Les vétérans de l’industrie Amanda Sherwin, Mike Messina et Seth Needle s’associent pour lancer Blue Harbor Entertainment, une nouvelle société de distribution, de marketing et de conseil. La nouvelle intervient alors que l’American Film Market s’ouvre cette semaine à Santa Monica, où les dirigeants seront sur place à la recherche de partenaires. Blue Harbor cherche à distribuer 10 à 15 sorties de longs métrages par an, ainsi qu’à fournir des services de conseil à des tiers. Le trio négocie actuellement plusieurs accords.

“Blue Harbor offre une voie alternative aux cinéastes : la possibilité d’embaucher leur distributeur et de travailler avec eux, de manière collaborative et transparente, pour présenter leurs films au public”, a déclaré Needle. « Que ce soit quelque chose qu’ils décident une fois qu’ils ont une image complète, pendant la phase de conditionnement ou quelque part entre les deux, nous sommes là pour les aider à élaborer une stratégie de réussite. »

Blue Harbor Entertainment annonce qu’elle offrira des services de marketing et de distribution, supervisant le déploiement d’un film sur les plateformes de cinéma, de divertissement à domicile et de streaming numérique, ainsi qu’en organisant ses accords de télévision. En échange, il facturera des frais de service. L’objectif est d’aider les cinéastes à trouver une meilleure façon d’auto-distribuer leurs films. Chaque année, plusieurs films arrivent sur le circuit des festivals cherchant à se vendre à un distributeur, mais la réalité est que beaucoup ne parviennent pas à conclure un accord en temps opportun ou doivent se contenter d’un arrangement qui n’est pas terriblement rentable.

« Il y a eu beaucoup de consolidation dans le secteur de la distribution, ce qui signifie moins de transactions », explique Needle. « Et ceux proposés ne sont pas si favorables. Il faut que quelque chose soit un grand succès pour que la plupart des cinéastes puissent en voir les avantages. »

Needle a noté que de nombreux accords de distribution lient les droits d’un film pendant 25 à 30 ans, alors que Blue Harbor ne durera que quelques années.

“Beaucoup de ces films méritent d’être diffusés et ils ont eu du mal à le faire”, explique Sherwin.

La société prévoit de commencer à sortir des films début 2024.

“Beaucoup de cinéastes sont frustrés et se disent : ‘Il doit y avoir une autre option'”, explique Messina. « Et c’est ce que nous proposons. Ce ne sera pas une option pour tout le monde, mais pour de nombreux cinéastes, c’est une solution vraiment convaincante aux défis que nous avons rencontrés sur le marché.

Sherwin, Messina et Needle ont travaillé ensemble sur des centaines de sorties. Le trio a récemment occupé des postes de direction chez Screen Media. Parmi leurs récents succès, citons le long métrage « The Outpost » de Rod Lurie, acclamé par la critique, qui a atteint la première place sur plusieurs plateformes de VOD après sa sortie en 2020 ; le thriller de Nicolas Cage « Willy’s Wonderland » ; et le documentaire primé « Street Gang : How We Got to Sesame Street », présenté en première au Festival du film de Sundance.

« Nous avons pu établir de nombreuses relations avec des cinéastes, ce qui nous permet de travailler plus étroitement avec ce talent », explique Sherwin.

Sherwin a récemment occupé le poste de vice-président principal du marketing chez Screen Media, dirigeant les campagnes de plus de 20 versions par an. Avant ce rôle, Sherwin a été consultant pour PBS Distribution et a dirigé le fournisseur de services cinématographiques Paladin, supervisant les sorties d’une gamme de films allant du hit « What We Do in the Shadows » au documentaire nominé aux Oscars « For Sama ». Sherwin a commencé sa carrière chez CFP, un précurseur de Lionsgate, où elle a ensuite assumé le rôle de vice-présidente du marketing. Elle a ensuite contribué au lancement de ThinkFilm, où elle a occupé le poste de vice-présidente directrice du marketing et de la distribution.

Messina travaille dans le cinéma indépendant depuis plus de 25 ans. Dans son récent rôle de vice-président exécutif de la distribution chez Screen Media, il a supervisé la distribution, le marketing et les ventes de plus de 100 films. Auparavant, Messina a dirigé la distribution et les acquisitions de films indépendants chez Starz et géré les ventes mondiales de streaming des séries originales de Starz, notamment « Spartacus » et « Power ». Il a également été cadre supérieur chez New Amsterdam Entertainment, où ses crédits de production comprenaient « Dawn of the Dead ».

Needle a auparavant occupé le poste de vice-président exécutif des acquisitions et coproductions mondiales chez Screen Media au cours des 12 dernières années. Au cours de son mandat, il a été responsable d’acquisitions très médiatisées telles que « The Outpost », « L’homme qui a tué Don Quichotte » de Terry Gilliam et « A Good Marriage » de Stephen King, que King a lui-même écrit. Il a également établi des relations commerciales stratégiques avec Focus Features, Starz, Roadside Attractions, etc. De plus, Needle a supervisé toutes les licences de contenu pour les plateformes de streaming de la société, notamment Crackle, Popcornflix et Redbox. Avant de rejoindre Screen Media, Needle a travaillé dans le département des acquisitions de Lionsgate et dans le département de recherche de Marketcast.