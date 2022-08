Les victimes de la “commission de la mort” iranienne de 1988 déposent une plainte à New York contre le président iranien Raisi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des membres d’un groupe d’opposition iranien ont déposé une plainte contre le président iranien pour son rôle dans le massacre de dissidents en 1988 quelques semaines seulement avant qu’il ait l’intention de s’exprimer devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

“Les plaignants ont en fait subi les blessures qu’ils prétendent avoir subies; les personnes qui ont été assassinées ont en fait été assassinées. Elles ont été tuées”, a déclaré Steven Schneebaum, qui a déposé la plainte au nom des victimes, à Fox News Digital.

« Cela ne fait aucun doute. Amnesty International le confirme. Le Département d’État le confirme… Nous demandons l’opportunité de raconter notre histoire en public devant un juge fédéral, et je pense que mes clients y ont droit.

Le président iranien Ebrahim Raisi a pris ses fonctions en août 2021 après une élection marquée par une faible participation et des accusations de trucage électoral.

Il a joué un rôle clé dans la “commission de la mort” des prisonniers politiques en 1988, suivi d’un passage comme procureur général de Téhéran entre 1989 et 1994.

Amnesty International cite un chiffre entre 4 500 et 5 000 hommes, femmes et enfants tués dans les prisons à travers l’Iran, avec « le nombre réel de morts… encore inconnu car les exécutions ont été effectuées en secret ». Un livre publié par Hossein Ali Montazeri, autrefois connu comme l’ancien adjoint de l’ayatollah Khomeiny, a cité un chiffre aussi élevé que 30 000, selon le Daily Telegraph.

“Au cours de l’été 1988, Raisi et ses acolytes ont littéralement déterminé qui vivrait et qui mourrait, et jusqu’à 30 000 personnes ont été emmenées pour être exécutées, pour être pendues parfois en groupes aussi grands que 12 après les audiences”, a déclaré Schneebaum. , qui est également professeur auxiliaire à la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins.

“Les prisonniers se sont vu poser essentiellement une question : répudiez-vous votre opposition au régime, c’est-à-dire, dans 90 % des cas, répudiez-vous votre appartenance ou votre soutien au MEK ?”

De manière controversée, Raisi a aligné une apparition à l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, et de nombreux critiques exhortent le président Biden à refuser l’approbation de visa pour Raisi et ses collègues. S’il devait comparaître aux États-Unis, cela offrirait à Schneebaum et à ses clients une occasion rare de servir Raisi et d’essayer de le traduire en justice.

“Raisi n’a pas beaucoup mis les pieds en dehors de l’Iran ces dernières années”, a expliqué Schneebaum. Mais il a pointé du doigt Hamid Nouri, un autre membre de la commission de 1988 que les autorités suédoises ont arrêté l’année dernière et qui a fait face à des accusations criminelles pour son rôle.

“Il sera physiquement présent aux États-Unis, et notre argument est qu’il existe un lien suffisant avec les États-Unis pour justifier la compétence de la Cour fédérale américaine à son égard”, a-t-il ajouté.

Le plus grand obstacle auquel le procès est confronté – autre que de s’assurer que Raisi est physiquement présent aux États-Unis – est la question de l’immunité. En tant que dignitaire en visite, Raisi peut bénéficier de l’immunité diplomatique, mais Schneebaum pense que la structure du gouvernement iranien l’aide, car l’immunité devrait s’appliquer aux “chefs d’État”.

Un document du Département d’État sur le sujet note que la plupart des privilèges et immunités “ne sont pas absolus” et que la loi sur les relations diplomatiques de 1978 a remplacé la plupart des lois les plus désuètes sur le sujet. Selon les nouvelles dispositions, certaines protections ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires des nations qui ont ratifié la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou à qui le président américain a accordé des privilèges et des protections.

Le cas de Schneebaum repose sur une combinaison de ces zones grises pour aller de l’avant.

“Les États-Unis ont, d’une manière générale, honoré l’immunité absolue des chefs d’État – et c’est le terme important -, sans guillemets”, a-t-il expliqué. “Notre argument est [that] Ebrahim n’est pas le chef d’État de l’Iran. Il a peut-être le titre de président, mais il n’est pas le chef car l’ayatollah Khamenei est le chef suprême [and] est donc le chef de l’État de l’Iran et en fait la constitution iranienne.”

Le département d’État n’a pas répondu à une enquête de Fox News Digital demandant des éclaircissements sur la question de l’immunité.

Schneebaum, qui vient de déposer sa plainte devant le tribunal américain du district sud de New York, a cité des poursuites antérieures telles que l’affaire contre l’ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos, qu’un tribunal américain a reconnu coupable de violations des droits de l’homme en 2011. Il a déposé la plainte s’appuyant sur la Loi sur la protection des victimes de la torture et a fait valoir que la question de la loi repose sur la mise à la disposition de l’accusé de la compétence fédérale.

Raisi a évité la conférence sur le climat Cop26 à Glasgow l’année dernière après des appels à son arrestation s’il mettait les pieds au Royaume-Uni, et Schneebaum a reconnu que son procès pourrait avoir un effet similaire, mais il pense que ses clients – victimes du régime – devraient avoir leur chance.

“Nous respectons les règles”, a déclaré Schneebaum. “Il n’y a rien de frivole à ce sujet si nous perdons. J’ai déjà perdu des affaires. Je n’aime pas perdre des affaires, mais je pense que nous avons une chance ici.”

Adam Shaw de Fox News a contribué à ce rapport.