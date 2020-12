Les morts de civils en Afghanistan ont grimpé de 330% sous le président américain Donald Trump, selon un nouveau rapport qui blâme la décision de l’administration d’assouplir les règles d’engagement militaires il y a trois ans.

Au cours des trois premières années de la présidence de Trump, 1134 civils en moyenne ont été tués chaque année par les frappes aériennes dirigées par les États-Unis et les forces gouvernementales afghanes – une augmentation de près de 95% du nombre de morts annuel moyen sous l’ancien président Barack Obama – selon un rapport publié. Lundi par le projet Coûts de la guerre de l’Université Brown.

Au cours des six premiers mois de 2017, les États-Unis ont bombardé l’Afghanistan 1 984 fois, trois fois plus souvent qu’au cours de la même période de 2016. L’augmentation du nombre de frappes aériennes était le résultat direct du fait que l’administration Trump avait «assoupli ses règles d’engagement pour les frappes aériennes, » selon le rapport.

Libéré de la nécessité d’avoir un contact direct avec les forces ennemies avant de déchaîner la mort d’en haut, le Pentagone et l’armée afghane ont rapidement profité de la situation en larguant un nombre sans précédent de bombes. Celles-ci comprenaient le Massive Ordnance Air Blast (MOAB, alias « mère de toutes les bombes”) – la bombe américaine la plus puissante. La campagne de terreur aérienne était censée «faire pression sur les talibans pour qu’ils se réconcilient», a déclaré le général de brigade américain Lance Bunch aux journalistes en 2018.

De 2016 à 2019, le nombre de victimes civiles afghanes a augmenté de 330% selon les nouvelles règles d’engagement. Les Etats Unis « reconnaît avoir fait du tort aux civils afghans dans le cadre de sa stratégie militaire en Afghanistan», Explique le rapport, observant qu’en 2019, Washington en a distribué 65«paiements de condoléances« Totalisant plus de 314 000 $ à »amical« Civils afghans – paiements signifiés comme »une expression de sympathie ou de bonne volonté » plutôt que « compensation ou réparation. »

L’année dernière s’est avérée être la pire pour les civils depuis près de deux décennies de guerre, avec quelque 700 non-combattants afghans tués au cours de l’année 2019 – « plus de civils que dans toute autre année depuis le début de la guerre, » selon le rapport. Cependant, il sera difficile de dire à l’avenir exactement combien de civils meurent aux mains des Américains; en mars 2020, le Pentagone a cessé de publier des données sur le nombre de frappes aériennes, soi-disant pour éviter d’avoir un impact sur les négociations de paix.

Et alors que les frappes aériennes américaines semblent avoir diminué cette année à la suite de l’accord de paix provisoire entre Washington et les talibans, le gouvernement afghan a comblé le vide, intensifiant ses propres frappes aériennes au cours de cette période. Après avoir tué 86 personnes et en avoir blessé 103 autres au cours des six premiers mois de l’année, Kaboul a presque doublé son taux de victimes de juillet à septembre, faisant 70 autres civils morts au cours de ces trois mois.

Au cours de sa campagne présidentielle de 2016, Trump s’est engagé à ramener les troupes américaines à la maison après les guerres sans fin au Moyen-Orient. Cependant, il n’a en grande partie pas tenu cette promesse, envoyant même plus de troupes en Afghanistan en 2017 avant de commencer enfin à réduire leur nombre cette année.

Les États-Unis ont peu de choses à montrer depuis 20 ans passés à les traîner dans la plus longue guerre de l’histoire américaine, malgré les dépenses de milliards de dollars et l’envoi de milliers de soldats à la mort. Les talibans contrôlent plus de la moitié du pays.

