Les victimes affirment que l’ancien patron de Harrods, Al Fayed, était un « monstre », selon les avocats

LONDRES (AP) — Mohamed Al Fayed, l’ancien patron de Harrodsétait un « monstre » qui violait et abusait sexuellement de jeunes femmes, ont déclaré vendredi les avocats représentant des dizaines de ses accusatrices.

Les abus ont continué pendant une grande partie des 25 ans de mandat d’Al Fayed, à partir de 1985, à la tête du grand magasin londonien de renommée mondiale, ont déclaré les avocats. Ils ont pris la parole lors d’une conférence de presse télévisée à Londres à la suite de la diffusion du documentaire de la BBC « Al-Fayed : Predator At Harrods ».

L’équipe juridique composée de quatre membres a déclaré aux journalistes qu’elle avait été mandatée par 37 des accusatrices d’Al Fayed et qu’elle était en train d’ajouter d’autres clients, y compris potentiellement d’autres organisations dans lesquelles Al Fayed était impliqué.

Dans le documentaire, diffusé jeudi, Al Fayed, né en Egypte et décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans, était accusé d’avoir violé au moins cinq femmes dans ses propriétés à Londres et à Paris et d’avoir commis de nombreux autres actes d’agression et de violence physique, à l’intérieur et à l’extérieur de Harrods.

« Nous le disons clairement : Mohamed Al Fayed était un monstre », a déclaré l’avocat principal Dean Armstrong. « Mais c’était un monstre rendu possible par un système, un système qui imprégnait Harrods. »

Armstrong a déclaré que l’affaire combinait « certains des éléments les plus horribles » des affaires telles que celles impliquant Jimmy Savile, Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein — des hommes connus et puissants qui ont pu éviter les allégations d’abus sexuels pendant des années avant que leurs victimes ne se manifestent enfin.

Certains des accusateurs d’Al Fayed étaient adolescents au moment des abus, et au moins l’un d’eux n’avait que 15 ans, selon le documentaire de la BBC.

La police métropolitaine de Londres a déclaré avoir été informée d’allégations dans le passé et avoir interrogé Al Fayed en 2008 en lien avec l’abus sexuel d’un adolescent de 15 ans, mais les procureurs de l’époque n’ont pas donné suite à l’affaire.

La famille d’Al Fayed n’a également fait aucun commentaire.

L’une des accusatrices d’Al Fayed s’est exprimée lors de la conférence de presse. Elle a été identifiée sous le nom de Natacha et a déclaré que l’homme d’affaires milliardaire était « extrêmement manipulateur » et « s’en prenait aux plus vulnérables, ceux d’entre nous qui devaient payer le loyer et certains d’entre nous qui n’avaient pas de parents pour les protéger ».

Natacha, qui a déclaré avoir rejoint l’équipe d’assistants personnels d’Al Fayed à l’âge de 19 ans, a raconté avoir été invitée dans son appartement privé un soir « sous prétexte d’une évaluation de poste ». À son arrivée, elle a dit avoir vu la porte de la chambre entrouverte avec des jouets sexuels en vue.

« J’étais pétrifiée. Je me suis perchée au bout du canapé et puis… Mohamed Al Fayed, mon patron, la personne pour qui je travaillais, s’est jeté sur moi », a-t-elle raconté.

Après s’être libérée à coups de pied, elle a déclaré qu’Al Fayed l’avait menacée.

« Il s’est moqué de moi », a-t-elle déclaré. « Il s’est ensuite ressaisi et m’a dit, sans détour, que je ne devais jamais en parler à qui que ce soit et que si je le faisais, je ne travaillerais plus jamais à Londres et qu’il savait où vivait ma famille. »

« Je me sentais effrayée et malade », a-t-elle ajouté.

Au Royaume-Uni, les victimes ne s’identifient souvent que sous un seul nom pour protéger leur vie privée. On ne sait pas vraiment pourquoi Natacha n’a donné qu’un seul nom devant les caméras, ni s’il s’agissait de son vrai prénom.

L’Associated Press n’identifie pas les victimes d’agression sexuelle à moins qu’elles ne se soient manifestées et identifiées volontairement. L’équipe d’avocats n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter.

Al Fayed s’est installé en Grande-Bretagne dans les années 1960, après avoir investi dans le transport maritime en Italie et au Moyen-Orient, et a commencé à bâtir un empire.

Au sommet de sa fortune, il possédait l’hôtel Ritz à Paris et l’équipe de football Fulham du sud-ouest de Londres. Il fréquentait les hautes sphères londoniennes mais n’a jamais été fait chevalier. Il est devenu un éminent théoricien du complot après la mort de son mari. Crash de Paris qui a tué son fils Dodi et la princesse Diana en 1997.

Al Fayed a vendu Harrods en 2010 à une société appartenant à l’État de Le Qatar via son fonds souverain, la Qatar Investment Authority.

Dans une déclaration à la BBC, les propriétaires de Harrods ont déclaré qu’ils étaient « complètement consternés » par les allégations d’abus, mais ont ajouté qu’ils n’en avaient été informés que l’année dernière.

« Bien que nous ne puissions pas revenir en arrière, nous sommes déterminés à faire ce qu’il faut en tant qu’organisation, guidés par les valeurs que nous défendons aujourd’hui, tout en veillant à ce qu’un tel comportement ne puisse plus jamais se répéter à l’avenir », ont déclaré les propriétaires dans un communiqué.

Armstrong a rejeté les affirmations de Harrods selon lesquelles les propriétaires n’étaient pas au courant des allégations d’agression sexuelle portées contre Al Fayed depuis de nombreuses années, citant plusieurs reportages dans les médias ces dernières années sur des allégations d’agression sexuelle de la part d’Al Fayed. Le documentaire de la BBC a déclaré qu’au moins une des femmes avait signé un accord de confidentialité.

« Nous sommes ici pour dire publiquement au monde, ou à Harrods devant le monde, qu’il est temps qu’ils prennent leurs responsabilités », a déclaré Armstrong. « C’est quelque chose qu’ils devraient faire dès que possible. »

avocat américain Gloria Allredqui a représenté des victimes dans certaines des affaires d’abus sexuels les plus notoires de ces dernières années, notamment celles concernant les abus commis par Epstein, Weinstein et Bill Cosby, a également parlé et fustigé la culture chez Harrods pendant le mandat d’Al Fayed.

« Harrods est souvent considéré comme le plus beau magasin du monde… de nombreuses femmes rêvaient d’y travailler », a-t-elle déclaré. « Cependant, sous le faste et le glamour de Harrods se cachait un environnement toxique, dangereux et abusif. »