Les vétérans oubliés d’Ukraine s’appuient les uns sur les autres pour reconstruire leur vie

Un vétéran rentre chez lui après une manifestation en faveur des droits des personnes handicapées à Kiev, en Ukraine, le 7 décembre 2017. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Des vétérans ont installé des tentes près du parlement lors de manifestations antigouvernementales à Kiev le 7 novembre 2017. (Sandro Maddalena/Parallelozero)

C’est un conflit qui a duré plus de sept ans et fait environ 14 000 morts. Depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014, il n’y a pas eu de résolution. La peur d’une guerre totale en Ukraine est toujours présente sur les lignes de front.

Le photographe Sandro Maddalena, qui suit la guerre depuis le début, a remarqué une transformation : les défilés et les fanfares qui saluaient autrefois le retour des troupes ukrainiennes se sont estompés. Désormais, les vétérans sont livrés à eux-mêmes.

« Après sept ans, beaucoup de gens sont très fatigués et s’ennuient », a déclaré Maddalena au Washington Post. « En Europe, peu de gens parlent du conflit. Et en Ukraine, peu de gens parlent du conflit. Les vétérans aux yeux du peuple perdent l’appel.

Son projet, « Ukrainian Nostoi », qui se concentre sur le concept grec ancien d’un guerrier de retour, documente comment les anciens combattants font face au retour dans une société peu accueillante. En 2020, les Nations Unies ont constaté que près de la moitié des près de 400 000 anciens combattants ukrainiens qui sont rentrés « souffrent de préjugés et de mauvais traitements dans leur vie quotidienne, un tiers se sentant exclu de la société ».

Le fardeau de régler ces problèmes incombe souvent aux anciens combattants eux-mêmes. Maddalena a rencontré d’anciens combattants qui ont ouvert des centres de réadaptation pour aider les autres victimes du traumatisme de la guerre. Mais le chemin de la guérison n’est jamais rectiligne.

« La plupart des anciens combattants suivent des cours de réadaptation pour surmonter le stress post-traumatique », écrit Maddalena dans sa description du projet. «Certains d’entre eux, en plus de traumatismes psychologiques, doivent faire face à une nouvelle vie avec de graves déficiences physiques. C’est une situation sans précédent dans l’histoire de l’Ukraine.

Si le traitement est une étape indispensable, il constate que la véritable réinsertion se fait « à travers les pratiques de la vie quotidienne. Le sport et la musique jouent un rôle fondamental, car [does] engagement social.



Mykola travaille sur des terres que le gouvernement a attribuées aux anciens combattants à Lviv, en Ukraine, le 26 septembre 2017. Depuis son retour de la guerre, Mykola a décidé de devenir un cultivateur de fraises. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Une journée d’expositions et de conférences dédiées aux anciens combattants et à leurs familles à Kiev le 27 mai 2017. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Une séance d’entraînement pour les Jeux Invictus à Kiev le 6 juillet 2017. Tous les athlètes aux jeux sont des militaires ou des anciens combattants qui ont été grièvement blessés. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Des spectateurs pleurent lors d’une procession d’anciens combattants le jour de l’indépendance à Kiev, le 24 août 2019. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Une séance de traitement dans un centre de réadaptation à Tchernihiv le 24 mai 2017. Des vétérans et des soldats visitent le centre pour recevoir un soutien physique et psychologique. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Des vétérans suivent un cours Bodynamic, apprenant comment aider d’autres vétérans, à l’association Probratimi à Ivano-Frankivsk le 7 juin 2017. La méthode Bodynamic est basée sur la relation entre le corps et les troubles. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Yana, la fondatrice d’un bataillon de médecins de guerre qui apporte une aide aux blessés sur les lignes de front, est photographiée à Kiev le 11 août 2018. Yana a été paralysée après un accident de voiture dans la zone de guerre. Maintenant, elle étudie la médecine à l’Université de Dnipro. (Sandro Maddalena/Parallelozero)



Max, un médecin de guerre, se tient sous la pluie pendant une brève pause du programme Bodynamic pour les anciens combattants à Ivano-Frankivsk le 7 juin 2017. (Sandro Maddalena/Parallelozero)

