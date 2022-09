Les victimes de coups de couteau de masse au Canada ont entre 23 et 78 ans

CNN

Les 10 victimes de l’attaque massive au couteau au Canada dimanche ont entre 23 et 78 ans et toutes sauf une appartiennent à la communauté autochtone de la nation crie de James Smith, selon les autorités.

Service du coroner de la Saskatchewan et Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan a fourni les noms et l’âge des victimes dans un communiqué mercredi, mais a refusé de confirmer les relations entre elles. Six des victimes partagent le nom de famille Burns, deux partagent le nom de famille Head et une partage le nom de famille des deux suspects dans les attaques.

Les victimes ont été identifiées comme :

Thomas Burns, 23 ans

Carol Burns, 46 ans

Grégory Burns, 28 ans

Lydia Gloria Burns, 61 ans

Bonnie Burns, 48 ​​ans

Comte Burns, 66 ans

Lana Head, 49 ans

Tête chrétienne, 54 ans

Robert Sanderson, 49 ans

Wesley Petterson, 78 ans

Petterson est originaire de Weldon, en Saskatchewan, tandis que les neuf autres victimes appartiennent à la nation crie de James Smith.

En outre, 18 personnes ont été blessées dans les attaques au couteau, mais les autorités ne divulgueront pas leur identité. “Nous pouvons confirmer qu’un jeune adolescent a été blessé et que les autres blessés sont tous des adultes. Nous ne confirmerons pas d’autres âges spécifiques », ont déclaré les agences.

Trois patients étaient dans un état critique et sept étaient dans un état stable mardi, selon la Saskatchewan Health Authority.

Les informations sur la victime ont été publiées alors que la police canadienne a poursuivi sa recherche massive de l’un des deux suspects dans les attaques brutales, qui ont couvert 13 scènes de crime différentes dans la nation crie de James Smith et à Weldon., un village rural voisin de la Saskatchewan.

Les autorités ont identifié les frères Myles et Damien Sanderson comme suspects. Myles Sanderson est toujours en liberté et est considéré comme “armé et dangereux”, tandis que Damien Sanderson a été retrouvé mort un jour après les attentats avec des blessures qui ne semblaient pas s’être auto-infligées, a indiqué la police.

La police a averti que Myles Sanderson pourrait être blessé. Il est recherché en vertu d’un mandat pour trois chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et d’introduction par effraction dans une résidence.

Mardi, la police a signalé une observation potentielle de Sanderson à la nation crie de James Smith, mais la police a déterminé plus tard qu’il n’était pas dans la communauté. La recherche s’est étendue à l’ensemble de la province de la Saskatchewan, ont indiqué les autorités.

On ne sait toujours pas ce qui a motivé la violence et comment ou si les frères connaissaient l’une des victimes.

Certains ont apparemment été ciblés tandis que d’autres ont peut-être été attaqués au hasard, a déclaré la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore, lors d’un point de presse lundi.

On ne sait pas non plus si les frères ont mené les attaques en même temps, selon Blackmore.

Le premier coup de couteau a été signalé sur la Nation crie de James Smith à 5 h 40, heure locale. Quelques minutes plus tard, plusieurs autres appels sont arrivés concernant des coups de couteau à d’autres endroits, a indiqué la police.

La nation a une population d’environ 3 400 personnes avec environ 1 800 membres qui vivent sur la réserve, selon son site Web.

À 9 h 45, les autorités signalaient des victimes à plusieurs endroits, dont un à Weldon.

Lydia Gloria Burns, première intervenante, répondait à un appel de crise lorsqu’elle a été prise dans la violence et tuée, a déclaré son frère Darryl Burns à Reuters, bien que l’agence n’ait pas précisé si l’appel était lié aux coups de couteau.

“Elle a été massacrée”, a déclaré son frère Ivor Burns à Reuters.

La découverte du corps de Damien Sanderson un jour après les attentats a également soulevé des questions sur l’implication de son frère dans sa mort. Mais la police a déclaré lundi qu’il n’était pas clair si Myles Sanderson était impliqué.

“C’est une piste d’enquête que nous suivons, mais nous ne pouvons pas le dire définitivement à ce stade”, a déclaré Blackmore.

Myles Sanderson a été décrit comme mesurant environ 6 pieds 1 pouce et pesant environ 240 livres, avec des cheveux bruns et des yeux bruns. La police a publié mardi une photo mise à jour de lui.

Blackmore a précédemment déclaré que Sanderson avait des mandats d’arrêt pour son arrestation avant les coups de couteau.

“Le dossier de Myles remonte à un certain nombre d’années et comprend à la fois des crimes contre les biens et contre les personnes”, a déclaré Blackmore, sans donner de détails sur les crimes présumés.

“Ses actions ont montré qu’il est violent et nous continuons donc à insister pour que les gens restent vigilants”, a ajouté Blackmore.

Sanderson a obtenu une libération d’office de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, conformément à une décision rendue le 1er février 2022.

Selon la commission, la libération d’office est une libération présumée prévue par la loi qui permet à un délinquant de purger une partie de sa peine dans la collectivité sous surveillance directe. Selon la loi canadienne, le Service correctionnel du Canada doit libérer la plupart des délinquants sous surveillance après avoir purgé les deux tiers de leur peine, s’ils n’ont pas déjà obtenu une libération conditionnelle, à l’exception de ceux qui purgent une peine à perpétuité.

Le conseil a déclaré dans la décision qu’il ne pensait pas que Sanderson présenterait un risque pour le public s’il était libéré. La décision a noté ses longs antécédents criminels et qu’il avait été évalué par un psychologue pour un « risque modéré de violence ».

“Vos antécédents criminels sont très préoccupants, y compris l’utilisation de la violence et des armes liées à vos infractions répertoriées, et vos antécédents de violence domestique qui ont victimisé la famille, y compris vos enfants, et non la famille”, déclare le juge au pouvoir.

Dans un communiqué, la Commission des libérations conditionnelles a déclaré qu’elle “étend ses pensées aux victimes, à leurs familles et à tous ceux qui ont été touchés à la suite de ces actes de violence insensés et horribles”.

Citant la Loi sur la protection des renseignements personnels, le conseil a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter des détails du cas d’un délinquant.