Les vétérinaires de Faridabad extraient 71 kg de déchets, y compris le plastique et les ongles de l’estomac de la vache errante

Les vétérinaires ont extrait 71 kilogrammes (156,5 livres) de plastique, de clous et d’autres déchets d’une vache gestante, mais l’animal et son bébé sont morts. L’affaire a mis en évidence le double problème du pays: la pollution et le bétail errant. On estime que cinq millions de vaches errent dans les villes indiennes, dont beaucoup se gorgent des immenses quantités de déchets plastiques dans les rues. Cette vache a été sauvée après un accident de la route fin février par le People For Animals Trust Faridabad. Un vétérinaire a rapidement remarqué que la bovine gestante se débattait. Lors d’une opération de quatre heures le 21 février, des vétérinaires ont trouvé des clous, du plastique, des billes et d’autres déchets dans l’estomac, a déclaré le président de la fiducie Ravi Dubay. Ils ont également tenté un accouchement prématuré.

«Le bébé n’avait pas assez d’espace pour grandir dans le ventre de sa mère, alors elle est morte. Trois jours plus tard, la vache est également morte. Au cours de mes 13 années d’expérience, c’est le plus grand nombre de déchets que nous avons pris à une vache… nous avons dû utiliser la force musculaire pour tout éliminer », a déclaré Dubay.

Des chirurgies antérieures effectuées par l’organisation basée dans l’État de Haryana, dans le nord de l’Inde, ont trouvé jusqu’à 50 kilogrammes de déchets dans l’estomac des vaches.

«La vache est très sacrée pour nous, mais personne ne se soucie de leur vie. Dans chaque coin de chaque ville, ils mangent les déchets », a ajouté Dubay.

Les vaches sont vénérées dans l’Inde à majorité hindoue. Sous le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, des politiques de protection strictement appliquées ont abouti à un plus grand nombre de vaches en liberté.

Les attaques contre des personnes soupçonnées de commerce de vaches se sont multipliées sous Modi, selon des groupes de défense des droits. Des justiciers hindous ont agressé et même tué des personnes – principalement des musulmans et des hindous de caste inférieure – pour avoir transporté du bœuf ou avoir été soupçonnées de le faire.

En tant que tels, les agriculteurs ont abandonné plutôt que de vendre des vaches âgées ou infirmes pour l’abattage.

Manger ou abattre des vaches est interdit dans certains États.

Romula D’Silva, vice-présidente de la Karuna Society for Animals & Nature dans l’État sud de l’Andhra Pradesh, a déclaré que le problème des vaches mangeuses d’ordures affecte «toutes les villes de l’Inde, grandes ou petites».

«Partout où il y a des vaches dans les rues, vous pouvez être sûr qu’elles sont pleines de plastique. Mon cœur se brise pour eux car ils peuvent avoir des morts très douloureuses », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Il y a une dizaine d’années, 35 vaches ont soudainement été confiées à la Karuna Society, selon D’Silva.

Un est mort de façon inattendue et un examen post-mortem a révélé un désordre de plastique et d’autres déchets dans son estomac.

D’autres chirurgies sur les animaux restants ont révélé que tous avaient du plastique dans l’abdomen.

La Karuna Society a effectué des rumenotomies sur environ 60 vaches depuis lors, a-t-elle déclaré. Il n’y a pas de données officielles à l’échelle nationale sur le nombre de vaches qui meurent chaque année suite à l’ingestion de plastique.

Mais en 2017, un rapport du Times of India a cité des responsables vétérinaires et des groupes de protection des animaux estimant qu’environ 1000 vaches meurent chaque année juste dans la ville nordique de Lucknow en mangeant du plastique.