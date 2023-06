Les victimes affrontent le tueur de la discothèque gay de Colorado Springs, qualifiant le tireur de monstre et de lâche

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Une par une, près de deux douzaines de victimes se sont présentées dans une salle d’audience pour confronter la personne qui a plaidé coupable du meurtre de cinq personnes et d’en avoir blessé 17 autres lors d’une attaque l’année dernière contre une boîte de nuit qui servait de sanctuaire pour la communauté LGBTQ+ à Colorado Springs.

Certains pleuraient, d’autres bouillonnaient de colère. Ils ont qualifié Anderson Lee Aldrich de lâche, de monstre, de terroriste.

La famille et les amis du défunt et des survivants qui ont vu le tireur semer la terreur au Club Q une semaine avant Thanksgiving se sont assurés lors de l’audience émouvante de lundi qu’Aldrich ne commencerait pas une peine de prison à vie sans affronter la vérité sur les nombreuses vies ruinées ou inaltérablement changées.

« Ce monstre à côté de moi a décidé de venir dans mon travail et dans notre espace de sécurité communautaire et de commencer à nous traquer comme si nos vies n’avaient aucun sens », a déclaré Michael Anderson, qui était barman ce soir-là. « Il a brisé cette communauté en morceaux qui ne seront peut-être jamais réparés. »

Aldrich a plaidé coupable devant un tribunal d’État pour cinq chefs de meurtre et 46 chefs de tentative de meurtre – un pour chaque personne au Club Q lors de l’attaque. Aldrich a également plaidé sans contestation pour deux crimes de haine.

Aldrich – qui s’identifie comme non binaire et utilise les pronoms eux et eux – n’a pas révélé de motivation lors de l’audience de lundi et a refusé de s’adresser au tribunal lors de la détermination de la peine.

Le plaidoyer de culpabilité fait suite à une série d’appels téléphoniques en prison d’Aldrich à l’Associated Press exprimant des remords.

Mais le procureur de district Michael Allen a déclaré que les déclarations d’Aldrich sonnaient creux. Le procureur a également rejeté l’idée qu’Aldrich était non binaire, affirmant qu’il n’y avait « aucune preuve » avant le tournage pour étayer cela.

« Je pense que c’était un effort guindé pour éviter toute accusation de partialité ou de haine », a déclaré Allen. Allen a déclaré que l’accusé avait fait preuve d’une « haine extrême » pour la communauté LGBTQ+ et a qualifié à plusieurs reprises Aldrich de lâche lors d’une conférence de presse après la condamnation.

Au cours des heures de témoignages déchirants lundi, les survivants et les proches des morts ont parlé du traumatisme récurrent qu’ils ont vécu et de la façon dont cela a perturbé leur travail et leur bien-être émotionnel. L’un a exprimé son pardon pour Aldrich tandis qu’un autre, une femme dont le petit ami de la fille a été tué, a dit à Aldrich : « Le diable attend à bras ouverts ».

Beaucoup de ceux qui ont pris la parole ont déclaré qu’ils souhaitaient que le Colorado ait toujours la peine de mort afin qu’elle puisse être utilisée contre Aldrich. Plusieurs ont déploré la violence armée qui est devenue si répandue aux États-Unis

Richard Fierro, un vétéran militaire qui s’est joint à d’autres pour arrêter la fusillade d’Aldrich en novembre dernier au Club Q, a regardé Aldrich pendant qu’il parlait, sa voix s’élevant avec une colère palpable.

« Je veux que ce terroriste ait des visions de sa terreur pour le hanter pour le reste de votre vie », a déclaré Fierro.

Drea Norman a rappelé les bruits forts entendus cette nuit-là, l’odeur de poudre à canon remplissant le club et les éclairs de bouche qui continuaient. Rampant à quatre pattes, Norman est tombé sur Raymond Greene Vance, déjà abattu et sans pouls, puis s’est caché dans un congélateur.

Lorsque la fusillade s’est arrêtée, Norman a contourné Vance et a trouvé le barman Derek Rump mortellement abattu sur la terrasse. Puis Norman a entendu des cris – Fierro appelant à l’aide pour retenir Aldrich.

« Je me suis tenu au-dessus de lui. Ma seule pensée était, ‘jette mon pied vers le bas, arrête-le’, et après ce que j’imagine être dix frappes, j’ai arrêté », a déclaré Norman.

Les personnes présentes dans la salle d’audience essuyaient leurs larmes lorsque le juge expliquait les charges et lisait les noms des victimes. Le juge Michael McHenry a également émis une sévère réprimande des actions d’Aldrich, les reliant aux malheurs de la société.

Pour certains, les meurtres avaient ravivé les souvenirs du massacre de 2016 à la discothèque gay Pulse à Orlando, en Floride, qui avait tué 49 personnes.

Les plaidoyers de culpabilité d’Aldrich sont intervenus sept mois seulement après la fusillade et épargnent aux familles des victimes et aux survivants un procès long et potentiellement douloureux. D’autres accusations pourraient être à venir : Le FBI travaille avec la division des droits civils du ministère américain de la Justice sur une enquête distincte sur l’attaque, ont confirmé les autorités.

Le plaidoyer de non-contestation d’Aldrich sur les accusations de crimes haineux a effectivement le même impact qu’une condamnation en vertu de la loi du Colorado et ne les dégage pas de leur responsabilité.

À l’extérieur de la salle d’audience, Joshua Thurman a déclaré qu’il craignait que quelqu’un n’ouvre à nouveau le feu, qu’il soit à l’épicerie, à la station-service ou dans son appartement. Thurman a déclaré qu’il suivait une thérapie et qu’il avait des problèmes d’alcool.

« Même si je souris et ris, j’ai mal », a déclaré Thurman. « C’est tellement difficile de ne pas vouloir prendre une bouteille. Huit, neuf heures du matin.

Aldrich a été initialement inculpé devant un tribunal d’État de plus de 300 chefs d’accusation, y compris de meurtre et de crimes de haine. Alors que les autorités envisagent des accusations fédérales distinctes, le bureau du procureur américain a demandé qu’aucun document dans l’affaire ne soit divulgué, a déclaré le chef de la police de Colorado Springs, Adrian Vasquez.

Stephanie Clark, la sœur d’Ashley Paugh, a rappelé que sa nièce de 11 ans espérait que Paugh serait retrouvée en sécurité après la fusillade. L’espoir de la jeune fille s’est dissous avec des cris de «non, non, non» et «s’il vous plaît faites quelque chose» après avoir découvert que sa mère était partie.

« C’est quelque chose que j’aimerais qu’il entende tous les jours pour le reste de sa vie », a déclaré Clark. ___

Colleen Slevin et Jesse Bedayn, Associated Press