Les vétérans de l’industrie de la fusion parient sur des lasers incroyablement puissants

Alors que les effets du changement climatique deviennent plus évidents, la promesse de la fusion nucléaire – une source pratiquement illimitée d’énergie sans carbone – suscite une nouvelle vague d’attention. Le champ a dessiné près de 5 milliards de dollars de financementavec un intérêt récent hors des charts.

L’un des efforts les plus récents pour commercialiser la fusion vient d’une startup Énergie concentrée, fondée par deux professeurs de physique experts en lasers de très haute puissance. La startup a été lancée l’été dernier et a rassemblé un solide banc de vétérans, y compris Prav Patelqui a passé 23 ans au Lawrence Livermore National Laboratory, et deux autres scientifiques qui y ont également travaillé, Todd Ditmire et Markus Roth.

Maintenant, la startup a obtenu 15 millions de dollars en financement de démarrage de la société de capital-risque Laboratoire des moteurs principauxainsi que Marc Lore (qui a vendu les sociétés de commerce électronique Diapers.com et Jet.com à Amazon et Walmart respectivement), investisseur technologique Tony Florenceet l’ancien cogneur yankee Alex Rodriguez.

Contrairement à la fission nucléaire, qui alimente aujourd’hui tous les réacteurs nucléaires commerciaux dans le monde, la fusion ne génère pas de déchets nucléaires durables. Mais cela nécessite une réaction soutenue à des températures extrêmement élevées, et malgré des décennies d’efforts, personne n’a encore compris comment se transformer en une source d’énergie commercialement viable.

Il existe deux religions dans la course à la commercialisation de la fusion : la fusion par confinement magnétique, qui utilise des aimants ultra puissants et un dispositif rond appelé tokamak, et l’énergie par confinement inertiel, qui utilise généralement des lasers. Prime Movers Lab a investi dans Commonwealth Fusion Systems, une société de fusion basée à Boston issue du Massachusetts Institute of Technology, comme son meilleur pari pour la fusion par confinement magnétique. Selon la partenaire Carly Anderson, Focused Energy est son premier choix pour l’approche laser “en petits groupes”.