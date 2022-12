Les victimes de la fusillade à l’école d’Uvalde réclament 27 milliards de dollars américains et le statut de recours collectif dans le cadre d’un procès

Les victimes de la fusillade à l’école d’Uvalde au Texas, qui a fait 21 morts, ont intenté une action en justice contre la police locale et d’État, la ville et d’autres responsables de l’école et des forces de l’ordre à la recherche de 27 milliards de dollars américains en raison de retards dans la confrontation avec l’attaquant, selon des documents judiciaires.

Le procès, qui a été déposé devant le tribunal fédéral d’Austin mardi, indique que les responsables n’ont pas suivi le protocole du tireur actif lorsqu’ils ont attendu plus d’une heure pour affronter l’attaquant dans une classe de quatrième année.

Il demande le statut de recours collectif et des dommages-intérêts pour les survivants de la fusillade du 24 mai qui ont subi “des dommages émotionnels ou psychologiques en raison de la conduite et des omissions des accusés à cette date”.

Parmi ceux qui ont intenté la poursuite figurent le personnel de l’école et des représentants de mineurs qui étaient présents à Robb Elementary lorsqu’un homme armé a pris d’assaut le campus, tuant 19 enfants et deux enseignants dans la fusillade la plus meurtrière aux États-Unis depuis près d’une décennie.

Au lieu de suivre une formation préalable pour arrêter un tireur actif, “la conduite des trois cent soixante-seize (376) responsables de l’application des lois qui étaient sur place pendant les soixante-dix-sept minutes extrêmement torturantes d’indécision, de dysfonctionnement et de préjudice des forces de l’ordre, est tombée extrêmement en deçà de leurs normes liées au devoir », affirme le procès.

Les responsables de la ville d’Uvalde ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu les documents vendredi et n’ont fait aucun commentaire sur les litiges en cours.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas et le district scolaire consolidé d’Uvalde n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Armurier, magasin également poursuivi

Un groupe de survivants a également poursuivi Daniel Defence, la société qui a fabriqué l’arme utilisée par le tireur, et le magasin où il a acheté l’arme. Cette poursuite distincte demande 6 milliards de dollars américains en dommages-intérêts.

Daniel Defence, basé à Black Creek, Géorgie, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Lors d’une audience au Congrès au cours de l’été, le PDG Marty Daniels a qualifié la fusillade d’Uvalde et d’autres similaires de “profondément troublantes”, mais a séparé les armes elles-mêmes de la violence, affirmant que les fusillades de masse aux États-Unis sont des problèmes locaux à résoudre localement.

Plus tôt cette semaine, la mère d’un enfant tué dans la fusillade a déposé une autre poursuite fédérale contre plusieurs des mêmes personnes et entités.

Deux agents ont été licenciés en raison de leurs actions sur les lieux et d’autres ont démissionné ou ont été mis en congé.

En octobre, le colonel Steve McCraw, chef du département de la sécurité publique du Texas, a reconnu les erreurs commises par des officiers lorsqu’ils ont été confrontés pour la première fois aux familles des victimes d’Uvalde à propos de comptes rendus faux et changeants des forces de l’ordre et du manque de transparence dans les informations disponibles. .

Mais McCraw a défendu son agence, affirmant qu’ils “n’avaient pas échoué” à Uvalde.