Les victimes de détournement de fonds d’Erika Jayne de RHOBH « peuvent collecter de l’argent » auprès de la star de télé-réalité dans le cadre d’un procès de 11 millions de dollars avec son mari Tom

Les victimes de détournement de fonds de la star de REAL Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, « peuvent collecter de l’argent » auprès de la star de télé-réalité dans le procès de 11 millions de dollars avec son mari Tom Girardi.

le Bravo star et son ex avocat ont été accusés d’avoir volé des millions à ses clients.

Les victimes de détournement de fonds d’Erika peuvent récupérer de l’argent auprès d’elle dans le cadre d’un procès de 11 millions de dollars[/caption]

La star de télé-réalité et son futur ex-mari Tom ont été accusés d’avoir volé des millions à ses clients[/caption]

Mardi, un juge a décidé que certains des anciens clients de 82 ans pouvaient intenter une action en justice contre la star de télé-réalité.

Trois des anciens clients de Tom – Joseph Ruigomez, Jaime Ruigomez et Kathleen Ruigomez – pourront percevoir les 11 millions de dollars qui leur sont dus par lui dans le cadre d’un litige en 2020, selon les dossiers judiciaires obtenus par GENS.

Le juge avait précédemment suspendu les recouvrements des actifs de Tom, tandis que lui et son cabinet d’avocats, Girardi Keese, ont continué à faire l’objet d’une enquête sur une faillite.

L’enquête a commencé lorsque le cabinet d’avocats a déposé une demande de faillite au chapitre 7 l’année dernière.

Les victimes de Tom ont obtenu le droit de prendre de l’argent d’Erika, car Girardi Keese avait précédemment transféré 20 millions de dollars au RHOBH les différents métiers de la star.

De plus, les Ruigomez peuvent poursuivre leur poursuite contre Erika.

Un certain nombre d’anciens clients de Tom l’ont accusé de leur avoir volé de l’argent[/caption]

Le cabinet d’avocats a envoyé 20 millions de dollars à Erika pour ses différentes entreprises[/caption]

Le document indiquait : « Tous les actifs identifiés par la famille Ruigomez seront soumis à tous les droits de la masse de la faillite Girardi et de la [Girardi Keese] masse de la faillite, que les parties doivent se réunir et se concerter de bonne foi pour déterminer le caractère/la propriété des actifs identifiés.

Il a poursuivi: « La famille Ruigomez, le fiduciaire Girardi et le fiduciaire GK coopéreront les uns avec les autres dans leurs efforts de collecte contre Erika. »

L’histoire de la famille Ruigomez a été discutée dans le documentaire The Housewife and the Hustler, dans lequel Joe a expliqué son travail passé avec Tom et a déclaré qu’il pensait que l’avocat avait volé l’argent du règlement de sa famille.

La famille Ruigomez a détaillé ses réclamations contre Tom dans le documentaire[/caption]

Erika a choqué le monde lorsqu’elle a demandé le divorce de Tom en novembre[/caption]

De retour en novembre, Erika fans choqués quand elle a demandé le divorce de l’ancien super avocat, Tom, 82 ans, après 21 ans passés ensemble.

Suite à la demande de divorce, Tom a commencé à être frappé par un procès après un procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

Erika s’est impliquée lorsqu’il a été affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

Tom a fait l’objet de plusieurs poursuites peu de temps après la demande de divorce[/caption]





Même si elle a nié avoir jamais su ce que Tom faisait, les rapports affirment qu’il a utilisé 20 millions de dollars de l’argent pour financer également sa carrière dans le divertissement.

Lors d’un récent épisode de RHOBH, Erika a parlé de son divorce avec Tom et a admis qu’elle avait été « blessée » lorsqu’il ne l’a pas soutenue courir dans le spectacle de Broadway Chicago.

Alors qu’elle continuait de claquer Tom tout au long de l’épisode, les fans se sont tournés vers Twitter pour critiquer la femme de 49 ans pour avoir apparemment «menti», elle ne savait pas ce que Tom faisait.

Erika a été accusée d’avoir fait étalage de sa richesse sur RHOBH[/caption]