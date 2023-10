Les vétérans israéliens qui ont protesté contre Netanyahu se mobilisent pour l’effort de guerre

Commentez cette histoire Commentaire

BEIT KAMA, Israël — Ce n’est que le mois dernier qu’Eran Navon, un ancien soldat israélien, a été arrêté lors d’une manifestation antigouvernementale près de son domicile, à l’extérieur de Tel Aviv. Il faisait partie des millions d’Israéliens – y compris des réservistes actifs et anciens – qui ont passé l’année à protester contre le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les politiciens israéliens ont dénoncé les manifestants comme Navon, les qualifiant d’« anarchistes » et de « traîtres ». Mais maintenant, Navon, 53 ans, et d’autres vétérans qui ont critiqué le gouvernement se mobilisent pour soutenir l’effort de guerre d’Israël à Gaza. Ils ont mis la politique de côté et contribuent à l’évacuation massive des civils israéliens des communautés proches du périmètre de Gaza, alors qu’Israël intensifie sa campagne militaire qui a déplacé près d’un million de personnes et tué plus de 2 200 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé.

« Nous ne venons pas pour des raisons politiques », a déclaré Sefi Ariely, un ancien marin de la marine israélienne qui a dirigé les évacuations civiles de la ville méridionale de Sderot, à environ 13 kilomètres de Gaza.

Ariely et Navon sont tous deux membres du vaste groupe de protestation Frères et Sœurs d’armes, une association de réservistes actifs et d’anciens combattants qui se sont réunis pour s’opposer aux politiques du gouvernement de Netanyahu – et qui font désormais partie des dirigeants des réseaux de mobilisation populaire. devant.

« Nous venons parce que nous avons développé une infrastructure », a déclaré Ariely depuis le siège de fortune du groupe à Beit Kama, un kibboutz endormi dans le désert du Néguev. « Et nous avons des équipes qui sont tout simplement prêtes à travailler. »

En effet, Navon a déclaré qu’il s’était immédiatement mis en marche le matin du 7 octobre, lorsque les militants du Hamas basés à Gaza ont lancé une incursion à grande échelle dans le sud d’Israël, attaquant d’abord des bases militaires, puis abattant des civils lors d’un festival de musique et dans leurs maisons. dans les communautés agricoles locales.

L’assaut brutal a tué au moins 1 300 personnes, prenant par surprise le gouvernement et l’armée du pays. Une grande partie des ressources militaires israéliennes ont été dirigées vers la Cisjordanie occupée, où le gouvernement de droite cherchait à extirper les militants palestiniens et à protéger les colonies israéliennes qui parsèment les terres que les Palestiniens envisagent comme faisant partie d’un futur État.

L’armée israélienne a commencé à mobiliser ses troupes le 7 octobre – mais sans trains ni bus disponibles pour les transférer vers le sud. Navon et ses collègues bénévoles des Frères et Sœurs d’armes ont donc exploité leurs réseaux pour organiser des voitures et conduire les soldats de tout le pays jusqu’à leurs bases.

Des milliers d’autres membres des Frères d’armes se sont connectés les uns aux autres au fur et à mesure que les horreurs se déroulaient, en utilisant les groupes de messagerie WhatsApp qu’ils ont créés pour coordonner l’action pendant les manifestations.

L’armée a ensuite donné le feu vert aux ex-réservistes pour étendre leurs efforts et pénétrer dans les zones militaires actives pour secourir les civils le long de la frontière. Ils sont partis en masse vers le sud d’Israël et ont établi un poste de commandement de fortune à Beit Kama, à environ 24 kilomètres à l’est de Gaza.

« Nous sommes le genre de personnes qui font des choses », a déclaré Navon, qui a procédé à des centaines d’évacuations depuis le 8 octobre.

À Beit Kama, des équipes de psychologues et d’énormes plateaux de nourriture faite maison attendent les familles évacuées, dont beaucoup se sont cachées dans leurs maisons alors que les hommes armés du Hamas se déchaînaient à l’extérieur, tuant leurs voisins et leurs propres proches.

Sur des parcelles d’herbe ombragées, les commandants israéliens ont informé les équipes d’évacuation, leur rappelant les risques alors que les roquettes arrivent sur Israël depuis Gaza et que les militants continuent de tenter d’infiltrer la frontière. Si les volontaires sont pris entre deux feux entre soldats israéliens et combattants palestiniens, ils doivent faire de leur mieux pour rester à l’écart, ont déclaré les commandants.

« Votre mission n’est pas de ramener les cadavres des terroristes », a déclaré un commandant, Avner, en donnant des instructions à trois équipes distinctes avant de se lancer dans leurs missions respectives.

Ariely a déclaré que les volontaires ont également rencontré des résidents israéliens hostiles, dont certains ont lancé des insultes aux ex-réservistes alors que les militants continuaient de se faufiler dans les communautés et que les tirs de roquettes depuis Gaza s’intensifiaient.

À Sderot, où les militants du Hamas ont envahi les forces de sécurité locales et assiégé le commissariat de police, certains habitants ont exprimé leur gratitude envers les secouristes. Mais d’autres ont crié : « Tout cela est à cause de vous ! » » dit Ariely.

Sderot est un bastion traditionnel du parti de droite Likoud de Netanyahu et les volontaires d’Ariely ont tenté d’expliquer qu’ils sont là en tant qu’Israéliens et non en tant que manifestants de gauche, a-t-il déclaré.

De nombreux volontaires pensent que la coalition de Netanyahu a ignoré les menaces croissantes venant de la bande de Gaza.

« Les décisions qu’ils ont prises étaient insensées et nous avons vu la tragédie à laquelle elles ont conduit », a déclaré Navon.

« Mais ces politiciens ne nous intéressent plus désormais », a-t-il déclaré. « Nous qui sommes physiquement sur le terrain… construisons déjà un nouvel avenir pour notre pays. »

Eldad Miller a aidé à évacuer les civils de Sderot la semaine dernière – et a déclaré que le traumatisme subi par les Israéliens signifie que de nombreux habitants ont encore du mal à communiquer avec leurs sauveteurs.

Miller a déclaré que mardi, il avait conduit des membres d’une famille de Sderot qui se cachaient dans le noir, les fenêtres couvertes de couvertures, depuis des jours, alors que des militants du Hamas frappaient à leur porte. Le fils adolescent alternait avec son père, se tenant devant la porte d’entrée avec un couteau de cuisine. Lorsque Miller est venu chercher la famille, ils étaient silencieux, a-t-il déclaré.

« Il n’y a plus de confiance », a déclaré Miller, ajoutant qu’il pensait que la mauvaise réponse du gouvernement était autant le résultat de divisions internes que de graves échecs en matière de renseignement.