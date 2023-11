Les vétérinaires du Colorado mettent en garde contre des infections respiratoires généralisées et une pneumonie chez les chiens

DENVER — Les vétérinaires du Front Range voient de plus en plus de chiens souffrant de toux sévère – certains développent même une pneumonie et nécessitent une hospitalisation.

Les vétérinaires affirment qu’il semble s’agir d’un nouveau virus, car il infecte les jeunes chiens et entraîne des maladies plus longues.

Ernie, un mélange de bouviers australiens appartenant à Rob Harris de Denver7, fait partie des nombreux chiens du Colorado qui luttent actuellement contre la pneumonie.

La toux d’Ernie a commencé il y a environ deux semaines et s’est progressivement aggravée. Il a également été léthargique.

Lorsqu’il a commencé à refuser de manger plus tôt cette semaine, Harris savait qu’il était temps pour Ernie d’être vu par un vétérinaire.

Après quelques radiographies et analyses de sang coûteuses, il a été confirmé qu’Ernie souffrait d’une pneumonie et qu’il aurait besoin de deux semaines d’antibiotiques.

“Je dirais [there’s been] peut-être une augmentation de 50 pour cent du nombre de chiens qui toussent que nous détectons », a déclaré le Dr Amanda Cavanagh de l’hôpital universitaire vétérinaire de l’État du Colorado. « Nous déterminons qu’il s’agit de chiens contagieux. Ils ont été exposés et pourraient le transmettre à d’autres chiens.”

Cavanagh a déclaré que le virus semble se propager dans les lieux sociaux pour chiots, comme les parcs à chiens et les garderies pour chiens. Parce qu’il semble s’agir d’un nouveau virus – un peu comme le COVID-19 tel qu’il est apparu en 2020 – il semble particulièrement efficace pour échapper au système immunitaire de nos chiots, prolongeant ainsi la toux. Alors qu’un cas normal de toux de chenil peuvent durer de sept à dix jours, ces cas durent jusqu’à trois semaines ou plus.

“Pour mes chiens personnels, j’ai arrêté de les amener dans la communauté”, a déclaré Cavanagh. “Tout simplement parce que je ne veux pas de chien qui tousse chez moi, et je ne veux absolument pas traiter une pneumonie secondaire.”

Pour les chiens qui développent une pneumonie, des antibiotiques sont souvent nécessaires pour aller mieux. Heureusement, Ernie réagit bien au traitement. Certains animaux ont cependant dû être hospitalisés et sont même morts.

“Certains de ces chiens présentent des signes de pneumonie très soudains et ils sont très malades. Ils ont besoin d’une ventilation mécanique, donc d’un tube respiratoire avec une machine à respirer”, a déclaré Cavanagh. “Et beaucoup de ces chiens sont en train de mourir ou d’être euthanasiés à cause de cette pneumonie très grave, rapide et très intense.”

Cavanagh recommande à tous les parents d’animaux de compagnie de s’assurer que les vaccinations de leur chien sont à jour, en particulier contre Bordetella et la grippe canine. Elle recommande également d’éviter pour le moment les lieux très sociaux, comme les parcs à chiens et les garderies pour chiens.

“Je vote pour que tous les chiens restent à la maison pendant les vacances et évitent les situations de groupe”, a-t-elle déclaré.

Les vétérinaires du Colorado mettent en garde contre les infections respiratoires généralisées et la pneumonie chez les chiens