Les vétérans des essais d’armes nucléaires britanniques remportent la bataille pour la médaille

LONDRES (AP) – Sept décennies après que la Grande-Bretagne a fait exploser une bombe nucléaire dans l’océan Indien, les troupes qui ont participé – parfois sans le savoir – aux essais d’armes atomiques du pays sont récompensées par une médaille.

L’annonce lundi par le gouvernement britannique de la médaille des essais nucléaires est une victoire pour les anciens combattants et leurs familles, qui ont milité pendant des années pour être reconnus. Maintenant, beaucoup veulent que l’on reconnaisse les problèmes de santé qu’ils pensent avoir subis à la suite d’une exposition aux radiations.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que la médaille était “un symbole durable de la gratitude de notre pays” envers les vétérans du test.

“Leur engagement et leur service ont préservé la paix au cours des 70 dernières années, et il est juste que leur contribution à notre sécurité, notre liberté et notre mode de vie soit dûment reconnue avec cet honneur”, a-t-il déclaré.

Sunak a assisté à la toute première cérémonie pour les vétérans nucléaires au National Memorial Arboretum dans le centre de l’Angleterre, marquant le 70e anniversaire du premier essai atomique atmosphérique du Royaume-Uni le 3 octobre 1952. La détonation d’un dispositif d’implosion au plutonium à bord d’un navire de la Royal Navy dans les îles Montebello au large de l’Australie-Occidentale, baptisée Operation Hurricane, a fait de la Grande-Bretagne le troisième pays doté d’armes nucléaires au monde, après les États-Unis et la Russie.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que ceux qui avaient participé avaient apporté une “contribution inestimable à la sûreté et à la sécurité du Royaume-Uni”.

Le Royaume-Uni a déclenché de nouvelles explosions nucléaires en Australie et dans les territoires océaniques, y compris l’île Christmas, au cours des années suivantes. Des groupes d’anciens combattants affirment qu’environ 22 000 militaires britanniques ont participé à des tests britanniques et américains dans les années 1950 et 1960, dont beaucoup étaient des conscrits effectuant le service national d’après-guerre.

Les vétérans, scientifiques et fonctionnaires d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Fidji et de Kiribati qui ont servi sous commandement britannique lors des tests entre 1952 et 1967 seront également éligibles pour la médaille britannique.

De nombreux anciens combattants et leurs familles sont convaincus qu’il existe un lien entre les tests et les problèmes de santé qu’ils ont subis et pressent le Royaume-Uni de mener une enquête publique sur les tests. Certains affirment avoir été délibérément exposés à des radiations pour voir comment leur corps réagirait et affirment que leurs dossiers médicaux ont ensuite été supprimés.

John Morris, qui a vu des explosions nucléaires sur l’île Christmas en tant que jeune conscrit dans les années 1950, a déclaré à la BBC plus tôt cette année que “j’avais l’impression d’avoir vu la fin du monde”.

“J’ai vu à travers mes mains car la lumière était si intense”, a-t-il déclaré. “J’avais l’impression que mon sang bouillait. Les palmiers – qui étaient à 20 milles – ont été brûlés.

De nombreuses études au fil des décennies ont sondé les allégations de taux de cancer élevés parmi les vétérans des tests et de malformations congénitales chez leurs enfants, mais n’ont pas réussi à établir un lien à toute épreuve avec les essais nucléaires.

Les gouvernements britanniques successifs ont nié que les troupes aient été exposées à des niveaux de rayonnement dangereux.

Alan Owen, fondateur de l’association caritative Labrats International pour les survivants des essais atomiques, a salué la reconnaissance du gouvernement, mais a déclaré “nous en voulons plus”.

“C’est formidable que le gouvernement commence à reconnaître les anciens combattants”, a déclaré Owen, dont le père James était présent lors des essais nucléaires sur l’île Christmas en 1962. James Owen est décédé en 1994, à l’âge de 52 ans.

“Pour moi, ce sera une journée émouvante car je le représenterai et ma sœur sera là et nous déposerons des fleurs à sa mémoire.”

Jill Lawless, l’Associated Press