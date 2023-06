Les vététistes de Vernon pédalent vers des médailles provinciales

Les coureurs de vélo de montagne de Vernon ont atteint des sommets impressionnants, trois d’entre eux remportant la couronne des meilleures performances globales dans leur catégorie respective.

Les championnats de vélo de montagne BC School Sports du 27 mai, tenus à Red Mountain à Rossland, ont vu plus de 450 coureurs de partout dans la province s’affronter. Seize venaient de Vernon.

Tous les coureurs ont participé à la fois à des courses de cross-country (XC) et à des courses de descente (Enduro) sur le terrain difficile de Red Mountain.

Lex Hostyn (V-Learn) a remporté l’or dans les courses XC et Enduro avec le roi de la couronne de montagne chez les garçons bantam (8e année).

Noah Milner (VSS) était le roi de la montagne dans la catégorie des garçons juvéniles (9e année), avec sa médaille d’or en Enduro et sa quatrième place en XC.

L’étudiante de WL Seaton, Sophie Joerissen, a terminé première en XC et deuxième en Enduro pour remporter la reine de la montagne dans la catégorie junior filles (10e année).

Keith Bazinet (VSS) a également réalisé une performance impressionnante, avec un deuxième classement général chez les garçons juniors (Grade 10) après un sixième en XC et un deuxième en Enduro.

« Le reste de l’équipe n’a pas déçu avec de nombreuses arrivées dans les vingt premières de leurs catégories dans des domaines extrêmement compétitifs », a déclaré l’entraîneur Paige McDicken. « Nous ne pourrions pas être plus fiers de ce groupe incroyable de coureurs de vélo de montagne dont les résultats ont prouvé que SD22 dépassait leur poids dans cette province. »

Les 16 athlètes qui ont participé aux championnats provinciaux étaient : Keith et son frère William Bazinet, Oren Carson, Charlie Cardew, Milner et Drew Solmes de VSS. Le lycée Kalamalka était représenté par Grady Barg, MacKinley Barg, Gavin Bartel, Sawyer Lehr, Sam McDicken, Will McDicken et Thomas Nice. Joerrison était le seul concurrent de WL Seaton tandis que le frère de Lex, Alex, venait également de V-Learn.

