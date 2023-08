Les vétérans sont invités à soumettre des œuvres d’art au festival annuel des arts créatifs des vétérans du Lovell Federal Health Centre – Shaw Local

NORTH CHICAGO – Le centre de soins de santé fédéral Captain James A. Lovell sollicite des candidatures pour son festival des arts créatifs des anciens combattants 2023, qui met en valeur les œuvres d’art, l’écriture créative et les talents musicaux des anciens combattants de la région.

Les vétérans inscrits pour des soins dans l’une des cliniques de Lovell FHCC ou à l’hôpital principal peuvent entrer dans les catégories art, musique, danse et écriture. Les catégories d’art sont la peinture; sculpture; dessin; la photographie; bois, cuir et maquettes, et poterie. Les catégories de performance comprennent la danse (y compris la danse en fauteuil roulant), le théâtre (y compris la comédie), les actes vocaux et instrumentaux en solo et en groupe, les compositions vocales originales et la reconnaissance spéciale. Les vétérans peuvent également soumettre des écrits créatifs pour inclure des essais, de la poésie et des nouvelles.

La semaine d’inscription pour toutes les catégories est de 11 h à 15 h tous les jours, du 21 au 25 août, dans le bâtiment. 131, salle 101 (salle d’activités), campus du nord de Chicago. Les artistes et les écrivains créatifs déposeront également leurs soumissions pendant cette période. L’exposition d’art aura lieu les 19 et 20 septembre au Lovell FHCC à North Chicago. Un spectacle sur scène pour les catégories de performance aura lieu le 12 octobre au College of Lake County.

Les questions doivent être adressées aux coordonnatrices des FAC, Tricia Stewart, [email protected], 224-235-2280, ou Elizabeth LaCombe, [email protected], 224-336-0021.

Les FAC donnent aux anciens combattants la chance de participer à l’expression créative de soi dans l’art et la performance et d’être reconnus. Des artistes, musiciens et écrivains locaux jugeront les candidatures créatives et détermineront les lieux. Les meilleurs finissants de l’événement Lovell FHCC peuvent être éligibles pour accéder au Festival national des arts créatifs des vétérans.