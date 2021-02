Les victimes civiles afghanes ont explosé après le début des pourparlers de paix

KABOUL, Afghanistan – Les victimes civiles ont fortement augmenté en Afghanistan après le début des négociations de paix entre le gouvernement et les talibans en septembre, alors même que le nombre total de décès et de blessés a chuté en 2020 par rapport à l’année précédente, ont rapporté mardi les Nations Unies. Dans son rapport annuel documentant les blessures et les décès civils, la mission des Nations Unies en Afghanistan a constaté que l’escalade du nombre de victimes civiles a commencé peu de temps après l’ouverture des négociations intra-afghanes le 12 septembre à Doha, au Qatar, augmentant de 45% au dernier trimestre de 2020 par rapport à la même période en 2019. Le nombre de victimes civiles en novembre était le plus élevé de n’importe quelle année de ce mois depuis que l’ONU a commencé à documenter systématiquement les victimes afghanes en 2009, selon le rapport. «2020 aurait pu être l’année de la paix en Afghanistan», a déclaré Deborah Lyons, la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan. «Au lieu de cela, des milliers de civils afghans ont péri à cause du conflit.»

Le rapport a été publié alors que les pourparlers entre le gouvernement afghan et les talibans restent bloqués au milieu d’une violence incessante, et un accord de février 2020 entre les États-Unis et les talibans est en cours d’examen par l’administration Biden.

À la suite de cet accord, conclu il y a un an, le nombre de victimes civiles pour l’année était de 15% inférieur à celui de 2019. Les 8 820 victimes civiles documentées en 2020 – 3 035 tués et 5 785 blessés – représentaient la première fois depuis 2013 que ce chiffre chutait en dessous. 10 000, selon le rapport. Cette baisse a été attribuée à une réduction par les talibans des attaques massives dans les grandes villes et à une baisse du nombre de frappes aériennes américaines – qui ont tous deux contribué à des taux élevés de victimes civiles les années précédentes. Mais les pertes civiles ont augmenté au quatrième trimestre alors que les combats faisaient rage dans les campagnes entre les Taliban et les forces gouvernementales afghanes. Dans le même temps, une campagne d’assassinats ciblée de fusillades et d’attentats à la bombe a tué des fonctionnaires et des membres des forces de sécurité, des journalistes, des défenseurs de la société civile et des membres de la famille des combattants. Les minorités religieuses, en particulier les Hazaras, dont la plupart sont des musulmans chiites, et la petite population sikh du pays étaient également visées.

Les 2792 victimes civiles (891 morts et 1901 blessés) enregistrées au cours des trois derniers mois de 2020 représentaient le deuxième total le plus élevé pour cette période depuis 2009. Les talibans ont nié les attaques ciblées contre quiconque autre que des employés ou des partisans du gouvernement, mais le gouvernement afghan a blâmé les militants pour la plupart de ces attaques. L’année dernière était la septième année consécutive que l’ONU a documenté plus de 3 000 morts de civils, «l’Afghanistan restant parmi les endroits les plus meurtriers au monde pour être un civil», indique le rapport. Le rapport notait que de nombreux Afghans avaient espéré que la violence diminuerait après que le gouvernement et les négociateurs talibans ont entamé des pourparlers officiels, qui visent à convenir d’une feuille de route pour un futur gouvernement afghan et à œuvrer à un cessez-le-feu global. «Au lieu de cela, il y a eu une escalade de la violence avec des tendances et des conséquences inquiétantes», indique le rapport de l’ONU. Après que les deux parties se soient entendues sur des procédures pour guider les négociations début décembre, les pourparlers ont été suspendus jusqu’à la première semaine de janvier. Mais il n’y a pas eu de négociations formelles depuis lors. Au lieu de cela, il y a eu de violents combats, car les deux parties attendent une décision de l’administration Biden sur l’opportunité d’honorer ou de prolonger la date limite du 1er mai pour le retrait des 2500 soldats américains restants en Afghanistan, comme le stipule l’accord de février 2020 entre les États-Unis et les talibans. Une partie de l’augmentation du nombre de victimes au quatrième trimestre a été causée par une augmentation des bombes magnétiques artisanales attachées aux véhicules et déclenchées par minuterie ou télécommande. Le rapport de l’ONU a également documenté un taux toujours élevé de victimes civiles causées par les bombes sur les routes et les voitures piégées déclenchées par les talibans et d’autres éléments antigouvernementaux.