de 18 ans à la veille de son diplôme d’études secondaires qui a fait six blessés, dont deux policiers. Les agents ont tiré et tué le tireur.

Lors d’un service commémoratif conjoint jeudi pour Schofield et Ivie, Dean a regardé la foule et leur a dit que sa tante et sa grand-mère auraient été les premières à pardonner au tireur s’ils avaient survécu.

Schofield a commencé à enseigner dans la ville isolée au bord du lac de Valier, dans le Montana, au milieu d’une pénurie d’enseignants pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, elle a rencontré son premier mari, Raymond Dean, un pilote de dépoussiéreur. Ils se sont mariés en 1946 et ont eu quatre enfants.

Schofield a ensuite occupé d’autres postes d’enseignante, gravitant dans de petites villes du Wyoming et de l’Idaho avant de s’installer à Farmington pour se rapprocher de sa famille après la mort de Raymond Dean dans les années 1990. Elle s’est remariée mais est redevenue veuve 20 ans plus tard en 2020.

Dean a déclaré que sa grand-mère – affectueusement appelée «grand-mère Dean» par ses 26 petits-enfants – était autonome. Elle adorait jardiner et cultiver sa propre nourriture et gardait toujours un stock de conserves.

À 97 ans, a déclaré Dean, sa grand-mère est restée dynamique. Des proches au service commémoratif ont déclaré que Schofield l’avait fait en vivant avec un « esprit aimant dépourvu de colère et de critique » et un « cœur qui pardonne ».

Dean a déclaré que sa famille avait déjà parlé de la fête de son 100e anniversaire avant la fusillade.

Ivie a suivi les traces de sa mère en tant qu’éducatrice. Pendant des décennies, « Mrs. Ivie » a accueilli des centaines d’enfants de Farmington dans sa maison, où elle a dirigé l’école maternelle Ivie League et a préparé des générations d’enfants pour la maternelle.

Le voisin Sheldon Pickering, 42 ans, a déclaré qu’il avait grandi à quelques maisons de la maison de la famille Ivie et qu’il y était souvent, jouant du piano pour Ivie chaque fois qu’elle demandait à entendre une chanson.

« Elle vous a vraiment fait sentir comme faisant partie de la famille », a déclaré Pickering.

Lorsque Pickering est devenu parent, il a inscrit sa fille et son fils à l’école maternelle de l’Ivie League, où ils ont appris à attacher des chaussures et à compter, et où Ivie a enseigné à Pickering d’innombrables leçons qui, selon lui, ont changé sa façon de voir la parentalité.

À une occasion, Pickering s’est rappelé s’être senti gêné après avoir acheté un paquet de chewing-gum à sa fille et l’avoir envoyée à l’école, où le chewing-gum était interdit. Lorsque Pickering s’est excusé, disant qu’il aurait dû dire non quand sa fille a demandé les bonbons, Ivie l’a rassuré qu’un parent devrait dire oui aux petites choses.

« C’est ce dont vos enfants se souviendront », se souvient Pickering en disant Ivie. « Alors, dis oui aux petites choses quand tu peux. »

Ivie et son mari, Dennis, ont élevé leurs huit enfants à Farmington.

Plus tard dans la vie, le couple a servi comme missionnaires seniors pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au Ghana et a proposé de soutenir les étudiants par la suite, ont déclaré des proches. Le mari d’Ivie est décédé l’année dernière.

Ivie et Schofield étaient devenues particulièrement proches ces dernières années après qu’Ivie ait emménagé sa mère chez elle, a déclaré Dean.

Le matin de la fusillade, ils ont conduit ensemble pour aller chercher l’un des petits-enfants d’Ivie à l’école, a déclaré Dean. Ils ne sont jamais arrivés.

La police a déclaré que le tireur ne semblait viser personne. Au lieu de cela, il a tiré sans distinction depuis l’extérieur de sa maison avant de se promener dans le quartier, perforant des voitures et des maisons à l’aide de trois armes différentes. La vidéo récemment publiée par la police comprenait une voix que les autorités soupçonnaient d’être le tireur exhortant la police à le tuer.

Vendredi, la police a publié une nouvelle mine de vidéos de corps et de caméras de tableau de bord qui brossent un tableau saisissant de la fusillade. Les autorités ont également fourni des enregistrements audio de centaines d’appels frénétiques aux répartiteurs d’urgence par des témoins du déchaînement et de ses conséquences, y compris un appel de l’une des filles de Voita.

Voita, qui a été touchée par des coups de feu alors qu’elle se trouvait dans sa voiture, a commencé la journée par la messe du matin à l’église catholique St. Mary, dans le cadre d’une routine impliquant un profond engagement envers la foi et le service communautaire, ont déclaré des amis et des connaissances.

Son service commémoratif a eu lieu à l’église catholique du Sacré-Cœur, dont elle était membre depuis près de 50 ans. Des proches d’Ivie et de Schofield faisaient partie de ceux qui se sont rassemblés pour se souvenir d’elle.

Voita et son mari de 57 ans ont eu cinq enfants, dont l’actuel évaluateur fiscal élu du comté de San Juan, 14 petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Mary Johnson, une amie de Voita depuis 25 ans à travers des événements de service communautaire et des groupes de prière, a déclaré que Voita « a fait tout ce qu’elle pouvait pour aider les gens ».

Cela comprenait du bénévolat dans un centre pour personnes âgées pour aider les résidents à produire leurs impôts et participer à des marches anti-avortement. Elle aimait aussi le ski, le tennis, le pickleball et les voyages au lac Vallecito au Colorado.

Voita a parlé avec aisance de la mortalité et de la rédemption, a déclaré Johnson.

« Elle a toujours exprimé son amour pour Jésus et comment nous devons tous être prêts, tout le temps, pour que vous ne sachiez jamais quand notre heure viendra », a déclaré Johnson.

