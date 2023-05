Les vétérans se sont précipités pour aider après un accident devant leur maison – Shaw Local

En tant qu’ingénieur de combat stationné en Afghanistan, Victor Levy a recherché des engins explosifs improvisés et a fait de la construction pour les Marines américains.

Dans la nuit du 9 mai, son entraînement militaire et celui d’autres anciens combattants ont commencé après un accident devant New Horizons Transitional Living à Hébron.

Exploité par Veterans Path To Hope, basé à Crystal Lake, New Horizons offre aux anciens combattants un endroit où vivre jusqu’à deux ans. Pendant leur séjour, le programme offre également de l’aide pour trouver un emploi et un logement permanent.

Levy, 31 ans, était assis dans sa chambre à New Horizons lorsque « la pression de l’accident a déferlé sur le bâtiment » comme une onde de choc, a-t-il déclaré. Levy a regardé dehors et a vu une voiture assise sur le côté au milieu de la Route 47 avec le côté conducteur brisé et le pare-chocs arrière disparu.

Levy, portait son uniforme de sauveteur et enfila une paire de chaussures, attrapa son kit de sauvetage de combat et courut dehors.

Tout comme les vétérans Dan Ippolito et Reginald Bardliving, ainsi que d’autres vétérans qui y vivaient.

Jusqu’à ce que des agents du bureau du shérif du comté de McHenry et des ambulanciers du district de protection contre les incendies d’Hébron-Alden-Greenwood arrivent sur les lieux, les vétérans ont aidé le seul occupant d’une voiture heurtée dans l’accident et ont dirigé la circulation sur la route très fréquentée.

Selon le chef de la police d’Hébron, Juanita Gumble, la collision s’est produite à 17h26. Le bureau du shérif a répondu à l’accident, qui était juste après les limites de la ville d’Hébron.

Le vétéran de l’armée américaine Reginald Bardliving, 54 ans, a déclaré qu’il avait cette note dans son portefeuille depuis qu’il a commencé le camp d’entraînement en 1989. Il était l’un des nombreux anciens combattants qui ont apporté leur aide le mardi 9 mai 2023, lorsqu’un accident s’est produit devant leur maison pour les vétérans. Armée (Janelle Walker)

La victime était une femme de 66 ans conduisant une Jeep Compass 2022, a déclaré le porte-parole du département du shérif, le Sgt. a déclaré Eric Ellis.

L’autre conductrice, dans une Lincoln Town Car 2011, a fui les lieux et s’est rendue dans le Wisconsin, où elle a ensuite été arrêtée par des agents de police du canton de Linn. Elle a été accusée de conduite sous l’influence là-bas, a déclaré Ellis, ajoutant que les responsables du comté de McHenry avaient accusé l’autre conducteur d’avoir quitté les lieux d’un accident et d’avoir utilisé une mauvaise voie.

C’est leur formation et leur expérience dans l’armée qui ont fait leur effet, ont déclaré trois des anciens combattants qui ont aidé ce jour-là.

« Pour nous tous ayant une expérience militaire, nous avons juste réagi … avec ce qui doit être fait, et fait maintenant. » — Vétéran de la marine américaine Victor Levy

« Le côté conducteur a été complètement endommagé et il a arraché son pare-chocs arrière. Elle a été très secouée », a déclaré Bardliving à propos de la femme qu’il a aidée à sortir de sa voiture.

Bardliving, 54 ans, est un vétéran de l’armée qui a servi de 1989 à 1992, pendant l’opération Desert Storm et Desert Shield en tant qu’officier radio monocanal.

Son objectif le jour de l’accident, a déclaré Bardliving, était «de s’assurer qu’elle allait bien et de l’éloigner de la voiture. Nous ne savions pas si (l’accident) avait touché le réservoir d’essence ou non » et nous nous inquiétions de la possibilité d’un incendie.

Une fois qu’ils ont su que la femme allait bien, Levy et Ippolito ont commencé à diriger la circulation, obligeant les conducteurs à s’arrêter.

Ippolito, 40 ans, est un vétéran de la Marine qui a servi de 2007 à 2013 en tant que maître d’armes. Il reste à New Horizons et travaille à temps partiel pour Veterans Path To Hope tout en retournant à l’école.

Alors que la circulation commençait à ralentir sur la route 47, Ippolito a couru vers sa voiture pour voir s’il y avait un gilet de sécurité dans le coffre de l’époque où il était policier des chemins de fer en Floride. Il ne l’avait pas, mais avait toujours un casque jaune vif, alors il l’a mis.

Entre son casque et l’uniforme de sauveteur de Levy, les autres conducteurs semblaient prêter attention au sens de la circulation, a déclaré Ippolito.

Bardliving est restée avec la femme sur le bord de la route jusqu’à ce qu’une ambulance puisse l’emmener à l’hôpital Mercyhealth Harvard.

Ils n’ont vu qu’un seul adjoint sur les lieux, alors ils sont restés là pour aider jusqu’à ce que la voiture de la victime soit enlevée, a déclaré Levy.

«Pour nous tous ayant une expérience militaire, nous avons juste réagi… avec ce qui doit être fait, et fait maintenant. C’est ce que nous sommes tous formés pour faire, pour réagir aux situations et aux résultats », a déclaré Levy.

Il s’est rendu compte pendant qu’ils aidaient que bien qu’ils soient tous d’âges différents et de différentes branches de service, ils avaient tous des expériences similaires, a déclaré Ippolito.

« Vous obtenez le coup d’adrénaline et vous examinez la scène pour voir ce qui doit être fait : vous coordonnez et exécutez le plan », a déclaré Ippolito.