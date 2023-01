Les victimes d’abus sexuels connaissent la vérité. George Pell a laissé des vies être détruites pour se protéger et protéger l’Église catholique | Chrissie Foster

JÊtre une victime d’agression sexuelle du clergé catholique, c’est connaître la vérité – la vérité de votre propre expérience. Cette vérité, longtemps étouffée par la victime, l’auteur et l’organisation, est ce qui maintient le crime de pédophilie en vie. Les enfants sont facilement intimidés et réduits au silence. Les crimes pédophiles ont prospéré parmi le clergé catholique.

La suppression de la vérité vient de la loi canonique 489 de l’église qui ordonne à chaque évêque d’un diocèse et archevêque d’un archidiocèse, de maintenir et de garder sous clé une archive secrète des affaires criminelles du clergé. Cela signifie que tout le monde, du pape à l’évêque de votre diocèse local, conserve de tels fichiers. Les lois canoniques doivent être respectées par le clergé.

Lorsqu’un délinquant est transféré dans une nouvelle paroisse et que de nouvelles infractions sont commises contre d’autres enfants, cet évêque ou archevêque qui était au courant des crimes passés, mais qui les a quand même transférés, au lieu de les signaler à la police, est responsable de ces nouvelles agressions sexuelles. Il n’y a pas d’exposition de la hiérarchie par une autre hiérarchie car elles sont toutes compromises.

En ce qui concerne les abus sexuels sur des enfants, les propres paroles du cardinal Pell l’ont trahi. Au cours de la commission royale sur les réponses institutionnelles à l’audience sur les abus sexuels sur des enfants à Rome, lorsqu’on lui a demandé s’il savait que les délits commis par Gerald Ridsdale contre des enfants étaient communément connus dans la paroisse, Pell a répondu qu’il ne le savait pas. Il a ensuite ajouté: “C’est une histoire triste et cela ne m’intéressait pas beaucoup.”

Une autre réponse de Pell à Rome concernait une plainte qu’il avait reçue d’un étudiant au sujet d’allégations d’agression sexuelle par Edward Dowlan contre des garçons plus jeunes à l’école. Lorsque la commission a demandé à Pell s’il avait transmis les allégations au personnel de l’école, Pell a répondu qu’il ne l’avait pas fait. Pell a convenu qu’il aurait dû faire plus “… avec l’expérience de 40 ans plus tard”. La commission a demandé : « N’était-ce pas grave alors ? ». Pell a répondu : « Oui, mais les gens avaient alors une attitude différente. Il n’y avait aucun détail sur l’activité, sur sa gravité, et le garçon ne me demandait rien de faire à ce sujet, mais se lamentait et le mentionnait.

Peut-être qu’avant que les gens parlent de la grandeur et de la sainteté du Cardinal Pell, ils devraient également lire les sections non expurgées des rapports finaux sur la maltraitance des enfants de l’étude de cas de la commission royale nos. 28 (Diocèse de Ballarat) et 35 (Archidiocèse de Melbourne) dont la publication a été retenue pour permettre au Cardinal Pell un procès équitable.

En bref, Pell a protégé ses propres intérêts et les finances de son église. Il laissait les enfants souffrir. Il a détruit des vies.

Chrissie Foster AM est l’auteur de Hell on the Way to Heaven avec Paul Kennedy et auteur de Still Standing: A Mother’s Fight to Bring the Catholic Church to Justice avec Paul Kennedy, à paraître le 2 mai 2023