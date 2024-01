Les vice-présidents conservateurs soutiennent la proposition de « renforcer » le projet de loi sur le Rwanda

Lee Anderson et Brendan Clarke-Smith font partie de la soixantaine de députés conservateurs de droite du parti qui soutiennent les modifications apportées à la législation, qui revient à la Chambre des communes mardi.

Cependant, les amendements proposés ne devraient pas être adoptés, car le gouvernement et les partis d’opposition les rejetteront probablement.

Afin de dissuader les gens de tenter de rejoindre le Royaume-Uni en traversant la Manche à bord de petits bateaux, le gouvernement souhaite envoyer certains demandeurs d’asile au Rwanda. Les travaillistes ont critiqué cette politique comme étant un « gadget » coûteux et affirment qu’elle donnerait la priorité à la lutte contre les gangs de passeurs.

Le projet de loi a été critiqué des deux côtés du Parti conservateur, ceux de droite craignant qu’il n’empêche pas les contestations judiciaires, tandis que les députés du groupe One Nation du parti craignent que tout durcissement du projet de loi risque d’enfreindre le droit international.

Robert Jenrick – qui a démissionné de son poste de ministre de l’Immigration l’année dernière – et le député vétéran Sir Bill Cash ont déposé un certain nombre d’amendements au projet de loi visant à restreindre la capacité d’un individu à bloquer son propre expulsion et à permettre le contournement des lois sur les droits de l’homme.