Les vétérans de l’armée sont invités à travailler à l’usine d’iPhone – médias

Un comté chinois aurait demandé au personnel retraité de l’APL de participer à la reprise de la production chez Foxconn

Des retraités de l’Armée populaire de libération (APL) auraient été encouragés à venir travailler dans la plus grande usine d’iPhone au monde dans la province chinoise du Henan, alors que les autorités locales tentent de renforcer la production dans l’usine.

Selon le South China Morning Post, le bureau des anciens combattants de Changge – un comté d’un peu plus de 700 000 habitants – a publié mardi une lettre ouverte, exhortant les anciens militaires à “répondre à l’appel du gouvernement” et “participer à la reprise de la production” au complexe de fabrication de Foxconn. L’installation fabrique les populaires smartphones iPhone 14 Pro et Pro Max. Le message, écrit le journal, a ensuite été supprimé sans explication de la chaîne officielle du bureau sur la plateforme WeChat.

Cela survient alors que les autorités du Henan ont lancé une campagne à l’échelle de la province pour recruter de nouveaux travailleurs à la chaîne de montage pour l’usine.

L’installation, ainsi que les zones environnantes de la zone économique de l’aéroport de Zhengzhou (ZAEZ), avaient été sous “verrouillage statique” pendant une semaine entière plus tôt ce mois-ci après que le nombre de cas de Covid-19 a augmenté dans la région.

Lire la suite La plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde en quarantaine

Cela faisait suite à des informations faisant état d’un exode massif de travailleurs de l’usine Foxconn. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux chinois montrait des personnes quittant l’établissement à pied parce que les transports en commun de la ville étaient restreints en raison des problèmes de Covid-19. Le débrayage a apparemment été causé par une épidémie de la maladie dans les locaux et les craintes d’un verrouillage complet.

Apple a depuis averti que les expéditions des modèles populaires d’iPhone 14 seraient probablement retardées en raison du ralentissement des opérations dans l’usine.

L’usine de Foxconn à Zhengzhou emploie quelque 300 000 personnes et est présentée comme la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde. Selon une estimation citée par Bloomberg, il est responsable de 80 % de la capacité de la nouvelle série iPhone 14, dont plus de 85 % de la capacité de l’iPhone 14 Pro.