Les vétérans de Mohun Bagan se souviennent d’avoir joué contre Pelé à Kolkata en 1977

L’année 1977 est mémorable pour diverses personnes pour diverses raisons.

C’est en 1977 que le régime oppressif d’urgence interne de 21 mois a pris fin et valait donc la peine d’être chéri. Pour les habitants du Bengale occidental, cela a marqué le début des 34 ans de règne du Front de gauche dans l’État.

L’année 1977 a été mémorable pour les fans de football de Calcutta et une équipe du club emblématique de Mohun Bagan lorsqu’ils ont vu la royauté du football en personne alors que le légendaire Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde, visitait la Cité de la joie pour un match d’exhibition.

Pelé s’est rendu à Calcutta dans le cadre de l’équipe du New York Cosmos et a disputé un match d’exhibition contre une équipe de Mohun Bagan, donnant aux fans l’occasion de voir l’empereur du football mondial en action.

Le match d’exhibition a eu lieu à l’initiative du secrétaire général adjoint de Mohun Bagan, feu Dhiren Dey, qui est devenu plus tard le président du club et a toujours été considéré comme l’administrateur de football le plus emblématique du circuit de football de Kolkata. Le match s’est joué dans l’après-midi du 24 septembre 1977 à Eden Gardens, qui n’avait pas été converti en terrain de cricket exclusif.

Certains des joueurs qui ont représenté Mohun Bagan lors de ce match contre Cosmos sont tombés dans le passé pour IANS, se souvenant d’avoir vu l’homme connu sous le nom de “The King”, The Black Pearl et Pele en action.

S’adressant à IANS, Bidesh Bose, l’un des joueurs de Mohun Bagan dans ce match d’exhibition inoubliable et actuellement législateur du Congrès de Trinamool, a déclaré qu’en raison de l’état boueux des jardins d’Eden ce jour-là, les assureurs du Cosmos Club ont initialement refusé d’autoriser les joueurs à participer au match.

“Naturellement, nous avons été extrêmement déprimés. Cependant, comprenant notre situation mentale, c’est Pelé qui a dit qu’il participerait au match même si pendant un certain temps. Après le match, il y avait une fête commune des joueurs des deux équipes dans un hôtel de Kolkata. Là, l’empereur incontesté du football mondial a déclaré que certains des joueurs de Mohun Bagan peuvent jouer dans des tournois internationaux de football. Pour moi, jouer contre Pelé était un rêve devenu réalité”, a déclaré Bose.

Shyam Thapa, qui a marqué l’un des buts de ce match d’exhibition qui s’est terminé par un match nul 2-2, a déclaré à IANS que c’était le désir de jouer contre Pelé qui l’avait incité à rejoindre Mohun Bagan, quittant son grand rival East Bengal Club.

“Lorsque Dhiren Dey a proposé une belle somme d’argent pour rejoindre Mohun Bagan, j’ai refusé de quitter le Bengale oriental, car j’y ai commencé ma carrière de footballeur. Mais quand Dhiren Dey m’a promis un poste à Mohun Bagan lors du match contre Cosmos, je n’ai pas hésité à quitter le Bengale oriental. C’est à ce moment-là que j’ai dû entrer dans la clandestinité pour me cacher des supporters du Bengale oriental avant de finalement signer pour Mohun Bagan”, a déclaré Thapa.

Il a également de doux souvenirs de son interaction avec Pelé lors d’une fête d’après-match dans un hôtel de Kolkata.

“Quand je me suis présenté et que j’ai dit que j’étais un buteur dans le match, il a dit en plaisantant qu’il ne me serrerait pas la main”. J’étais nerveux. L’instant d’après, il m’a pris dans ses bras et m’a demandé mon numéro de maillot. Quand j’ai dit que mon numéro de maillot était le 22, l’empereur du football a dit qu’il se souviendrait toujours de ce numéro de maillot à cause du but marqué contre son équipe”, a ajouté Thapa.

L’arrière droit Subrata Bhattacharya, capitaine de Mohun Bagan lors de ce match, a déclaré: Cosmos a eu de la chance de faire match nul car ils ont égalisé sur un mouvement qui aurait dû être déclaré hors-jeu.

“Le deuxième but du match que Cosmos a marqué était clairement hors-jeu. Même pendant le match, Pelé l’a reconnu. Mais comme c’était un match d’exhibition, nous n’en avons rien fait. Après le match, il y avait une fête pour les joueurs des deux équipes. En tant que capitaine de Mohun Bagan à l’époque, je suis allé dans la chambre de Pelé à l’hôtel pour l’escorter jusqu’à la salle des fêtes. Quand j’ai frappé à sa porte en ayant l’air de moi, il a dit : “Entrez capitaine.”

De tels souvenirs ne peuvent jamais s’estomper, a déclaré Bhattacharya.

Gautam Sarkar, qui a joué en tant que milieu de terrain lors de ce match, a déclaré qu’il s’était vu confier la tâche cruciale de marquer Pelé.

“En tant que milieu de terrain, ma tâche dans ce match crucial était de marquer Pelé tout au long du match. Mon numéro de maillot était le 14. J’ai essayé de faire de mon mieux. Lors de la fête d’après-match à l’hôtel de Kolkata, lorsque j’ai été présenté à Pelé, il a apprécié mes efforts et a déclaré en public : “Ce joueur portant le maillot numéro 14 ne m’a pas permis de jouer mon jeu naturel”. J’ai été surpris par l’humilité du grand homme”, a déclaré Sarkar.

En effet, tous les joueurs de Mohun Bagan qui ont joué contre Pelé chériront ces moments mémorables avec Pelé toute leur vie.

Il restera le roi pour eux pour toujours.

