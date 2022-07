Les victimes américaines “oubliées” d’un baron de la drogue mexicain veulent que justice soit faite

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Lorsque le baron de la drogue mexicain en fuite des années 1980, Rafael Caro Quintero, a été arrêté au Mexique la semaine dernière, cela a réveillé de vieux et terribles souvenirs pour Lannie Walker, la fille de l’écrivain américain John Clay Walker. Alors que Caro Quintero n’a été condamné qu’au Mexique pour le meurtre de l’agent américain de la Drug Enforcement Administration Enrique “Kiki” Camarena et du pilote mexicain Alfredo Zavala Avelar en 1985, son gang a apparemment tué jusqu’à six citoyens américains dans la ville occidentale de Guadalajara autour du en même temps.

John Clay Walker, alors âgé de 36 ans et écrivain qui s’était installé à Guadalajara pour terminer un livre, était l’un d’entre eux.

“Nous étions tous les deux très heureux d’apprendre que (Caro Quintero) avait été capturée, et cela nous a également ramené beaucoup de traumatismes”, a déclaré Lannie Walker. “Ma sœur et moi avons perdu près de 40 ans avec notre père, rien ne peut compenser cela.”

L’écrivain américain et son ami Alberto Radelat, un étudiant en médecine dentaire de Fort Worth, au Texas, étaient entrés dans “The Lobster”, un restaurant de fruits de mer haut de gamme de Guadalajara, pour célébrer le retour prévu de Walker aux États-Unis.

Ils ne savaient pas que Caro Quintero et ses compagnons tenaient une soirée privée dans une arrière-salle du restaurant.

“Notre père était un citoyen américain sans aucune implication dans la guerre contre la drogue entre le Mexique et les États-Unis, c’était un spectateur innocent qui a involontairement été pris dans le collimateur d’un dangereux cartel de la drogue”, a déclaré Lannie Walker. “Ils ont commencé à interroger mon père et Al, leur demandant ce qu’ils savaient sur les agents de la lutte antidrogue au Mexique, ce qu’ils savaient sur l’enquête. Mon père ne savait rien, c’était un écrivain innocent. Ils l’ont torturé avec un pic à glace pendant une heure.

Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la DEA, a déclaré: “Caro Quintero était l’une de ces personnes qui, parce qu’il avait maintenant du pouvoir, il avait de la richesse, il a franchi la ligne à plusieurs reprises en termes de personnes qu’il a tuées.”

Décrivant ce qui s’est passé au restaurant, Vigil a déclaré: “Ils ont regardé et ils ont vu les deux Américains et ils ont immédiatement, à travers leur paranoïa, pensé qu’ils étaient des agents de la DEA. Ils l’ont emmené dans le dos et l’ont poignardé à mort.

Les corps de Radelat et Walker ont été retrouvés enveloppés dans de la moquette en juin 1985, près de cinq mois après leur disparition.

En décembre 1984, deux jeunes couples américains faisaient du porte-à-porte à Guadalajara, essayant de répandre leur foi en tant que Témoins de Jéhovah. Les quatre ont été enlevés et jamais revus.

Deux responsables de la police d’État ont déclaré plus tard qu’ils avaient aidé à kidnapper et à tuer les couples sur l’ordre de Caro Quintero et de son collègue capo Ernesto Fonseca Carrillo. Ils ont apparemment frappé par inadvertance à la porte de Fonseca Carrillo alors qu’ils faisaient du prosélytisme.

Vigil, qui était au Mexique et travaillait sur le cas de Camarena à l’époque, a expliqué pourquoi l’enquête s’est concentrée sur le meurtre de l’agent de la DEA.

“Je pense que la DEA s’est concentrée sur l’affaire Kiki Camarena, puis sur les accusations de trafic de drogue. Je ne pense pas que la DEA, ce n’était pas qu’ils n’étaient pas intéressés par les autres meurtres, mais, vous savez, cela serait probablement tombé sous la juridiction d’une autre agence peut-être », a déclaré Vigil.

“L’une des choses sur lesquelles nous nous sommes vraiment concentrés était de traduire ces individus en justice simplement parce que la DEA s’est engagée à ce que si l’un des agents est assassiné, nous traquerons ces personnes jusqu’au bout de la terre et n’épargnerons aucune dépense, toutes les ressources ou toute activité que nous devons faire pour faire le travail », a-t-il déclaré.

Lannie Walker dit que “si Caro Quintero est extradée aux États-Unis et est condamnée et punie ici, ce serait une petite justice”.

Ils ne viendront probablement pas rapidement. Les avocats de Caro Quintero ont déposé des mesures auprès du tribunal – et le juge a accepté – qui lui permettraient de suivre l’intégralité de la procédure d’extradition et auront la possibilité de faire appel si nécessaire. L’extradition de l’ancien chef du cartel de Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, a duré un an.